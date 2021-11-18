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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4392439343944395

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:29

uaprofi
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:29

  uaprofi написав:самолётик и с медальками сегодня в ударе.
так издеваться на здравым смыслом это нужно уметь.


Видимо, это про ЛАДа, а не про меня, но все равно спешу обратиться к модераторам с просьбой выдать страдальцу медальку из моего комплекта. Можно по 1 шт. каждого вида :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:эй математики, какая вероятность

У нас тут Яма,ему вторила Флер, рассказывали о 0.01% повторных случаев заболевания ковид. А у почти каждого есть такие знакомые. У Ямы их несколько. Наверное осознал ошибку и ушел в келию, отшельнический образ жизни вести.

  uaprofi написав:самолётик и с медальками сегодня в ударе

Да,всегда. Потому и забаненного довожу до истерик.
Респект Цитрину, понимая ошибки не скатывается к банальным "дурень не розуміє.. " и вот то вот все.

  ЛАД написав:uaprofi
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"please don't shoot the piano player he is doing his best"
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:53

Ученый в ходе собрания научного совета РАН «Науки о жизни» отметил, что болезнь все сильнее ударяет по желудочно-кишечному тракту детей, сообщает «МК». По его словам, количество инфицированных детей с поражением ЖКТ в 2021 году увеличилось до 20% против 2% в 2020 году. В связи с этим следует выделять отдельную гастроинтестинальную форму ковида у детей.

Член-корреспондент РАН также считает, что нужно классифицировать неврологическую форму, изолированное поражение печени и кожную форму. «Уже широко описаны случаи, когда у детей, перенесших вирус без острого периода, возникает синдром „ковидных пальцев“, что связано с системным васкулитом», — сказал Горелов.

По его словам, беспокойство вызывает и гипервоспалительный синдром с симптомами, похожими на аппендицит, из-за которого детям делают необоснованные операции. «Под нашим наблюдением был 61 такой ребенок, и никто из них во время болезни не получал противовирусной профилактики», — уточнил Горелов.

https://www.rosbalt.ru/moscow/2021/11/18/1931556.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:59

ЛАД , это все мелочи. Все равно вакцына вбывця.

  ЛАД написав:Думаю, что данные о количестве протестированных людей всё же есть (хотя бы оценки). Почему их не публикуют, не знаю. Возможно, потому что оценки уж слишком приблизительные.

Есть общее количество только на Минфине.
Но по некоторым странах, если с Волдометра перепрыгнуть на их оф. статистику, пишут количество. Тот же Гибралтар за последние сутки 1382 теста засветил.
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