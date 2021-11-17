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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 18:37
ЛАД написав:
Ведёте мышкой по графику, смотрим 26 августа 53566 смертей.
На сегодня можно посмотреть цифры вверху страницы - 79.506 смертей. На графике видна только вчерашняя цифра, график дополняют с задержкой.
Ну а дальше элементарное вычитание 79506 - 53566 = 25940.
Да я понял как Вы получили эти цифры, но Выше уже написал - для Гибралтара таким способом получается цифра 1, хотя на дневном графике ниже явно просматривается 4. Поэтому к такому способу получения данных есть вопросы...
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Цитрин
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Додано: Чет 18 лис, 2021 18:39
У путина подтвержден коронавирус, один из вариантов штамма Дельта
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edvardd
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Додано: Чет 18 лис, 2021 18:50
Цитрин написав: ЛАД написав:
Ведёте мышкой по графику, смотрим 26 августа 53566 смертей.
На сегодня можно посмотреть цифры вверху страницы - 79.506 смертей. На графике видна только вчерашняя цифра, график дополняют с задержкой.
Ну а дальше элементарное вычитание 79506 - 53566 = 25940.
Да я понял как Вы получили эти цифры, но Выше уже написал - для Гибралтара таким способом получается цифра 1, хотя на дневном графике ниже явно просматривается 4. Поэтому к такому способу получения данных есть вопросы...
Никаких вопросов нет.
Смерти - 5, 16 и 26 августа. После 26 августа одна смерть 15 октября.
Итого на 26 августа 97 смертей, на сегодня 98 смертей.
4 смерти с 13 марта.
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ЛАД
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Додано: Чет 18 лис, 2021 18:50
zРадио написав: Ромасик написав: zРадио написав:
Официальная статистика смертности за сентябрь приехала - 48425. В сентября 2020-го - 48372.
То что там? Есть разница или нет? Не могу рассмотреть. Ваксина работает?
Эпидемиологическая волна сейчас сильнее. Вы ж сами видите. Была бы нулевая вакцинация, как год назад, было бы все еще печальней.
PS: а цифры 2019-го стыдливо выкинули
Почему, зачем?
Не вижу. Может было бы лучше. Может было бы также.
А, на 2019 тоже надо было смотреть?
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Ромасик
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Додано: Чет 18 лис, 2021 19:03
ЛАД написав: Цитрин написав: Hotab написав:
Кейсы - это случаи заболевания за последние сутки. При их количестве тестов выявляют практически все новые случаи.
. При чем тут смерти?? Может хватит?
хм - да, действительно. Ошибся. Тогда по смертности надо искать данные и пересчитывать.
Но всёравно - заболеваемость ковидом у нас получается в 3 раза меньше, несмотря на то, что вакцинировано в 5 раз меньше.
Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз.
Кроме того, чуть выше написал о роли случайности, связанной с малым населением.
Хотаб каже, що надлишкові, це і є непротестовані. Можеш сміло робити на них корекцію і добавляти.
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flyman
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Додано: Чет 18 лис, 2021 19:06
Hotab написав: Цитрин написав: ЛАД написав:
Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз.
Разница по количеству тестов в 350 раз не может значительно изменить результаты. Если 3500 тестов дают сильно другой результат, чем 10 тестов, то это неправильный тест.
Это не тест неправильный, а ваши школьные знания по теории вероятности неправильные.
Есть 1000 человек населения. Из них 1 сегодня заболел.
Для их выявления берём:
1. 350 тестов
2. 1 тест
Какая вероятность выявить?
Цитрин написав:
А где цифра по Украине с 26 августа по 18 ноября?
За 100 грн я вам ее найду на Минфине.
Виходить, що соцопитовання "фокус групи" до дупи, тре брати 100%.
Аналогічно із іншими стат. методами, яки опираються на вибірку
ЛАД пише таким чином, що майже вся така статистика "до дупи", тре 100% покриття
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Додано: Чет 18 лис, 2021 19:07
zРадио написав: Ромасик написав: zРадио написав:
Официальная статистика смертности за сентябрь приехала - 48425. В сентября 2020-го - 48372.
То что там? Есть разница или нет? Не могу рассмотреть. Ваксина работает?
Эпидемиологическая волна сейчас сильнее. Вы ж сами видите. Была бы нулевая вакцинация, как год назад, было бы все еще печальней.
PS: а цифры 2019-го стыдливо выкинули
Почему, зачем?
може навпаки - результат вакцинації?
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Додано: Чет 18 лис, 2021 19:08
edvardd написав:
У путина подтвержден коронавирус, один из вариантов штамма Дельта
антивак, аднознача не вакцинірован
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Додано: Чет 18 лис, 2021 19:16
ЛАД написав:
Никаких вопросов нет.
проверил на минфине, да вроде Вы правы, с 26 августа:
Гибралтар 1
Украина 25940
Если пересчитать на население Гибралтара получается
34000 * 25940 / 41342000 = 21
Выходит на текущий момент по смертям у нас в 21 раз хуже.
А по числу заболевших наоборот в 1.57 раза лучше.
Я думаю такая разница по смертям объясняется фазовой задержкой импульса. На графике для Украины видно, что пик уже пройден, а на графике Гибралтара пик только начинается.
Мы уже прошли пик, а Гибралтару только предстоит его пройти. Так что сравнивать смерти будет корректно, когда Гибралтар пройдет пик...
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Цитрин
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