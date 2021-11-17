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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4387438843894390> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: Чет 18 лис, 2021 18:37 ЛАД написав: Ведёте мышкой по графику, смотрим 26 августа 53566 смертей.

На сегодня можно посмотреть цифры вверху страницы - 79.506 смертей. На графике видна только вчерашняя цифра, график дополняют с задержкой.

Ну а дальше элементарное вычитание 79506 - 53566 = 25940. Ведёте мышкой по графику, смотрим 26 августа 53566 смертей.На сегодня можно посмотреть цифры вверху страницы - 79.506 смертей. На графике видна только вчерашняя цифра, график дополняют с задержкой.Ну а дальше элементарное вычитание 79506 - 53566 = 25940.



Да я понял как Вы получили эти цифры, но Выше уже написал - для Гибралтара таким способом получается цифра 1, хотя на дневном графике ниже явно просматривается 4. Поэтому к такому способу получения данных есть вопросы... Да я понял как Вы получили эти цифры, но Выше уже написал - для Гибралтара таким способом получается цифра 1, хотя на дневном графике ниже явно просматривается 4. Поэтому к такому способу получения данных есть вопросы... Цитрин

Повідомлень: 684 З нами з: 26.06.21 Подякував: 111 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 18:39 ждёмс... У путина подтвержден коронавирус, один из вариантов штамма Дельта edvardd

Повідомлень: 6649 З нами з: 20.11.08 Подякував: 116 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 18:50 Цитрин написав: ЛАД написав: Ведёте мышкой по графику, смотрим 26 августа 53566 смертей.

На сегодня можно посмотреть цифры вверху страницы - 79.506 смертей. На графике видна только вчерашняя цифра, график дополняют с задержкой.

Ну а дальше элементарное вычитание 79506 - 53566 = 25940. Ведёте мышкой по графику, смотрим 26 августа 53566 смертей.На сегодня можно посмотреть цифры вверху страницы - 79.506 смертей. На графике видна только вчерашняя цифра, график дополняют с задержкой.Ну а дальше элементарное вычитание 79506 - 53566 = 25940.



Да я понял как Вы получили эти цифры, но Выше уже написал - для Гибралтара таким способом получается цифра 1, хотя на дневном графике ниже явно просматривается 4. Поэтому к такому способу получения данных есть вопросы... Да я понял как Вы получили эти цифры, но Выше уже написал - для Гибралтара таким способом получается цифра 1, хотя на дневном графике ниже явно просматривается 4. Поэтому к такому способу получения данных есть вопросы...

Никаких вопросов нет.

Смерти - 5, 16 и 26 августа. После 26 августа одна смерть 15 октября.

Итого на 26 августа 97 смертей, на сегодня 98 смертей.

4 смерти с 13 марта. Никаких вопросов нет.Смерти - 5, 16 и 26 августа. После 26 августа одна смерть 15 октября.Итого на 26 августа 97 смертей, на сегодня 98 смертей.4 смерти с 13 марта. ЛАД 2 Повідомлень: 20608 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4575 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 18:50 zРадио написав: Ромасик написав: zРадио написав: Официальная статистика смертности за сентябрь приехала - 48425. В сентября 2020-го - 48372. Официальная статистика смертности за сентябрь приехала - 48425. В сентября 2020-го - 48372.

То что там? Есть разница или нет? Не могу рассмотреть. Ваксина работает? То что там? Есть разница или нет? Не могу рассмотреть. Ваксина работает?



Эпидемиологическая волна сейчас сильнее. Вы ж сами видите. Была бы нулевая вакцинация, как год назад, было бы все еще печальней.



PS: а цифры 2019-го стыдливо выкинули Почему, зачем? Эпидемиологическая волна сейчас сильнее. Вы ж сами видите. Была бы нулевая вакцинация, как год назад, было бы все еще печальней.PS: а цифры 2019-го стыдливо выкинулиПочему, зачем?

Не вижу. Может было бы лучше. Может было бы также.

А, на 2019 тоже надо было смотреть? Не вижу. Может было бы лучше. Может было бы также.А, на 2019 тоже надо было смотреть? Ромасик Повідомлень: 3445 З нами з: 30.03.15 Подякував: 744 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 19:03 ЛАД написав: Цитрин написав: Hotab написав: Кейсы - это случаи заболевания за последние сутки. При их количестве тестов выявляют практически все новые случаи.

. При чем тут смерти?? Может хватит? Кейсы - это случаи заболевания за последние сутки. При их количестве тестов выявляют практически все новые случаи.. При чем тут смерти?? Может хватит?



хм - да, действительно. Ошибся. Тогда по смертности надо искать данные и пересчитывать.



Но всёравно - заболеваемость ковидом у нас получается в 3 раза меньше, несмотря на то, что вакцинировано в 5 раз меньше. хм - да, действительно. Ошибся. Тогда по смертности надо искать данные и пересчитывать.Но всёравно - заболеваемость ковидом у нас получается в 3 раза меньше, несмотря на то, что вакцинировано в 5 раз меньше.

Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз.

Кроме того, чуть выше написал о роли случайности, связанной с малым населением. Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз.Кроме того, чуть выше написал о роли случайности, связанной с малым населением.

Хотаб каже, що надлишкові, це і є непротестовані. Можеш сміло робити на них корекцію і добавляти. Хотаб каже, що надлишкові, це і є непротестовані. Можеш сміло робити на них корекцію і добавляти. flyman

Повідомлень: 26771 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1309 раз. Подякували: 2184 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 19:06 Hotab написав: Цитрин написав: ЛАД написав: Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз. Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз.



Разница по количеству тестов в 350 раз не может значительно изменить результаты. Если 3500 тестов дают сильно другой результат, чем 10 тестов, то это неправильный тест. Разница по количеству тестов в 350 раз не может значительно изменить результаты. Если 3500 тестов дают сильно другой результат, чем 10 тестов, то это неправильный тест.





Это не тест неправильный, а ваши школьные знания по теории вероятности неправильные.



Есть 1000 человек населения. Из них 1 сегодня заболел.

Для их выявления берём:

1. 350 тестов

2. 1 тест



Какая вероятность выявить?



Цитрин написав: А где цифра по Украине с 26 августа по 18 ноября? А где цифра по Украине с 26 августа по 18 ноября?

За 100 грн я вам ее найду на Минфине. Это не тест неправильный, а ваши школьные знания по теории вероятности неправильные.Есть 1000 человек населения. Из них 1 сегодня заболел.Для их выявления берём:1. 350 тестов2. 1 тестКакая вероятность выявить?За 100 грн я вам ее найду на Минфине.

Виходить, що соцопитовання "фокус групи" до дупи, тре брати 100%.

Аналогічно із іншими стат. методами, яки опираються на вибірку

ЛАД пише таким чином, що майже вся така статистика "до дупи", тре 100% покриття Виходить, що соцопитовання "фокус групи" до дупи, тре брати 100%.Аналогічно із іншими стат. методами, яки опираються на вибіркуЛАД пише таким чином, що майже вся така статистика "до дупи", тре 100% покриття flyman

Повідомлень: 26771 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1309 раз. Подякували: 2184 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 19:07 zРадио написав: Ромасик написав: zРадио написав: Официальная статистика смертности за сентябрь приехала - 48425. В сентября 2020-го - 48372. Официальная статистика смертности за сентябрь приехала - 48425. В сентября 2020-го - 48372.

То что там? Есть разница или нет? Не могу рассмотреть. Ваксина работает? То что там? Есть разница или нет? Не могу рассмотреть. Ваксина работает?



Эпидемиологическая волна сейчас сильнее. Вы ж сами видите. Была бы нулевая вакцинация, как год назад, было бы все еще печальней.



PS: а цифры 2019-го стыдливо выкинули Почему, зачем? Эпидемиологическая волна сейчас сильнее. Вы ж сами видите. Была бы нулевая вакцинация, как год назад, было бы все еще печальней.PS: а цифры 2019-го стыдливо выкинулиПочему, зачем?

може навпаки - результат вакцинації? може навпаки - результат вакцинації? flyman

Повідомлень: 26771 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1309 раз. Подякували: 2184 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 19:08 edvardd написав: У путина подтвержден коронавирус, один из вариантов штамма Дельта У путина подтвержден коронавирус, один из вариантов штамма Дельта

антивак, аднознача не вакцинірован антивак, аднознача не вакцинірован flyman

Повідомлень: 26771 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1309 раз. Подякували: 2184 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 19:16 ЛАД написав: Никаких вопросов нет.

Никаких вопросов нет.



проверил на минфине, да вроде Вы правы, с 26 августа:

Гибралтар 1

Украина 25940



Если пересчитать на население Гибралтара получается



34000 * 25940 / 41342000 = 21



Выходит на текущий момент по смертям у нас в 21 раз хуже.



А по числу заболевших наоборот в 1.57 раза лучше.



Я думаю такая разница по смертям объясняется фазовой задержкой импульса. На графике для Украины видно, что пик уже пройден, а на графике Гибралтара пик только начинается.



Мы уже прошли пик, а Гибралтару только предстоит его пройти. Так что сравнивать смерти будет корректно, когда Гибралтар пройдет пик... проверил на минфине, да вроде Вы правы, с 26 августа:Гибралтар 1Украина 25940Если пересчитать на население Гибралтара получается34000 * 25940 / 41342000 = 21Выходит на текущий момент по смертям у нас в 21 раз хуже.А по числу заболевших наоборот в 1.57 раза лучше.Я думаю такая разница по смертям объясняется фазовой задержкой импульса. На графике для Украины видно, что пик уже пройден, а на графике Гибралтара пик только начинается.Мы уже прошли пик, а Гибралтару только предстоит его пройти. Так что сравнивать смерти будет корректно, когда Гибралтар пройдет пик... Цитрин

Повідомлень: 684 З нами з: 26.06.21 Подякував: 111 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 19:21 edvardd написав: У путина подтвержден коронавирус, один из вариантов штамма Дельта У путина подтвержден коронавирус, один из вариантов штамма Дельта



Бустерс неуспелс или не помогс? Бустерс неуспелс или не помогс? fler

Повідомлень: 2331 З нами з: 07.08.09 Подякував: 746 раз. Подякували: 890 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4387438843894390> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7860 13215682

ЛОБ Чет 18 лис, 2021 19:27