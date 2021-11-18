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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 22:32
flyman написав:
...........
більше від середнього до ковіда (у 2019 було 400 а у 2021 457, 457-400=57, отже надлишкова 57 )
Тільки чуваки не беруть до уваги, що у 2019 була надлишкова до 2018, а у 2018 надлишкова до 2017 і т.д. А ковіда не було.
Математики, пля
Берут не так. Не все такие умные, как Вы.
Последняя Ваша фраза, видимо, о себе, любимом.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:35
Цитрин написав: Hotab написав:
До вас не доходит, что "искомое", то что собственно вы сравнивает и что вас так пугает на графиках кейсов Украины и Гибралтара, есть именно N1 и N2.
Нет, я сравниваю не N1 и N2, а нормированные значения N1/P1 и N2/P2. Где N - число зараженных, P - количество населения.
Hotab написав:
С какой целью вы полученный искомый финальный результат затем делите на какие-то цифры - только вам известно.
Я делю на количество населения для нормировки данных, чтобы привести показатели к совместимым единицам измерения, т.к. население стран разное и сравнивать N1 и N2 некорректно.
Не позорьтесь.
Настолько не разбираться в арифметике, это уже слишком.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:40
ЛАД написав:
Настолько не разбираться в арифметике, это уже слишком.
В том, что Вы процитировали, как-раз таки всё правильно. Тут вопрос в том, что нет данных по реальному количеству больных. Поэтому этот способ не подходит, т.к. для него нет значения N, т.е. реального количества больных, а не того что нам публикуют...
Количества протестированных людей (а не количества тестов) тоже похоже нет, поэтому процент больных никак не оценить...
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:52
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
..........
Виходить, що соцопитовання "фокус групи" до дупи, тре брати 100%.
Аналогічно із іншими стат. методами, яки опираються на вибірку
ЛАД пише таким чином, що майже вся така статистика "до дупи", тре 100% покриття
Я такой глупости не писал.
Вы, вроде, программист или я ошибаюсь?
Если да, то Вы должны были бы лучше понимать теорию вероятности.
Не писали, але наводили на таку думку, що якщо там 100% покрито тестами (які дають результат 50%50), а вна Україні 20% чи скільки там, то в Гібралтарі точні дані, а нас не точні. Хоча, як писав будівельник, тре тоді уточняти довірчий інтервал для імовірносних значень.
Тобто в Гібралатарі стільки +- 5%, в Україні оціночне значення стільки +-10%
Так Вы программист или нет?
Или вы с Цитрином даже школьную математику прогуляли?
Какой, на фиг, доверительный интервал?!
Для такой оценки, как Вы хотите, надо было бы брать случайную
выборку и считать долю обнаруженных больных в этой выборке
.
При таком подходе можно было бы судить о доле больных в популяции, вычислять доверительный интервал и о чём-то говорить.
В разбираемой ситуации точно нет случайной выборки и нет оценки доли
больных.
Есть только количество обнаруженных больных, а это количество явно зависит от числа тестов.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 18 лис, 2021 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 23:08
Цитрин написав: ЛАД написав:
Интересно. Вы же не антивакс, не так ли?
нет, но процедуру не проходил
Не лукавьте.
ЛАД написав:
Не прошло со смертностью "за август", пытаетесь зацепиться за заболеваемость.
Причём, поступаете очень интересно - теперь называете цифры, которые невозможно проверить.
За какой период Вы считаете эти величины?
Речь изначально шла об августе 2021. Более широкий интервал это уже Вы предложили брать и с ним началась путаница с цифрами.
Но я понял прикол с тем, что количество больных на графике может не отображать реальное количество больных. А количество протестированных судя по всему неизвестно, поэтому процент вычислить нельзя. И получается что возможности сравнивать нет, т.к. невозможно нормировать данные. Так?
Изначально об августе шла исключительно у Вас. Я уже отвечал, что это принципиально неверный подход, и сегодня не в первый раз. Нельзя выбирать просто "понравившийся" интервал.
И никакой "путаницы с цифрами" не было. Было неумение пользоваться данными - у Вас.
Такой "прикол", действительно, есть.
Но в Ваших рассуждениях проблема не в этом. Вы и не пытались провести правильные вычисления.
Вы считаете отношение обнаруженных
больных ко всему населению. Но первая величина, естественно, зависит от количества выполненных тестов. Если тестов вообще не делать, то и обнаруженных
больных не будет. Хотя в реальности больные, конечно, никуда не исчезнут.
Посмотрите ещё мой предыдущий пост - ответ flyman"у.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 23:09
ЛАД написав:
Есть только количество обнаруженных больных, а это количество явно зависит от числа тестов.
Согласен. Т.е. у нас нет данных чтобы оценить реальное число больных ковидом в Украине.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 23:09
Цитрин написав: Hotab написав:
Я просто дал вам ответ и жду ваш.
я уже давал ответ, значения в обоих случаях будут примерно одинаковы - около 20%
Ок, значит будет 20% , оно же 0.2
Решаем задачу дальше:
Если N1/100=N2/1000=0.2
, то N1=20,N2=200
Есть возражения?
Значит,возвращаясь к условию задачи, имея некую страну,в которой 10т жителей, и в которой 2т заболевших, мы , проведя случайным образом 100 тестов получим N1=20 положительных результатов, а проведя таким же образом 1000 тестов - имеем N2=200 .
Так что, выявление случаев заболевание коррелирует с количеством проведенных тестов?
К чему мы здесь 5 страниц расписывали??
Ясно, почему в стране, где в 300-350 раз меньше тестов на душу населения, выходит и выявляемость меньше?!
Знрада, что в Украине болеют больше, чем в вакцинированным Гибралтаре, отменяется?
Ветер из Бергамо сдувает Ромасика в канализацию математической науки, вам, Цитрин, просто урок, а остальным - понимание ценности ваших расчетов и выводов.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 23:19
Hotab написав:
Знрада, что в Украине болеют больше, чем в вакцинированным Гибралтаре, отменяется?
Ну да, получается что данные по количеству больных ковидом у нас могут быть занижены, а насколько - неизвестно. Поэтому сравнить с Гибралтаром нет возможности.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 23:20
самолётик и с медальками сегодня в ударе.
так издеваться на здравым смыслом это нужно уметь.
З.Ы.
у жены на работе - сотрудница пару дней назад ужалилась - теперь делает тесты.
и таких "чудных" историй слышу всё больше...
там давали вроде 147 побочек от этой процедуръ.
эй математики, какая вероятность знать лично человека с побочным эффектом если в стране с населением 42ляма сделано 22ляма уколов и выявлено 147 побочек?
поможет кто нибудь рассчитать вероятность такого события?
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Додано: Чет 18 лис, 2021 23:27
Наверняка
Цитрин написав: Hotab написав:
Знрада, что в Украине болеют больше, чем в вакцинированным Гибралтаре, отменяется?
Ну да, получается что данные по количеству больных ковидом у нас могут быть занижены, а насколько - неизвестно. Поэтому сравнить с Гибралтаром нет возможности.
занижены. Но, как Вы правильно написали, насколько - неизвестно.
Думаю, что данные о количестве протестированных людей всё же есть (хотя бы оценки
). Почему их не публикуют, не знаю. Возможно, потому что оценки уж слишком приблизительные.
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