Интересно, на примере Гибралтара, есть ли корреляция между увеличением числа вакцинированных в 5 раз и увеличением заболеваемости в 1.5 раза? Или повышенная заболеваемость Гибралтара связана с другими факторами?
Цитрин написав:Интересно, на примере Гибралтара, есть ли корреляция между увеличением числа вакцинированных в 5 раз и увеличением заболеваемости в 1.5 раза? Или повышенная заболеваемость Гибралтара связана с другими факторами?
Цитрин написав:Интересно, на примере Гибралтара, есть ли корреляция между увеличением числа вакцинированных в 5 раз и увеличением заболеваемости в 1.5 раза? Или повышенная заболеваемость Гибралтара связана с другими факторами?
ветер попутный был. С Бергамо.
Только давно. Он надул Цитрину с Ромой , когда они за партой теорию вероятности изучали. Хотя , как вариант, просто сдул обоих с порога ВУЗа и пригнал под порог ПТУ. Там высшей математики не было. )
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 лис, 2021 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что уже к середине следующего года смертность и заболеваемость коронавирусом могут упасть ниже уровня сезонного гриппа. Об этом миллиардер заявил на форуме Bloomberg New Economy в Сингапуре.
По словам Гейтса, улучшению ситуации будут способствовать природный и вакцинный иммунитеты, а также создание препаратов для перорального применения. При этом бизнесмен оговорился, что его прогноз станет реальностью в том случае, если в ближайшие полгода не появятся более опасные штаммы, сообщает Bloomberg. (с) РБК
"Ми ще не можемо однозначно стверджувати, що смертність пішла на спад, але ми можемо сказати, що вона вже припинила зростання. Якщо пік щодо захворюваності вже пройдено близько двох тижнів тому, то ми можемо очікувати, що зараз ми проходимо піковий період за смертністю, днями ми маємо зафіксувати досить впевнене падіння смертності. Швидке зростання захворюваності у нас почалося в серпні і тривало два з половиною місяці - до кінця жовтня. Очікується, що до січня 2022 року буде тривати спад до тих показників, які були у серпні-вересні. Стосовно смертоносності - у 2020 році у нас офіційно від COVID-19 померло майже 20 тисяч людей. Якщо брати оцінки за надлишковою смертністю, то у 2020 році було близько 50 тисяч жертв COVID-19. У 2021 році вже 57 тисяч людей померли через COVID-19 станом на 15 листопада за офіційною статистикою." - Ігор Бровченко, чл-корр.НАНУ. https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=8423
ЛАД написав:Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз.
на что Вы намекаете? у нас больше переболевших? позвольте узнать на сколько на 10% или 300%?