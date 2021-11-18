Перевожу Вам этот "спам" на доступный язык, возможно дойдёт - всё ИМХО - если слова "ковід _26/10/21" заменить на город Х - то мы выясняем что:
в городе X с населением (количество переболевших) ушло в мир иной 62402 человека.
Жители города Х старше 60 лет по тем или иным причинам (например экология) уходят в мир иной почти на 4 года раньше, чем в целом по Украине.
Если вернуться к крановирусу - то выходит, что людей старше 60 лет: либо не умеют лечить/ либо не хотят лечить/ либо лечат плохо или недостаточно хорошо, либо в таком возрасте ковид плохо подаётся лечению, либо ещё не научились.
И смысл применять экспериментальное лечение (например делать жи жу) - есть только в групп 60+.
А всем остальным экспериментальное лечение только по собственному желанию и только под личную ответственность!