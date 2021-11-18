Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что уже к середине следующего года смертность и заболеваемость коронавирусом могут упасть ниже уровня сезонного гриппа. Об этом миллиардер заявил на форуме Bloomberg New Economy в Сингапуре.



По словам Гейтса, улучшению ситуации будут способствовать природный и вакцинный иммунитеты, а также создание препаратов для перорального применения. При этом бизнесмен оговорился, что его прогноз станет реальностью в том случае, если в ближайшие полгода не появятся более опасные штаммы, сообщает Bloomberg. (с) РБК