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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4388438943904391>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:24

  Ромасик написав:
  zРадио написав:
Эпидемиологическая волна сейчас сильнее. Вы ж сами видите. Была бы нулевая вакцинация, как год назад, было бы все еще печальней

Не вижу. Может было бы лучше. Может было бы также


Матчасть, Роман, матчасть. Курите понятие контагиозности (R0)

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  Ромасик написав:А, на 2019 тоже надо было смотреть? :D


Я и не знаю - зависит от того, на какой стадии отрицания реальности вы находитесь :)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:32

  Ромасик написав:
  zРадио написав:
  Ромасик написав:То что там? Есть разница или нет? Не могу рассмотреть. Ваксина работает?


..а цифры 2019-го стыдливо выкинули :mrgreen: Почему, зачем?

А, на 2019 тоже надо было смотреть? :D


А как же?!
  zРадио написав: У меня в команде работают головой, и большинство - ваксы. Возможно, поэтому

zРадио сравнивает Ковид(2020-2021) с простогриппом(2019) :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:49

Интересно, на примере Гибралтара, есть ли корреляция между увеличением числа вакцинированных в 5 раз и увеличением заболеваемости в 1.5 раза? Или повышенная заболеваемость Гибралтара связана с другими факторами?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:51

  zРадио написав:
  Ромасик написав:
  zРадио написав:
Эпидемиологическая волна сейчас сильнее. Вы ж сами видите. Была бы нулевая вакцинация, как год назад, было бы все еще печальней

Не вижу. Может было бы лучше. Может было бы также


Матчасть, Роман, матчасть. Курите понятие контагиозности (R0)

Зображення

  Ромасик написав:А, на 2019 тоже надо было смотреть? :D


Я и не знаю - зависит от того, на какой стадии отрицания реальности вы находитесь :)

учитывая, что от оригинального SARS-C0v-2 китайцы валились прямо на улицах, то мы уже в альтернативной реальности? :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:53

  Цитрин написав:Интересно, на примере Гибралтара, есть ли корреляция между увеличением числа вакцинированных в 5 раз и увеличением заболеваемости в 1.5 раза? Или повышенная заболеваемость Гибралтара связана с другими факторами?

ветер попутный был. С Бергамо.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:13

  Ромасик написав:
  Цитрин написав:Интересно, на примере Гибралтара, есть ли корреляция между увеличением числа вакцинированных в 5 раз и увеличением заболеваемости в 1.5 раза? Или повышенная заболеваемость Гибралтара связана с другими факторами?

ветер попутный был. С Бергамо.

Только давно. Он надул Цитрину с Ромой , когда они за партой теорию вероятности изучали. :lol:
Хотя , как вариант, просто сдул обоих с порога ВУЗа и пригнал под порог ПТУ. Там высшей математики не было. )
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 лис, 2021 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:15

Это второй раз уже предупреждает:
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что уже к середине следующего года смертность и заболеваемость коронавирусом могут упасть ниже уровня сезонного гриппа. Об этом миллиардер заявил на форуме Bloomberg New Economy в Сингапуре.

По словам Гейтса, улучшению ситуации будут способствовать природный и вакцинный иммунитеты, а также создание препаратов для перорального применения. При этом бизнесмен оговорился, что его прогноз станет реальностью в том случае, если в ближайшие полгода не появятся более опасные штаммы, сообщает Bloomberg. (с) РБК

https://www.rbc.ru/society/18/11/2021/61960c879a7947a0297c4593
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:19

  fler написав:
  edvardd написав:У путина подтвержден коронавирус, один из вариантов штамма Дельта


Бустерс неуспелс или не помогс? :roll:

он недавно завидовал лукашенке, что он пфайзером привился...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:52

"Ми ще не можемо однозначно стверджувати, що смертність пішла на спад, але ми можемо сказати, що вона вже припинила зростання. Якщо пік щодо захворюваності вже пройдено близько двох тижнів тому, то ми можемо очікувати, що зараз ми проходимо піковий період за смертністю, днями ми маємо зафіксувати досить впевнене падіння смертності. Швидке зростання захворюваності у нас почалося в серпні і тривало два з половиною місяці - до кінця жовтня. Очікується, що до січня 2022 року буде тривати спад до тих показників, які були у серпні-вересні. Стосовно смертоносності - у 2020 році у нас офіційно від COVID-19 померло майже 20 тисяч людей. Якщо брати оцінки за надлишковою смертністю, то у 2020 році було близько 50 тисяч жертв COVID-19. У 2021 році вже 57 тисяч людей померли через COVID-19 станом на 15 листопада за офіційною статистикою." - Ігор Бровченко, чл-корр.НАНУ.
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=8423
fler
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:54

  ЛАД написав:Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз.


на что Вы намекаете?
у нас больше переболевших?
позвольте узнать на сколько на 10% или 300%?
uaprofi
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Чет 18 лис, 2021 19:27
ЛОБ

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