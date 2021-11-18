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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Какая разница сколько выявили, если задача оценить процент зараженных в выборке?

Почитайте ещё раз свою задачу.
Страна - одна.
Население - 10т. Больных 2т.
В одном случае провели 1т тестов, во втором 100.
Количество выявленных (N1 и N2 ) будут отличаться? Во сколько раз?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:В обоих случаях значение будет около 20%. А Вы думали, что чем больше тестов сделать, тем больше процент будет?

У вас на графике новых ежедневных кейсов процент заражённых или количество выявленых?
Считайте N1 и N2 и все поймёте.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:41

  Hotab написав:Каких ещё "стран"?)))
В вашей задаче одна страна, с населением 10 тыс))
Вы потеряли условие?))


Я сравниваю две страны - Украину и Гибралтар. У Вас была претензия, что число тестов у них разное. У Гибралтара намного больше тестов на каждого жителя.

Я Вам задал вопрос - будет ли существенно отличаться процент для одной страны если сделать разное число тестов. Вы на него так и не ответили, вместо этого пытаетесь извернуть смысл. Я был о Вас лучшего мнения... :(
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Я сравниваю две страны - Украину и Гибралтар

Где в вашей задаче две страны?? Одна де. С населением 10т. Почитайте снова задачу.

  Цитрин написав:Я был о Вас лучшего мнения...

Я не усну теперь.

Но задачу свою перечитпйте и решите.
Вторую страну вам вводить рано. Вы с одной , при разном количестве тестов, ещё не разобрались.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Вы на него так и не ответили

Ответил. N1/100 и N2/1000 будут примерно равны. Вы согласны с этим утверждением? Да или нет?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:46

  Hotab написав:
  Цитрин написав:В обоих случаях значение будет около 20%. А Вы думали, что чем больше тестов сделать, тем больше процент будет?

У вас на графике новых ежедневных кейсов процент заражённых или количество выявленых?
Считайте N1 и N2 и все поймёте.


На графике количество выявленных, чтобы получить процент я делю на общее количество населения. И сравниваю процент зараженных. Это должно быть очевидно...

Вы не согласны с таким подходом? Тогда озвучьте ваше предложение как нужно считать процент зараженных?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Вы не согласны с таким подходом?

Я пока решаю вашу первую задачу.
  Hotab написав:Ответил. N1/100 и N2/1000 будут примерно равны. Вы согласны с этим утверждением? Да или нет?

Жду ответ.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:52

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Никаких вопросов нет.


проверил на минфине, да вроде Вы правы, с 26 августа:
Гибралтар 1
Украина 25940

Если пересчитать на население Гибралтара получается

34000 * 25940 / 41342000 = 21

Выходит на текущий момент по смертям у нас в 21 раз хуже.

А по числу заболевших наоборот в 1.57 раза лучше.

Я думаю такая разница по смертям объясняется фазовой задержкой импульса. На графике для Украины видно, что пик уже пройден, а на графике Гибралтара пик только начинается.

Мы уже прошли пик, а Гибралтару только предстоит его пройти. Так что сравнивать смерти будет корректно, когда Гибралтар пройдет пик...

Я думаю, что не только "фазовой задержкой импульса". :)
Но посмотрим. Вообще-то, это как раз то, о чём я всё время говорю и чем сильно грешат антиваксы. Выбирают пик в какой-то стране и поднимают шум. "Разбираться - нет, да что вы. Вакцина не работает! Это жижа!" И т.д.
Не помните, сколько шума было вокруг Израиля? "Вот, вакцинированы, а хуже, чем в невакцинированной Украине!" Оказалось, была просто "фазовая задержка импульса". Чуть позже мы показали. что способны на гораздо бОльшие "достижения".
Гибралтар, кстати, привёл в пример тоже антивакс.
И в любом случае, Гибралтар неудачный пример для сравнения. Слишком маленькая страна, могут быть сильные случайные отклонения в любую сторону.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 лис, 2021 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Жду ответ.

Где вы там? Или пришло прозрение и замолчали?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:58

  Hotab написав:Жду ответ.


Вы клоните к тому, что на графике не общее число болеющих, а число положительных тестов?
Цитрин
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