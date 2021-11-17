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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 19:24
Ромасик написав: zРадио написав:
Эпидемиологическая волна сейчас сильнее. Вы ж сами видите. Была бы нулевая вакцинация, как год назад, было бы все еще печальней
Не вижу. Может было бы лучше. Может было бы также
Матчасть, Роман, матчасть. Курите понятие контагиозности (R0)
Ромасик написав:
А, на 2019 тоже надо было смотреть?
Я и не знаю - зависит от того, на какой стадии отрицания реальности вы находитесь
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Додано: Чет 18 лис, 2021 19:32
Ромасик написав: zРадио написав: Ромасик написав:
То что там? Есть разница или нет? Не могу рассмотреть. Ваксина работает?
..а цифры 2019-го стыдливо выкинули
Почему, зачем?
А, на 2019 тоже надо было смотреть?
А как же?!
zРадио написав:
У меня в команде работают головой, и большинство - ваксы. Возможно, поэтому
zРадио сравнивает Ковид(2020-2021) с простогриппом(2019):mrgreen:
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Чет 18 лис, 2021 19:27
ЛОБ
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