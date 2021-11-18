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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4393439443954396>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:29

uaprofi
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:29

  uaprofi написав:самолётик и с медальками сегодня в ударе.
так издеваться на здравым смыслом это нужно уметь.


Видимо, это про ЛАДа, а не про меня, но все равно спешу обратиться к модераторам с просьбой выдать страдальцу медальку из моего комплекта. Можно по 1 шт. каждого вида :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:эй математики, какая вероятность

У нас тут Яма,ему вторила Флер, рассказывали о 0.01% повторных случаев заболевания ковид. А у почти каждого есть такие знакомые. У Ямы их несколько. Наверное осознал ошибку и ушел в келию, отшельнический образ жизни вести.

  uaprofi написав:самолётик и с медальками сегодня в ударе

Да,всегда. Потому и забаненного довожу до истерик.
Респект Цитрину, понимая ошибки не скатывается к банальным "дурень не розуміє.. " и вот то вот все.

  ЛАД написав:uaprofi
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"please don't shoot the piano player he is doing his best"
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:53

Ученый в ходе собрания научного совета РАН «Науки о жизни» отметил, что болезнь все сильнее ударяет по желудочно-кишечному тракту детей, сообщает «МК». По его словам, количество инфицированных детей с поражением ЖКТ в 2021 году увеличилось до 20% против 2% в 2020 году. В связи с этим следует выделять отдельную гастроинтестинальную форму ковида у детей.

Член-корреспондент РАН также считает, что нужно классифицировать неврологическую форму, изолированное поражение печени и кожную форму. «Уже широко описаны случаи, когда у детей, перенесших вирус без острого периода, возникает синдром „ковидных пальцев“, что связано с системным васкулитом», — сказал Горелов.

По его словам, беспокойство вызывает и гипервоспалительный синдром с симптомами, похожими на аппендицит, из-за которого детям делают необоснованные операции. «Под нашим наблюдением был 61 такой ребенок, и никто из них во время болезни не получал противовирусной профилактики», — уточнил Горелов.

https://www.rosbalt.ru/moscow/2021/11/18/1931556.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:59

ЛАД , это все мелочи. Все равно вакцына вбывця.

  ЛАД написав:Думаю, что данные о количестве протестированных людей всё же есть (хотя бы оценки). Почему их не публикуют, не знаю. Возможно, потому что оценки уж слишком приблизительные.

Есть общее количество только на Минфине.
Но по некоторым странах, если с Волдометра перепрыгнуть на их оф. статистику, пишут количество. Тот же Гибралтар за последние сутки 1382 теста засветил.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:29

інформаційно статистичний

ЗКС=загальна кількість смертей в рік
СВС(Б)=середній вік смерті розрахований Будівельником
Держкомстат =середня очікувана тривалість життя при народженні
Точність=як розраховане будевельником відповідає Держкомстатівським у %
0-40= середній вік смерті в групі0-40
40-60=середній вік смерті в групі40-60
60+=середній вік смерті в групі 60+
ковід - кількість смертей на 26-10-2021 і середній загальний вік смертей+середні віки смертей у вікових групах
рік_ ЗКС____ _ СВС(Б) _ Держкомстат _ Точність _ 0-40 ____ 40-60 __ 60+
1991 ___ 669 960 __ 68,37 __ 69,56 ____ 98,29 ____ 23,35 ____ 52,43 ____ 76,83
1992 ___ 697 110 __ 68,15 __ 68,97 ____ 98,81 ____ 24,13 ____ 52,42 ____ 76,76
1993 ___ 741 662 __ 68,38 __ 68,29 ____ 100,14 ____ 24,40 ____ 52,58 ____ 76,86
1994 ___ 764 669 __ 68,10 __ 67,66 ____ 100,65 ____ 25,21 ____ 52,70 ____ 76,83
1995 ___ 792 587 __ 67,57 __ 66,79 ____ 101,17 ____ 25,98 ____ 52,54 ____ 76,69
1996 ___ 776 717 __ 67,61 __ 67,08 ____ 100,79 ____ 26,19 ____ 52,51 ____ 76,53
1997 ___ 754 151 __ 67,89 __ 67,66 ____ 100,34 ____ 26,18 ____ 52,41 ____ 76,31
1998 ___ 719 954 __ 68,20 __ 68,50 ____ 99,57 ____ 26,25 ____ 52,12 ____ 76,21
1999 ___ 739 170 __ 68,11 __ 68,07 ____ 100,06 ____ 26,69 ____ 51,77 ____ 76,05
2000 ___ 758 082 __ 68,05 __ 67,72 ____ 100,49 ____ 27,16 ____ 51,41 ____ 75,98
2001 ___ 745 952 __ 67,99 __ 67,89 ____ 100,15 ____ 27,26 ____ 51,24 ____ 75,93
2002 ___ 754 911 __ 68,01 __ 68,32 ____ 99,54 ____ 27,64 ____ 51,20 ____ 75,93
2003 ___ 765 408 __ 68,28 __ 68,24 ____ 100,06 ____ 27,82 ____ 51,29 ____ 76,19
2004 ___ 761 261 __ 67,96 __ 68,22 ____ 99,62 ____ 28,13 ____ 51,40 ____ 76,28
2005 ___ 781 961 __ 68,01 __ 67,96 ____ 100,07 ____ 28,18 ____ 51,66 ____ 76,53
2006 ___ 758 092 __ 68,42 __ 68,10 ____ 100,47 ____ 28,03 ____ 51,89 ____ 76,88
2007 ___ 762 877 __ 68,14 __ 68,25 ____ 99,84 ____ 27,99 ____ 51,90 ____ 77,09
2008 ___ 754 460 __ 68,43 __ 68,27 ____ 100,23 ____ 28,34 ____ 52,04 ____ 77,35
2009 ___ 706 739 __ 69,58 __ 69,29 ____ 100,42 ____ 27,85 ____ 52,25 ____ 77,58
2010 ___ 698 235 __ 70,37 __ 70,44 ____ 99,89 ____ 27,66 ____ 52,37 ____ 77,79
2011 ___ 664 588 __ 70,47 __ 71,02 ____ 99,23 ____ 27,65 ____ 52,44 ____ 77,84
2012 ___ 663 139 __ 70,53 __ 71,15 ____ 99,13 ____ 27,78 ____ 52,47 ____ 77,89
2013 ___ 662 368 __ 70,70 __ 71,37 ____ 99,06 ____ 28,27 ____ 52,49 ____ 77,90
2014 ___ 632 296 __ 70,76 __ 71,37 ____ 99,15 ____ 28,35 ____ 52,47 ____ 77,95
2015 ___ 594 796 __ 71,16 __ 71,38 ____ 99,69 ____ 28,24 ____ 52,48 ____ 77,95
2016 ___ 583 631 __ 71,31 __ 71,68 ____ 99,49 ____ 28,56 ____ 52,48 ____ 77,94
2017 ___ 574 123 __ 71,54 __ 71,98 ____ 99,39 ____ 28,73 ____ 52,48 ____ 78,10
2018 ___ 587 665 __ 71,52 __ 71,76 ____ 99,67 ____ 29,46 ____ 52,37 ____ 78,10
2019 ___ 581 114 __ 71,74 __ 72,01 ____ 99,62 ____ 29,67 ____ 52,28 ____ 78,16
ковід _26/10/21_ 62 402 ___ 69,90__ _____ ____ ___32,19 ____ 52,36 ____ 74,33
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:35

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Знрада, что в Украине болеют больше, чем в вакцинированным Гибралтаре, отменяется?


Ну да, получается что данные по количеству больных ковидом у нас могут быть занижены, а насколько - неизвестно. Поэтому сравнить с Гибралтаром нет возможности.


Я же обещал вам множество чудных открытий.
Следующее осознание - это тот факт, что при малом охвате тестирования равно как недовыявляются кейсы ковидных заболеваний, так же и недовыявляются причины смерти "Ковид". Такие не протестированные случаи смерти отправляются в графу "от старости", которой по факту нет, но по сути находится в графе "заболевание кровеносной системы", той самой, огромной, которая на первом месте.

И следующим чудным открытием для вас станет то, что эта вот самая большая группа смертей (60+%) содержит в себе все смерти без конкретных ярких причин (от старости), и которые нельзя уменьшить или как-то побороться за их уменьшение.
В свете этого Ковид, который по итогу года явно обходит "онко", становится скрипочкой "прима".

З.Ы. Мда,а тут ничего не меняется. Спам цифр, таблиц.. Просто вместо чтобы сказать "ребята, я ошибся, давайте забудем".
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 лис, 2021 00:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:36

  Hotab написав:ЛАД , это все мелочи. Все равно вакцына вбывця.

  ЛАД написав:Думаю, что данные о количестве протестированных людей всё же есть (хотя бы оценки). Почему их не публикуют, не знаю. Возможно, потому что оценки уж слишком приблизительные.

Есть общее количество только на Минфине.
Но по некоторым странах, если с Волдометра перепрыгнуть на их оф. статистику, пишут количество. Тот же Гибралтар за последние сутки 1382 теста засветил.

Где Вы видите такую цифру?
А вообще, Израиль тоже ежедневно публикует количество тестов и количество случаев и %. Но всё же непонятно, нет ли в этом числе повторных тестов (думаю, что есть).
Но главное, что в любом случае это не случайная выборка.
А о качестве тестирования в Украине говорит хотя бы тот факт, что в Израиле бьют тревогу, когда положительных тестов несколько %, а у нас и 20% не удивляют.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:37

Аспирин давно известен антитромбозным эффектом, попробовали применить при ковиде, помогает, но не очень

In patients hospitalised with COVID-19, aspirin was not associated with reductions in 28 day mortality or in the risk of progressing to invasive mechanical ventilation or death, but was associated with a small increase in the rate of being discharged alive within 28 days


https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(21)01825-0/fulltext
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:39

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