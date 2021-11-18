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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 22:01
flyman написав:
.........................
Хотаб каже, що надлишкові, це і є непротестовані. Можеш сміло робити на них корекцію і добавляти.
Не путайте надлишкові смерти
и невыявленных больных
.
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ЛАД
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:02
Цитрин написав:
Вы клоните к тому, что на графике не общее число болеющих, а число положительных тестов?
Я просто дал вам ответ и жду ваш.
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Hotab
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:04
Hotab написав:
Я просто дал вам ответ и жду ваш.
я уже давал ответ, значения в обоих случаях будут примерно одинаковы - около 20%
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:04
flyman написав:
..........
Виходить, що соцопитовання "фокус групи" до дупи, тре брати 100%.
Аналогічно із іншими стат. методами, яки опираються на вибірку
ЛАД пише таким чином, що майже вся така статистика "до дупи", тре 100% покриття
Я такой глупости не писал.
Вы, вроде, программист или я ошибаюсь?
Если да, то Вы должны были бы лучше понимать теорию вероятности.
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ЛАД
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:16
а есть где-то информация не о числе тестов, а о числе протестированных?
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:17
Цитрин написав:
Интересно, на примере Гибралтара, есть ли корреляция между увеличением числа вакцинированных в 5 раз и увеличением заболеваемости в 1.5 раза? Или повышенная заболеваемость Гибралтара связана с другими факторами?
Интересно. Вы же не антивакс, не так ли?
Не прошло со смертностью "за август", пытаетесь зацепиться за заболеваемость.
Причём, поступаете очень интересно - теперь называете цифры, которые невозможно проверить.
За какой период Вы считаете эти величины?
К тому же, как бы сомневаясь, но очень явно ставите рост заболеваемости в зависимость от роста вакцинации. В случае чего к Вам никаких претензий: "Я же просто поставил вопрос". Но сомнения у людей в вакцине Вы уже заронили.
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ЛАД
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:20
uaprofi написав: ЛАД написав:
Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз.
на что Вы намекаете?
у нас больше переболевших?
позвольте узнать на сколько на 10% или 300%?
Не позволю.
Я не Нострадамус и у меня нет хрустального шара.
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ЛАД
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:20
ЛАД написав: flyman написав:
..........
Виходить, що соцопитовання "фокус групи" до дупи, тре брати 100%.
Аналогічно із іншими стат. методами, яки опираються на вибірку
ЛАД пише таким чином, що майже вся така статистика "до дупи", тре 100% покриття
Я такой глупости не писал.
Вы, вроде, программист или я ошибаюсь?
Если да, то Вы должны были бы лучше понимать теорию вероятности.
Не писали, але наводили на таку думку, що якщо там 100% покрито тестами (які дають результат 50%50), а вна Україні 20% чи скільки там, то в Гібралтарі точні дані, а нас не точні. Хоча, як писав будівельник, тре тоді уточняти довірчий інтервал для імовірносних значень.
Тобто в Гібралатарі стільки +- 5%, в Україні оціночне значення стільки +-10%
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:22
uaprofi написав:
.....
а что конкретно в НАН вкладывают в понятие "надлишкова смертність" ?
Перестаньте задавать, как помягче..., неумные вопросы.
Сегодня уже об этом писали.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:26
ЛАД написав:
Интересно. Вы же не антивакс, не так ли?
нет, но процедуру не проходил
ЛАД написав:
Не прошло со смертностью "за август", пытаетесь зацепиться за заболеваемость.
Причём, поступаете очень интересно - теперь называете цифры, которые невозможно проверить.
За какой период Вы считаете эти величины?
Речь изначально шла об августе 2021. Более широкий интервал это уже Вы предложили брать и с ним началась путаница с цифрами.
Но я понял прикол с тем, что количество больных на графике может не отображать реальное количество больных. А количество протестированных судя по всему неизвестно, поэтому процент вычислить нельзя. И получается что возможности сравнивать нет, т.к. невозможно нормировать данные. Так?
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