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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 23:29
Додано: Чет 18 лис, 2021 23:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У нас тут Яма,ему вторила Флер, рассказывали о 0.01% повторных случаев заболевания ковид. А у почти каждого есть такие знакомые. У Ямы их несколько. Наверное осознал ошибку и ушел в келию, отшельнический образ жизни вести.
Да,всегда. Потому и забаненного довожу до истерик.
Респект Цитрину, понимая ошибки не скатывается к банальным "дурень не розуміє.. " и вот то вот все.
"please don't shoot the piano player he is doing his best"
Додано: Чет 18 лис, 2021 23:53
Додано: Чет 18 лис, 2021 23:59
ЛАД , это все мелочи. Все равно вакцына вбывця.
Есть общее количество только на Минфине.
Но по некоторым странах, если с Волдометра перепрыгнуть на их оф. статистику, пишут количество. Тот же Гибралтар за последние сутки 1382 теста засветил.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:29
інформаційно статистичний
ЗКС=загальна кількість смертей в рік
СВС(Б)=середній вік смерті розрахований Будівельником
Держкомстат =середня очікувана тривалість життя при народженні
Точність=як розраховане будевельником відповідає Держкомстатівським у %
0-40= середній вік смерті в групі0-40
40-60=середній вік смерті в групі40-60
60+=середній вік смерті в групі 60+
ковід - кількість смертей на 26-10-2021 і середній загальний вік смертей+середні віки смертей у вікових групах
рік_ ЗКС____ _ СВС(Б) _ Держкомстат _ Точність _ 0-40 ____ 40-60 __ 60+
1991 ___ 669 960 __ 68,37 __ 69,56 ____ 98,29 ____ 23,35 ____ 52,43 ____ 76,83
1992 ___ 697 110 __ 68,15 __ 68,97 ____ 98,81 ____ 24,13 ____ 52,42 ____ 76,76
1993 ___ 741 662 __ 68,38 __ 68,29 ____ 100,14 ____ 24,40 ____ 52,58 ____ 76,86
1994 ___ 764 669 __ 68,10 __ 67,66 ____ 100,65 ____ 25,21 ____ 52,70 ____ 76,83
1995 ___ 792 587 __ 67,57 __ 66,79 ____ 101,17 ____ 25,98 ____ 52,54 ____ 76,69
1996 ___ 776 717 __ 67,61 __ 67,08 ____ 100,79 ____ 26,19 ____ 52,51 ____ 76,53
1997 ___ 754 151 __ 67,89 __ 67,66 ____ 100,34 ____ 26,18 ____ 52,41 ____ 76,31
1998 ___ 719 954 __ 68,20 __ 68,50 ____ 99,57 ____ 26,25 ____ 52,12 ____ 76,21
1999 ___ 739 170 __ 68,11 __ 68,07 ____ 100,06 ____ 26,69 ____ 51,77 ____ 76,05
2000 ___ 758 082 __ 68,05 __ 67,72 ____ 100,49 ____ 27,16 ____ 51,41 ____ 75,98
2001 ___ 745 952 __ 67,99 __ 67,89 ____ 100,15 ____ 27,26 ____ 51,24 ____ 75,93
2002 ___ 754 911 __ 68,01 __ 68,32 ____ 99,54 ____ 27,64 ____ 51,20 ____ 75,93
2003 ___ 765 408 __ 68,28 __ 68,24 ____ 100,06 ____ 27,82 ____ 51,29 ____ 76,19
2004 ___ 761 261 __ 67,96 __ 68,22 ____ 99,62 ____ 28,13 ____ 51,40 ____ 76,28
2005 ___ 781 961 __ 68,01 __ 67,96 ____ 100,07 ____ 28,18 ____ 51,66 ____ 76,53
2006 ___ 758 092 __ 68,42 __ 68,10 ____ 100,47 ____ 28,03 ____ 51,89 ____ 76,88
2007 ___ 762 877 __ 68,14 __ 68,25 ____ 99,84 ____ 27,99 ____ 51,90 ____ 77,09
2008 ___ 754 460 __ 68,43 __ 68,27 ____ 100,23 ____ 28,34 ____ 52,04 ____ 77,35
2009 ___ 706 739 __ 69,58 __ 69,29 ____ 100,42 ____ 27,85 ____ 52,25 ____ 77,58
2010 ___ 698 235 __ 70,37 __ 70,44 ____ 99,89 ____ 27,66 ____ 52,37 ____ 77,79
2011 ___ 664 588 __ 70,47 __ 71,02 ____ 99,23 ____ 27,65 ____ 52,44 ____ 77,84
2012 ___ 663 139 __ 70,53 __ 71,15 ____ 99,13 ____ 27,78 ____ 52,47 ____ 77,89
2013 ___ 662 368 __ 70,70 __ 71,37 ____ 99,06 ____ 28,27 ____ 52,49 ____ 77,90
2014 ___ 632 296 __ 70,76 __ 71,37 ____ 99,15 ____ 28,35 ____ 52,47 ____ 77,95
2015 ___ 594 796 __ 71,16 __ 71,38 ____ 99,69 ____ 28,24 ____ 52,48 ____ 77,95
2016 ___ 583 631 __ 71,31 __ 71,68 ____ 99,49 ____ 28,56 ____ 52,48 ____ 77,94
2017 ___ 574 123 __ 71,54 __ 71,98 ____ 99,39 ____ 28,73 ____ 52,48 ____ 78,10
2018 ___ 587 665 __ 71,52 __ 71,76 ____ 99,67 ____ 29,46 ____ 52,37 ____ 78,10
2019 ___ 581 114 __ 71,74 __ 72,01 ____ 99,62 ____ 29,67 ____ 52,28 ____ 78,16
ковід _26/10/21_ 62 402 ___ 69,90__ _____ ____ ___32,19 ____ 52,36 ____ 74,33
Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:35
Я же обещал вам множество чудных открытий.
Следующее осознание - это тот факт, что при малом охвате тестирования равно как недовыявляются кейсы ковидных заболеваний, так же и недовыявляются причины смерти "Ковид". Такие не протестированные случаи смерти отправляются в графу "от старости", которой по факту нет, но по сути находится в графе "заболевание кровеносной системы", той самой, огромной, которая на первом месте.
И следующим чудным открытием для вас станет то, что эта вот самая большая группа смертей (60+%) содержит в себе все смерти без конкретных ярких причин (от старости), и которые нельзя уменьшить или как-то побороться за их уменьшение.
В свете этого Ковид, который по итогу года явно обходит "онко", становится скрипочкой "прима".
З.Ы. Мда,а тут ничего не меняется. Спам цифр, таблиц.. Просто вместо чтобы сказать "ребята, я ошибся, давайте забудем".
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 лис, 2021 00:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:36
Где Вы видите такую цифру?
А вообще, Израиль тоже ежедневно публикует количество тестов и количество случаев и %. Но всё же непонятно, нет ли в этом числе повторных тестов (думаю, что есть).
Но главное, что в любом случае это не случайная выборка.
А о качестве тестирования в Украине говорит хотя бы тот факт, что в Израиле бьют тревогу, когда положительных тестов несколько %, а у нас и 20% не удивляют.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:37
Аспирин давно известен антитромбозным эффектом, попробовали применить при ковиде, помогает, но не очень
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