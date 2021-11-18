Додано: Чет 18 лис, 2021 21:52

Цитрин написав: ЛАД написав: Никаких вопросов нет.

Никаких вопросов нет.



проверил на минфине, да вроде Вы правы, с 26 августа:

Гибралтар 1

Украина 25940



Если пересчитать на население Гибралтара получается



34000 * 25940 / 41342000 = 21



Выходит на текущий момент по смертям у нас в 21 раз хуже.



А по числу заболевших наоборот в 1.57 раза лучше.



Я думаю такая разница по смертям объясняется фазовой задержкой импульса. На графике для Украины видно, что пик уже пройден, а на графике Гибралтара пик только начинается.



Мы уже прошли пик, а Гибралтару только предстоит его пройти. Так что сравнивать смерти будет корректно, когда Гибралтар пройдет пик... проверил на минфине, да вроде Вы правы, с 26 августа:Гибралтар 1Украина 25940Если пересчитать на население Гибралтара получается34000 * 25940 / 41342000 = 21Выходит на текущий момент по смертям у нас в 21 раз хуже.А по числу заболевших наоборот в 1.57 раза лучше.Я думаю такая разница по смертям объясняется фазовой задержкой импульса. На графике для Украины видно, что пик уже пройден, а на графике Гибралтара пик только начинается.Мы уже прошли пик, а Гибралтару только предстоит его пройти. Так что сравнивать смерти будет корректно, когда Гибралтар пройдет пик...

Я думаю, что не только "фазовой задержкой импульса".Но посмотрим. Вообще-то, это как раз то, о чём я всё время говорю и чем сильно грешат антиваксы. Выбирают пик в какой-то стране и поднимают шум. "Разбираться - нет, да что вы. Вакцина не работает! Это жижа!" И т.д.Не помните, сколько шума было вокруг Израиля? "Вот, вакцинированы, а хуже, чем в невакцинированной Украине!" Оказалось, была просто "фазовая задержка импульса". Чуть позже мы показали. что способны на гораздо бОльшие "достижения".Гибралтар, кстати, привёл в пример тоже антивакс.И в любом случае, Гибралтар неудачный пример для сравнения. Слишком маленькая страна, могут быть сильные случайные отклонения в любую сторону.