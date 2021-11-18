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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4392439343944395> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: Чет 18 лис, 2021 22:32 flyman написав: ...........

більше від середнього до ковіда (у 2019 було 400 а у 2021 457, 457-400=57, отже надлишкова 57 )

Тільки чуваки не беруть до уваги, що у 2019 була надлишкова до 2018, а у 2018 надлишкова до 2017 і т.д. А ковіда не було.



Математики, пля ...........більше від середнього до ковіда (у 2019 було 400 а у 2021 457, 457-400=57, отже надлишкова 57 )Тільки чуваки не беруть до уваги, що у 2019 була надлишкова до 2018, а у 2018 надлишкова до 2017 і т.д. А ковіда не було.Математики, пля

Берут не так. Не все такие умные, как Вы.

Последняя Ваша фраза, видимо, о себе, любимом. Берут не так. Не все такие умные, как Вы.Последняя Ваша фраза, видимо, о себе, любимом. ЛАД 2 Повідомлень: 20621 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4575 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 22:35 Цитрин написав: Hotab написав: До вас не доходит, что "искомое", то что собственно вы сравнивает и что вас так пугает на графиках кейсов Украины и Гибралтара, есть именно N1 и N2. До вас не доходит, что "искомое", то что собственно вы сравнивает и что вас так пугает на графиках кейсов Украины и Гибралтара, есть именно N1 и N2.



Нет, я сравниваю не N1 и N2, а нормированные значения N1/P1 и N2/P2. Где N - число зараженных, P - количество населения.



Hotab написав: С какой целью вы полученный искомый финальный результат затем делите на какие-то цифры - только вам известно. С какой целью вы полученный искомый финальный результат затем делите на какие-то цифры - только вам известно.



Я делю на количество населения для нормировки данных, чтобы привести показатели к совместимым единицам измерения, т.к. население стран разное и сравнивать N1 и N2 некорректно. Нет, я сравниваю не N1 и N2, а нормированные значения N1/P1 и N2/P2. Где N - число зараженных, P - количество населения.Я делю на количество населения для нормировки данных, чтобы привести показатели к совместимым единицам измерения, т.к. население стран разное и сравнивать N1 и N2 некорректно.

Не позорьтесь.

Настолько не разбираться в арифметике, это уже слишком. Не позорьтесь.Настолько не разбираться в арифметике, это уже слишком. ЛАД 2 Повідомлень: 20621 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4575 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 22:40 ЛАД написав: Настолько не разбираться в арифметике, это уже слишком. Настолько не разбираться в арифметике, это уже слишком.



В том, что Вы процитировали, как-раз таки всё правильно. Тут вопрос в том, что нет данных по реальному количеству больных. Поэтому этот способ не подходит, т.к. для него нет значения N, т.е. реального количества больных, а не того что нам публикуют...



Количества протестированных людей (а не количества тестов) тоже похоже нет, поэтому процент больных никак не оценить... В том, что Вы процитировали, как-раз таки всё правильно. Тут вопрос в том, что нет данных по реальному количеству больных. Поэтому этот способ не подходит, т.к. для него нет значения N, т.е. реального количества больных, а не того что нам публикуют...Количества протестированных людей (а не количества тестов) тоже похоже нет, поэтому процент больных никак не оценить... Цитрин

Повідомлень: 701 З нами з: 26.06.21 Подякував: 111 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 22:52 flyman написав: ЛАД написав: flyman написав: ..........

Виходить, що соцопитовання "фокус групи" до дупи, тре брати 100%.

Аналогічно із іншими стат. методами, яки опираються на вибірку

ЛАД пише таким чином, що майже вся така статистика "до дупи", тре 100% покриття ..........Виходить, що соцопитовання "фокус групи" до дупи, тре брати 100%.Аналогічно із іншими стат. методами, яки опираються на вибіркуЛАД пише таким чином, що майже вся така статистика "до дупи", тре 100% покриття

Я такой глупости не писал.

Вы, вроде, программист или я ошибаюсь?

Если да, то Вы должны были бы лучше понимать теорию вероятности. Я такой глупости не писал.Вы, вроде, программист или я ошибаюсь?Если да, то Вы должны были бы лучше понимать теорию вероятности.

Не писали, але наводили на таку думку, що якщо там 100% покрито тестами (які дають результат 50%50), а вна Україні 20% чи скільки там, то в Гібралтарі точні дані, а нас не точні. Хоча, як писав будівельник, тре тоді уточняти довірчий інтервал для імовірносних значень.



Тобто в Гібралатарі стільки +- 5%, в Україні оціночне значення стільки +-10% Не писали, але наводили на таку думку, що якщо там 100% покрито тестами (які дають результат 50%50), а вна Україні 20% чи скільки там, то в Гібралтарі точні дані, а нас не точні. Хоча, як писав будівельник, тре тоді уточняти довірчий інтервал для імовірносних значень.Тобто в Гібралатарі стільки +- 5%, в Україні оціночне значення стільки +-10%

Так Вы программист или нет?

Или вы с Цитрином даже школьную математику прогуляли?

Какой, на фиг, доверительный интервал?!

Для такой оценки, как Вы хотите, надо было бы брать случайную выборку и считать долю обнаруженных больных в этой выборке .

При таком подходе можно было бы судить о доле больных в популяции, вычислять доверительный интервал и о чём-то говорить.

В разбираемой ситуации точно нет случайной выборки и нет оценки доли больных.

Есть только количество обнаруженных больных, а это количество явно зависит от числа тестов. Так Вы программист или нет?Или вы с Цитрином даже школьную математику прогуляли?Какой, на фиг, доверительный интервал?!Для такой оценки, как Вы хотите, надо было бы братьвыборку и считать долю обнаруженных больных в этойПри таком подходе можно было бы судить о доле больных в популяции, вычислять доверительный интервал и о чём-то говорить.В разбираемой ситуации точно нет случайной выборки и нет оценкибольных.Есть только количество обнаруженных больных, а это количество явно зависит от числа тестов. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 лис, 2021 23:10, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20621 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4575 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 23:08 Цитрин написав: ЛАД написав: Интересно. Вы же не антивакс, не так ли? Интересно. Вы же не антивакс, не так ли?



нет, но процедуру не проходил нет, но процедуру не проходил

Не лукавьте.



ЛАД написав: Не прошло со смертностью "за август", пытаетесь зацепиться за заболеваемость.

Причём, поступаете очень интересно - теперь называете цифры, которые невозможно проверить.

За какой период Вы считаете эти величины? Не прошло со смертностью "за август", пытаетесь зацепиться за заболеваемость.Причём, поступаете очень интересно - теперь называете цифры, которые невозможно проверить.За какой период Вы считаете эти величины?



Речь изначально шла об августе 2021. Более широкий интервал это уже Вы предложили брать и с ним началась путаница с цифрами.



Но я понял прикол с тем, что количество больных на графике может не отображать реальное количество больных. А количество протестированных судя по всему неизвестно, поэтому процент вычислить нельзя. И получается что возможности сравнивать нет, т.к. невозможно нормировать данные. Так?

Речь изначально шла об августе 2021. Более широкий интервал это уже Вы предложили брать и с ним началась путаница с цифрами.Но я понял прикол с тем, что количество больных на графике может не отображать реальное количество больных. А количество протестированных судя по всему неизвестно, поэтому процент вычислить нельзя. И получается что возможности сравнивать нет, т.к. невозможно нормировать данные. Так?

Изначально об августе шла исключительно у Вас. Я уже отвечал, что это принципиально неверный подход, и сегодня не в первый раз. Нельзя выбирать просто "понравившийся" интервал.

И никакой "путаницы с цифрами" не было. Было неумение пользоваться данными - у Вас.

Такой "прикол", действительно, есть.

Но в Ваших рассуждениях проблема не в этом. Вы и не пытались провести правильные вычисления.

Вы считаете отношение обнаруженных больных ко всему населению. Но первая величина, естественно, зависит от количества выполненных тестов. Если тестов вообще не делать, то и обнаруженных больных не будет. Хотя в реальности больные, конечно, никуда не исчезнут.

Посмотрите ещё мой предыдущий пост - ответ flyman"у. Не лукавьте.Изначально об августе шла исключительно у Вас. Я уже отвечал, что это принципиально неверный подход, и сегодня не в первый раз. Нельзя выбирать просто "понравившийся" интервал.И никакой "путаницы с цифрами" не было. Было неумение пользоваться данными - у Вас.Такой "прикол", действительно, есть.Но в Ваших рассуждениях проблема не в этом. Вы и не пытались провести правильные вычисления.Вы считаете отношениебольных ко всему населению. Но первая величина, естественно, зависит от количества выполненных тестов. Если тестов вообще не делать, то ибольных не будет. Хотя в реальности больные, конечно, никуда не исчезнут.Посмотрите ещё мой предыдущий пост - ответ flyman"у. ЛАД 2 Повідомлень: 20621 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4575 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 23:09 ЛАД написав: Есть только количество обнаруженных больных, а это количество явно зависит от числа тестов. Есть только количество обнаруженных больных, а это количество явно зависит от числа тестов.



Согласен. Т.е. у нас нет данных чтобы оценить реальное число больных ковидом в Украине. Согласен. Т.е. у нас нет данных чтобы оценить реальное число больных ковидом в Украине. Цитрин

Повідомлень: 701 З нами з: 26.06.21 Подякував: 111 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 23:09 Цитрин написав: Hotab написав: Я просто дал вам ответ и жду ваш. Я просто дал вам ответ и жду ваш.



я уже давал ответ, значения в обоих случаях будут примерно одинаковы - около 20% я уже давал ответ, значения в обоих случаях будут примерно одинаковы - около 20%



Ок, значит будет 20% , оно же 0.2



Решаем задачу дальше:

Если N1/100=N2/1000=0.2

, то N1=20,N2=200

Есть возражения?



Значит,возвращаясь к условию задачи, имея некую страну,в которой 10т жителей, и в которой 2т заболевших, мы , проведя случайным образом 100 тестов получим N1=20 положительных результатов, а проведя таким же образом 1000 тестов - имеем N2=200 .



Так что, выявление случаев заболевание коррелирует с количеством проведенных тестов?

К чему мы здесь 5 страниц расписывали??

Ясно, почему в стране, где в 300-350 раз меньше тестов на душу населения, выходит и выявляемость меньше?!

Знрада, что в Украине болеют больше, чем в вакцинированным Гибралтаре, отменяется?



Ветер из Бергамо сдувает Ромасика в канализацию математической науки, вам, Цитрин, просто урок, а остальным - понимание ценности ваших расчетов и выводов. Ок, значит будет 20% , оно же 0.2Решаем задачу дальше:Если N1/100=N2/1000=0.2, то N1=20,N2=200Есть возражения?Значит,возвращаясь к условию задачи, имея некую страну,в которой 10т жителей, и в которой 2т заболевших, мы , проведя случайным образом 100 тестов получим N1=20 положительных результатов, а проведя таким же образом 1000 тестов - имеем N2=200 .Так что, выявление случаев заболевание коррелирует с количеством проведенных тестов?К чему мы здесь 5 страниц расписывали??Ясно, почему в стране, где в 300-350 раз меньше тестов на душу населения, выходит и выявляемость меньше?!Знрада, что в Украине болеют больше, чем в вакцинированным Гибралтаре, отменяется?Ветер из Бергамо сдувает Ромасика в канализацию математической науки, вам, Цитрин, просто урок, а остальным - понимание ценности ваших расчетов и выводов. Hotab

Повідомлень: 5659 З нами з: 15.02.09 Подякував: 293 раз. Подякували: 1524 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 23:19 Hotab написав: Знрада, что в Украине болеют больше, чем в вакцинированным Гибралтаре, отменяется? Знрада, что в Украине болеют больше, чем в вакцинированным Гибралтаре, отменяется?



Ну да, получается что данные по количеству больных ковидом у нас могут быть занижены, а насколько - неизвестно. Поэтому сравнить с Гибралтаром нет возможности. Ну да, получается что данные по количеству больных ковидом у нас могут быть занижены, а насколько - неизвестно. Поэтому сравнить с Гибралтаром нет возможности. Цитрин

Повідомлень: 701 З нами з: 26.06.21 Подякував: 111 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 23:20 самолётик и с медальками сегодня в ударе.

так издеваться на здравым смыслом это нужно уметь.



З.Ы.

у жены на работе - сотрудница пару дней назад ужалилась - теперь делает тесты.

и таких "чудных" историй слышу всё больше...



там давали вроде 147 побочек от этой процедуръ.



эй математики, какая вероятность знать лично человека с побочным эффектом если в стране с населением 42ляма сделано 22ляма уколов и выявлено 147 побочек?

поможет кто нибудь рассчитать вероятность такого события? uaprofi

Повідомлень: 5062 З нами з: 21.04.11 Подякував: 733 раз. Подякували: 535 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 23:27 Цитрин написав: Hotab написав: Знрада, что в Украине болеют больше, чем в вакцинированным Гибралтаре, отменяется? Знрада, что в Украине болеют больше, чем в вакцинированным Гибралтаре, отменяется?



Ну да, получается что данные по количеству больных ковидом у нас могут быть занижены, а насколько - неизвестно. Поэтому сравнить с Гибралтаром нет возможности. Ну да, получается что данные по количеству больных ковидом у нас могут быть занижены, а насколько - неизвестно. Поэтому сравнить с Гибралтаром нет возможности.

Наверняка занижены. Но, как Вы правильно написали, насколько - неизвестно.

Думаю, что данные о количестве протестированных людей всё же есть (хотя бы оценки ). Почему их не публикуют, не знаю. Возможно, потому что оценки уж слишком приблизительные. занижены. Но, как Вы правильно написали, насколько - неизвестно.Думаю, что данные о количестве протестированных людей всё же есть (хотя бы). Почему их не публикуют, не знаю. Возможно, потому что оценки уж слишком приблизительные. ЛАД 2 Повідомлень: 20621 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4575 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4392439343944395> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Gennadiy777 Чет 18 лис, 2021 21:51