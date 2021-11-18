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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:57

  fler написав:"Ми ще не можемо однозначно стверджувати, що смертність пішла на спад, але ми можемо сказати, що вона вже припинила зростання. Якщо пік щодо захворюваності вже пройдено близько двох тижнів тому, то ми можемо очікувати, що зараз ми проходимо піковий період за смертністю, днями ми маємо зафіксувати досить впевнене падіння смертності. Швидке зростання захворюваності у нас почалося в серпні і тривало два з половиною місяці - до кінця жовтня. Очікується, що до січня 2022 року буде тривати спад до тих показників, які були у серпні-вересні. Стосовно смертоносності - у 2020 році у нас офіційно від COVID-19 померло майже 20 тисяч людей. Якщо брати оцінки за надлишковою смертністю, то у 2020 році було близько 50 тисяч жертв COVID-19. У 2021 році вже 57 тисяч людей померли через COVID-19 станом на 15 листопада за офіційною статистикою." - Ігор Бровченко, чл-корр.НАНУ.
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=8423


а что конкретно в НАН вкладывают в понятие "надлишкова смертність" ?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:58

  Hotab написав:Хотя , как вариант, просто сдул обоих с порога ВУЗа и пригнал под порог ПТУ. Там высшей математики не было. )


Не пойму, Вы хотите доказать, что статистика и математика - это глупости?

Допустим есть выборка из 10000 человек, 2000 из них заражены.

1) Делаем 100 тестов на случайной выборке, получаем N1 положительных результатов.

2) Делаем 1000 тестов на случайной выборке, получаем N2 положительных результатов.

Вы утверждаете, что значения N1/100 и N2/1000 будут существенно отличаться между собой? Я правильно понял суть Вашей претензии?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:00

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Хотя , как вариант, просто сдул обоих с порога ВУЗа и пригнал под порог ПТУ. Там высшей математики не было. )


Не пойму, Вы хотите доказать, что статистика и математика - это глупости?

Допустим есть выборка из 10000 человек, 2000 из них заражены.

1) Делаем 100 тестов на случайной выборке, получаем N1 положительных результатов.

2) Делаем 1000 тестов на случайной выборке, получаем N2 положительных результатов.

Вы утверждаете, что значения N1/100 и N2/1000 будут существенно отличаться между собой? Я правильно понял суть Вашей претензии?

N1 и N2 будет отличаться. Вы даже вопрос грамотно поставить не в состоянии.


  Цитрин написав:Не пойму, Вы хотите доказать, что статистика и математика - это глупости?

Глупости - это неумение вами ими пользоваться, но пытаться это делать на уровне выводов об эффективности вакцинации.
На кошкам вам пока надо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:10

  Hotab написав:N1 и N2 будет отличаться. Вы даже вопрос грамотно поставить не в состоянии.


Вы не ответили на поставленный вопрос. Я не спрашивал будут ли отличаться N1 и N2.

Вопрос был другой - будут ли существенно отличаться значения N1/100 и N2/1000?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:11

  uaprofi написав:
  fler написав:"Ми ще не можемо однозначно стверджувати, що смертність пішла на спад, але ми можемо сказати, що вона вже припинила зростання. Якщо пік щодо захворюваності вже пройдено близько двох тижнів тому, то ми можемо очікувати, що зараз ми проходимо піковий період за смертністю, днями ми маємо зафіксувати досить впевнене падіння смертності. Швидке зростання захворюваності у нас почалося в серпні і тривало два з половиною місяці - до кінця жовтня. Очікується, що до січня 2022 року буде тривати спад до тих показників, які були у серпні-вересні. Стосовно смертоносності - у 2020 році у нас офіційно від COVID-19 померло майже 20 тисяч людей. Якщо брати оцінки за надлишковою смертністю, то у 2020 році було близько 50 тисяч жертв COVID-19. У 2021 році вже 57 тисяч людей померли через COVID-19 станом на 15 листопада за офіційною статистикою." - Ігор Бровченко, чл-корр.НАНУ.
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=8423


а что конкретно в НАН вкладывают в понятие "надлишкова смертність" ?

більше від середнього до ковіда (у 2019 було 400 а у 2021 457, 457-400=57, отже надлишкова 57 )
Тільки чуваки не беруть до уваги, що у 2019 була надлишкова до 2018, а у 2018 надлишкова до 2017 і т.д. А ковіда не було.

Математики, пля
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Вы не ответили на поставленный вопрос. Я не спрашивал будут ли отличаться N1 и N2

До вас не доходит, что "искомое", то что собственно вы сравниваете и что вас так пугает на графиках кейсов Украины и Гибралтара, есть именно N1 и N2.

С какой целью вы полученный искомый финальный результат затем делите на какие-то цифры - только вам известно.

  Цитрин написав:Вопрос был другой - будут ли существенно отличаться значения N1/100 и N2/1000?

Но если вы настаиваете, что они почти равны, я охотно соглашусь.
Это значит что при 1000 тестах выявили в 10 раз больше, чем при 100. Хотя в обоих случаях было 2000 больных. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:26

  Hotab написав:До вас не доходит, что "искомое", то что собственно вы сравнивает и что вас так пугает на графиках кейсов Украины и Гибралтара, есть именно N1 и N2.


Нет, я сравниваю не N1 и N2, а нормированные значения N1/P1 и N2/P2. Где N - число зараженных, P - количество населения.

  Hotab написав:С какой целью вы полученный искомый финальный результат затем делите на какие-то цифры - только вам известно.


Я делю на количество населения для нормировки данных, чтобы привести показатели к совместимым единицам измерения, т.к. население стран разное и сравнивать N1 и N2 некорректно.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:29

Цитрин , количество населения в ваших формулах 10 тыс.

Вам уже не хватило букв,надо вводить P? ))
Они не нужны для понимания, что выявление случаев N1 и N2 напрямую зависит от количества тестирования.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 лис, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:т.к. население стран разное и сравнивать N1 и N2 некорректно.

Каких ещё "стран"?)))
В вашей задаче одна страна, с населением 10 тыс))
Вы потеряли условие?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:33

  Hotab написав:Но если вы настаиваете, что они почти равны, я охотно соглашусь.
Это значит что при 1000 тестах выявили в 10 раз больше, чем при 100. Хотя в обоих случаях было 2000 больных. :lol:


Какая разница сколько выявили, если задача оценить процент зараженных в выборке?

В обоих случаях значение будет около 20%. А Вы думали, что чем больше тестов сделать, тем больше процент будет? :mrgreen:
Цитрин
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