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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:01

  flyman написав:.........................
Хотаб каже, що надлишкові, це і є непротестовані. Можеш сміло робити на них корекцію і добавляти.

Не путайте надлишкові смерти и невыявленных больных.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Вы клоните к тому, что на графике не общее число болеющих, а число положительных тестов?

Я просто дал вам ответ и жду ваш.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:04

  Hotab написав:Я просто дал вам ответ и жду ваш.


я уже давал ответ, значения в обоих случаях будут примерно одинаковы - около 20%
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:04

  flyman написав:..........
Виходить, що соцопитовання "фокус групи" до дупи, тре брати 100%.
Аналогічно із іншими стат. методами, яки опираються на вибірку
ЛАД пише таким чином, що майже вся така статистика "до дупи", тре 100% покриття

Я такой глупости не писал.
Вы, вроде, программист или я ошибаюсь?
Если да, то Вы должны были бы лучше понимать теорию вероятности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:16

а есть где-то информация не о числе тестов, а о числе протестированных?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:17

  Цитрин написав:Интересно, на примере Гибралтара, есть ли корреляция между увеличением числа вакцинированных в 5 раз и увеличением заболеваемости в 1.5 раза? Или повышенная заболеваемость Гибралтара связана с другими факторами?

Интересно. Вы же не антивакс, не так ли? :)
Не прошло со смертностью "за август", пытаетесь зацепиться за заболеваемость.
Причём, поступаете очень интересно - теперь называете цифры, которые невозможно проверить.
За какой период Вы считаете эти величины?

К тому же, как бы сомневаясь, но очень явно ставите рост заболеваемости в зависимость от роста вакцинации. В случае чего к Вам никаких претензий: "Я же просто поставил вопрос". Но сомнения у людей в вакцине Вы уже заронили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:20

  uaprofi написав:
  ЛАД написав:Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз.


на что Вы намекаете?
у нас больше переболевших?
позвольте узнать на сколько на 10% или 300%?

Не позволю.
Я не Нострадамус и у меня нет хрустального шара.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:20

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
Виходить, що соцопитовання "фокус групи" до дупи, тре брати 100%.
Аналогічно із іншими стат. методами, яки опираються на вибірку
ЛАД пише таким чином, що майже вся така статистика "до дупи", тре 100% покриття

Я такой глупости не писал.
Вы, вроде, программист или я ошибаюсь?
Если да, то Вы должны были бы лучше понимать теорию вероятности.

Не писали, але наводили на таку думку, що якщо там 100% покрито тестами (які дають результат 50%50), а вна Україні 20% чи скільки там, то в Гібралтарі точні дані, а нас не точні. Хоча, як писав будівельник, тре тоді уточняти довірчий інтервал для імовірносних значень.

Тобто в Гібралатарі стільки +- 5%, в Україні оціночне значення стільки +-10%
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:22

  uaprofi написав:.....
а что конкретно в НАН вкладывают в понятие "надлишкова смертність" ?

Перестаньте задавать, как помягче..., неумные вопросы.
Сегодня уже об этом писали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:26

  ЛАД написав:Интересно. Вы же не антивакс, не так ли? :)


нет, но процедуру не проходил

  ЛАД написав:Не прошло со смертностью "за август", пытаетесь зацепиться за заболеваемость.
Причём, поступаете очень интересно - теперь называете цифры, которые невозможно проверить.
За какой период Вы считаете эти величины?


Речь изначально шла об августе 2021. Более широкий интервал это уже Вы предложили брать и с ним началась путаница с цифрами.

Но я понял прикол с тем, что количество больных на графике может не отображать реальное количество больных. А количество протестированных судя по всему неизвестно, поэтому процент вычислить нельзя. И получается что возможности сравнивать нет, т.к. невозможно нормировать данные. Так?
Цитрин
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