У нас тут Яма,ему вторила Флер, рассказывали о 0.01% повторных случаев заболевания ковид. А у почти каждого есть такие знакомые. У Ямы их несколько. Наверное осознал ошибку и ушел в келию, отшельнический образ жизни вести.
uaprofi написав:самолётик и с медальками сегодня в ударе
Да,всегда. Потому и забаненного довожу до истерик. Респект Цитрину, понимая ошибки не скатывается к банальным "дурень не розуміє.. " и вот то вот все.
ЛАД написав:uaprofi Вам нравится роль шута?
"please don't shoot the piano player he is doing his best"
Ученый в ходе собрания научного совета РАН «Науки о жизни» отметил, что болезнь все сильнее ударяет по желудочно-кишечному тракту детей, сообщает «МК». По его словам, количество инфицированных детей с поражением ЖКТ в 2021 году увеличилось до 20% против 2% в 2020 году. В связи с этим следует выделять отдельную гастроинтестинальную форму ковида у детей.
Член-корреспондент РАН также считает, что нужно классифицировать неврологическую форму, изолированное поражение печени и кожную форму. «Уже широко описаны случаи, когда у детей, перенесших вирус без острого периода, возникает синдром „ковидных пальцев“, что связано с системным васкулитом», — сказал Горелов.
По его словам, беспокойство вызывает и гипервоспалительный синдром с симптомами, похожими на аппендицит, из-за которого детям делают необоснованные операции. «Под нашим наблюдением был 61 такой ребенок, и никто из них во время болезни не получал противовирусной профилактики», — уточнил Горелов.