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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4393439443954396

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:18

  Hotab написав:З.Ы. Мда,а тут ничего не меняется. Спам цифр, таблиц..


Перевожу Вам этот "спам" на доступный язык, возможно дойдёт - всё ИМХО - если слова "ковід _26/10/21" заменить на город Х - то мы выясняем что:

в городе X с населением (количество переболевших) ушло в мир иной 62402 человека.
Жители города Х старше 60 лет по тем или иным причинам (например экология) уходят в мир иной почти на 4 года раньше, чем в целом по Украине.

Если вернуться к крановирусу - то выходит, что людей старше 60 лет: либо не умеют лечить/ либо не хотят лечить/ либо лечат плохо или недостаточно хорошо, либо в таком возрасте ковид плохо подаётся лечению, либо ещё не научились.
И смысл применять экспериментальное лечение (например делать жи жу) - есть только в групп 60+.
А всем остальным экспериментальное лечение только по собственному желанию и только под личную ответственность!
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:возможно дойдёт - всё ИМХО

Не видите нестыковок со старта??
Вы не уверены,что вам самому "дошел" этот лонгрид (вы пишете "все ИМХО"), но, перепевая для меня на свой лад вполне может быть недопонятную вами песню, смеете здесь поерничать в мой адрес "может дойдет"?


  uaprofi написав:уходят в мир иной почти на 4 года раньше, чем в целом по Украине.

Это намек на недожитые годы людьми в группе 60+? Не особо вникал в способ получения этой цифры, но сама ее величина Будивельныку вряд ли понравится. Лучше вытрите)))
  uaprofi написав:Если вернуться к крановирусу - то выходит, что людей старше 60 лет

Если группу 60+ разбить на 60-70, 70-80, 80-90, как оно и должно быть (как мы знаем,что чем чаще разбивка, тем выше точность вычислений) , то эти ваши "на 4 года" вдруг исчезнут. И группа 60+ перестанет как-либо отличаться от всех остальных групп. Тогда вы разрешите с ней обращаться как и со всеми остальными? А колоть ее можно начать вместе со всеми остальными??

З.Ы. О том, что в группе 0-40 Ковид снова "продлил" жизнь, то я сделаю вид,что не увидел.
З.Ы. Но я не смогу умолчать о том, что , преследуя благородную цель получения совсем уж точнейших результатов, можно все возрастные группы разбить не на 20 лет , а по 1 году: 41год,42 года, 43 года и т д..
И тогда (это самая соль!! барабанная дробь!!! ) в возрастной группе 41 год (тут может быть любая цифра) у всех кто умер средний возраст смертей был 41 год!! Как доковидных, так и ковидных, так и вместоковидных, так и безковидных , абсолютно всех!! В этой возрастной группе ни в каком другом возрасте не умирали!!!
Черт возьми,что нам делать с этими таблицами?? :D :D
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 лис, 2021 02:40, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:лонгрид


даже от Вас оказывается есть какая то польза - выучил новое слово лонгрид
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:50

  uaprofi написав:
  Hotab написав:лонгрид


даже от Вас оказывается есть какая то польза - выучил новое слово лонгрид


Пользуйтесь. Это как с изучением английского, сначала выхватываете слова. По мере вашего развития вы научитесь понимать не только отдельные слова из моих текстов, но и фразы, и предложения. У вас начало большого пути, успехов вам на нем.

  uaprofi написав:какая то польза

Берите еще одну: дефис нужен.
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