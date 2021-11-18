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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:36
Цитрин написав:
Какая разница сколько выявили, если задача оценить процент зараженных в выборке?
Почитайте ещё раз свою задачу.
Страна - одна.
Население - 10т. Больных 2т.
В одном случае провели 1т тестов, во втором 100.
Количество выявленных (N1 и N2 ) будут отличаться? Во сколько раз?
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Hotab
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:38
Цитрин написав:
В обоих случаях значение будет около 20%. А Вы думали, что чем больше тестов сделать, тем больше процент будет?
У вас на графике новых ежедневных кейсов процент заражённых или количество выявленых?
Считайте N1 и N2 и все поймёте.
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Hotab
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:41
Hotab написав:
Каких ещё "стран"?)))
В вашей задаче одна страна, с населением 10 тыс))
Вы потеряли условие?))
Я сравниваю две страны - Украину и Гибралтар. У Вас была претензия, что число тестов у них разное. У Гибралтара намного больше тестов на каждого жителя.
Я Вам задал вопрос - будет ли существенно отличаться процент для одной страны если сделать разное число тестов. Вы на него так и не ответили, вместо этого пытаетесь извернуть смысл. Я был о Вас лучшего мнения...
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Цитрин
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:43
Цитрин написав:
Я сравниваю две страны - Украину и Гибралтар
Где в вашей задаче две страны?? Одна де. С населением 10т. Почитайте снова задачу.
Цитрин написав:
Я был о Вас лучшего мнения...
Я не усну теперь.
Но задачу свою перечитпйте и решите.
Вторую страну вам вводить рано. Вы с одной , при разном количестве тестов, ещё не разобрались.
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Hotab
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:45
Цитрин написав:
Вы на него так и не ответили
Ответил. N1/100 и N2/1000 будут примерно равны. Вы согласны с этим утверждением? Да или нет?
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Hotab
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:46
Hotab написав: Цитрин написав:
В обоих случаях значение будет около 20%. А Вы думали, что чем больше тестов сделать, тем больше процент будет?
У вас на графике новых ежедневных кейсов процент заражённых или количество выявленых?
Считайте N1 и N2 и все поймёте.
На графике количество выявленных, чтобы получить процент я делю на общее количество населения. И сравниваю процент зараженных. Это должно быть очевидно...
Вы не согласны с таким подходом? Тогда озвучьте ваше предложение как нужно считать процент зараженных?
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:48
Цитрин написав:
Вы не согласны с таким подходом?
Я пока решаю вашу первую задачу.
Hotab написав:
Ответил. N1/100 и N2/1000 будут примерно равны. Вы согласны с этим утверждением? Да или нет?
Жду ответ.
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Hotab
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:52
Цитрин написав: ЛАД написав:
Никаких вопросов нет.
проверил на минфине, да вроде Вы правы, с 26 августа:
Гибралтар 1
Украина 25940
Если пересчитать на население Гибралтара получается
34000 * 25940 / 41342000 = 21
Выходит на текущий момент по смертям у нас в 21 раз хуже.
А по числу заболевших наоборот в 1.57 раза лучше.
Я думаю такая разница по смертям объясняется фазовой задержкой импульса. На графике для Украины видно, что пик уже пройден, а на графике Гибралтара пик только начинается.
Мы уже прошли пик, а Гибралтару только предстоит его пройти. Так что сравнивать смерти будет корректно, когда Гибралтар пройдет пик...
Я думаю, что не только "фазовой задержкой импульса".
Но посмотрим. Вообще-то, это как раз то, о чём я всё время говорю и чем сильно грешат антиваксы. Выбирают пик в какой-то стране и поднимают шум. "Разбираться - нет, да что вы. Вакцина не работает! Это жижа!" И т.д.
Не помните, сколько шума было вокруг Израиля? "Вот, вакцинированы, а хуже, чем в невакцинированной Украине!" Оказалось, была просто "фазовая задержка импульса". Чуть позже мы показали. что способны на гораздо бОльшие "достижения".
Гибралтар, кстати, привёл в пример тоже антивакс.
И в любом случае, Гибралтар неудачный пример для сравнения. Слишком маленькая страна, могут быть сильные случайные отклонения в любую сторону.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 18 лис, 2021 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:57
Hotab написав:
Жду ответ.
Где вы там? Или пришло прозрение и замолчали?
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:58
Hotab написав:
Жду ответ.
Вы клоните к тому, что на графике не общее число болеющих, а число положительных тестов?
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