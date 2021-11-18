fler написав:"Ми ще не можемо однозначно стверджувати, що смертність пішла на спад, але ми можемо сказати, що вона вже припинила зростання. Якщо пік щодо захворюваності вже пройдено близько двох тижнів тому, то ми можемо очікувати, що зараз ми проходимо піковий період за смертністю, днями ми маємо зафіксувати досить впевнене падіння смертності. Швидке зростання захворюваності у нас почалося в серпні і тривало два з половиною місяці - до кінця жовтня. Очікується, що до січня 2022 року буде тривати спад до тих показників, які були у серпні-вересні. Стосовно смертоносності - у 2020 році у нас офіційно від COVID-19 померло майже 20 тисяч людей. Якщо брати оцінки за надлишковою смертністю, то у 2020 році було близько 50 тисяч жертв COVID-19. У 2021 році вже 57 тисяч людей померли через COVID-19 станом на 15 листопада за офіційною статистикою." - Ігор Бровченко, чл-корр.НАНУ. https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=8423
а что конкретно в НАН вкладывают в понятие "надлишкова смертність" ?
fler написав:"Ми ще не можемо однозначно стверджувати, що смертність пішла на спад, але ми можемо сказати, що вона вже припинила зростання. Якщо пік щодо захворюваності вже пройдено близько двох тижнів тому, то ми можемо очікувати, що зараз ми проходимо піковий період за смертністю, днями ми маємо зафіксувати досить впевнене падіння смертності. Швидке зростання захворюваності у нас почалося в серпні і тривало два з половиною місяці - до кінця жовтня. Очікується, що до січня 2022 року буде тривати спад до тих показників, які були у серпні-вересні. Стосовно смертоносності - у 2020 році у нас офіційно від COVID-19 померло майже 20 тисяч людей. Якщо брати оцінки за надлишковою смертністю, то у 2020 році було близько 50 тисяч жертв COVID-19. У 2021 році вже 57 тисяч людей померли через COVID-19 станом на 15 листопада за офіційною статистикою." - Ігор Бровченко, чл-корр.НАНУ. https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=8423
а что конкретно в НАН вкладывают в понятие "надлишкова смертність" ?
більше від середнього до ковіда (у 2019 було 400 а у 2021 457, 457-400=57, отже надлишкова 57 ) Тільки чуваки не беруть до уваги, що у 2019 була надлишкова до 2018, а у 2018 надлишкова до 2017 і т.д. А ковіда не було.