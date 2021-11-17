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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4387438843894390>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
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Не вірю в ефективність вакцин
10%
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Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
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19%
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Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:37

  ЛАД написав:Ведёте мышкой по графику, смотрим 26 августа 53566 смертей.
На сегодня можно посмотреть цифры вверху страницы - 79.506 смертей. На графике видна только вчерашняя цифра, график дополняют с задержкой.
Ну а дальше элементарное вычитание 79506 - 53566 = 25940.


Да я понял как Вы получили эти цифры, но Выше уже написал - для Гибралтара таким способом получается цифра 1, хотя на дневном графике ниже явно просматривается 4. Поэтому к такому способу получения данных есть вопросы...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:39

ждёмс...

У путина подтвержден коронавирус, один из вариантов штамма Дельта
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:50

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Ведёте мышкой по графику, смотрим 26 августа 53566 смертей.
На сегодня можно посмотреть цифры вверху страницы - 79.506 смертей. На графике видна только вчерашняя цифра, график дополняют с задержкой.
Ну а дальше элементарное вычитание 79506 - 53566 = 25940.


Да я понял как Вы получили эти цифры, но Выше уже написал - для Гибралтара таким способом получается цифра 1, хотя на дневном графике ниже явно просматривается 4. Поэтому к такому способу получения данных есть вопросы...

Никаких вопросов нет.
Смерти - 5, 16 и 26 августа. После 26 августа одна смерть 15 октября.
Итого на 26 августа 97 смертей, на сегодня 98 смертей.
4 смерти с 13 марта.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:50

  zРадио написав:
  Ромасик написав:
  zРадио написав:Официальная статистика смертности за сентябрь приехала - 48425. В сентября 2020-го - 48372.

То что там? Есть разница или нет? Не могу рассмотреть. Ваксина работает?


Эпидемиологическая волна сейчас сильнее. Вы ж сами видите. Была бы нулевая вакцинация, как год назад, было бы все еще печальней.

PS: а цифры 2019-го стыдливо выкинули :mrgreen: Почему, зачем?

Не вижу. Может было бы лучше. Может было бы также.
А, на 2019 тоже надо было смотреть? :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:03

  ЛАД написав:
  Цитрин написав:
  Hotab написав:Кейсы - это случаи заболевания за последние сутки. При их количестве тестов выявляют практически все новые случаи.
. При чем тут смерти?? Может хватит?


хм - да, действительно. Ошибся. Тогда по смертности надо искать данные и пересчитывать.

Но всёравно - заболеваемость ковидом у нас получается в 3 раза меньше, несмотря на то, что вакцинировано в 5 раз меньше.

Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз.
Кроме того, чуть выше написал о роли случайности, связанной с малым населением.

Хотаб каже, що надлишкові, це і є непротестовані. Можеш сміло робити на них корекцію і добавляти.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:06

  Hotab написав:
  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз.


Разница по количеству тестов в 350 раз не может значительно изменить результаты. Если 3500 тестов дают сильно другой результат, чем 10 тестов, то это неправильный тест. :)



Это не тест неправильный, а ваши школьные знания по теории вероятности неправильные.

Есть 1000 человек населения. Из них 1 сегодня заболел.
Для их выявления берём:
1. 350 тестов
2. 1 тест

Какая вероятность выявить?

  Цитрин написав:А где цифра по Украине с 26 августа по 18 ноября?

За 100 грн я вам ее найду на Минфине.

Виходить, що соцопитовання "фокус групи" до дупи, тре брати 100%.
Аналогічно із іншими стат. методами, яки опираються на вибірку
ЛАД пише таким чином, що майже вся така статистика "до дупи", тре 100% покриття
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:07

  zРадио написав:
  Ромасик написав:
  zРадио написав:Официальная статистика смертности за сентябрь приехала - 48425. В сентября 2020-го - 48372.

То что там? Есть разница или нет? Не могу рассмотреть. Ваксина работает?


Эпидемиологическая волна сейчас сильнее. Вы ж сами видите. Была бы нулевая вакцинация, как год назад, было бы все еще печальней.

PS: а цифры 2019-го стыдливо выкинули :mrgreen: Почему, зачем?

може навпаки - результат вакцинації?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:08

  edvardd написав:У путина подтвержден коронавирус, один из вариантов штамма Дельта

антивак, аднознача не вакцинірован :cry:
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:16

  ЛАД написав:Никаких вопросов нет.


проверил на минфине, да вроде Вы правы, с 26 августа:
Гибралтар 1
Украина 25940

Если пересчитать на население Гибралтара получается

34000 * 25940 / 41342000 = 21

Выходит на текущий момент по смертям у нас в 21 раз хуже.

А по числу заболевших наоборот в 1.57 раза лучше.

Я думаю такая разница по смертям объясняется фазовой задержкой импульса. На графике для Украины видно, что пик уже пройден, а на графике Гибралтара пик только начинается.

Мы уже прошли пик, а Гибралтару только предстоит его пройти. Так что сравнивать смерти будет корректно, когда Гибралтар пройдет пик...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:21

  edvardd написав:У путина подтвержден коронавирус, один из вариантов штамма Дельта


Бустерс неуспелс или не помогс? :roll:
fler
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