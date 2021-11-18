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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4393439443954396 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:18 Hotab написав: З.Ы. Мда,а тут ничего не меняется. Спам цифр, таблиц.. З.Ы. Мда,а тут ничего не меняется. Спам цифр, таблиц..



Перевожу Вам этот "спам" на доступный язык, возможно дойдёт - всё ИМХО - если слова "ковід _26/10/21" заменить на город Х - то мы выясняем что:



в городе X с населением (количество переболевших) ушло в мир иной 62402 человека.

Жители города Х старше 60 лет по тем или иным причинам (например экология) уходят в мир иной почти на 4 года раньше, чем в целом по Украине.



Если вернуться к крановирусу - то выходит, что людей старше 60 лет: либо не умеют лечить/ либо не хотят лечить/ либо лечат плохо или недостаточно хорошо, либо в таком возрасте ковид плохо подаётся лечению, либо ещё не научились.

И смысл применять экспериментальное лечение (например делать жи жу) - есть только в групп 60+.

А всем остальным экспериментальное лечение только по собственному желанию и только под личную ответственность! Перевожу Вам этот "спам" на доступный язык, возможно дойдёт - всё ИМХО - если слова "ковід _26/10/21" заменить на город Х - то мы выясняем что:в городе X с населением (количество переболевших) ушло в мир иной 62402 человека.Жители города Х старше 60 лет по тем или иным причинам (например экология) уходят в мир иной почти на 4 года раньше, чем в целом по Украине.Если вернуться к крановирусу - то выходит, что людей старше 60 лет: либо не умеют лечить/ либо не хотят лечить/ либо лечат плохо или недостаточно хорошо, либо в таком возрасте ковид плохо подаётся лечению, либо ещё не научились.И смысл применять(например делать жи жу) - есть только в групп 60+.А всем остальным экспериментальное лечение только по собственному желанию и только под личную ответственность! uaprofi

Повідомлень: 5063 З нами з: 21.04.11 Подякував: 734 раз. Подякували: 536 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 4393439443954396 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Gennadiy777 Чет 18 лис, 2021 21:51