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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4393439443954396

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:18

  Hotab написав:З.Ы. Мда,а тут ничего не меняется. Спам цифр, таблиц..


Перевожу Вам этот "спам" на доступный язык, возможно дойдёт - всё ИМХО - если слова "ковід _26/10/21" заменить на город Х - то мы выясняем что:

в городе X с населением (количество переболевших) ушло в мир иной 62402 человека.
Жители города Х старше 60 лет по тем или иным причинам (например экология) уходят в мир иной почти на 4 года раньше, чем в целом по Украине.

Если вернуться к крановирусу - то выходит, что людей старше 60 лет: либо не умеют лечить/ либо не хотят лечить/ либо лечат плохо или недостаточно хорошо, либо в таком возрасте ковид плохо подаётся лечению, либо ещё не научились.
И смысл применять экспериментальное лечение (например делать жи жу) - есть только в групп 60+.
А всем остальным экспериментальное лечение только по собственному желанию и только под личную ответственность!
uaprofi
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