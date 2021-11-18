Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:37

uaprofi написав: возможно дойдёт - всё ИМХО возможно дойдёт - всё ИМХО

uaprofi написав: уходят в мир иной почти на 4 года раньше, чем в целом по Украине. уходят в мир иной почти на 4 года раньше, чем в целом по Украине.

uaprofi написав: Если вернуться к крановирусу - то выходит, что людей старше 60 лет Если вернуться к крановирусу - то выходит, что людей старше 60 лет

в возрастной группе 41 год

у всех кто умер средний возраст смертей был 41 год!! Как доковидных, так и ковидных, так и вместоковидных, так и безковидных , абсолютно всех!! В этой возрастной группе ни в каком другом возрасте не умирали!!!

Не видите нестыковок со старта??Вы не уверены,что вам самому "дошел" этот лонгрид (вы пишете "все ИМХО"), но, перепевая для меня на свой лад вполне может быть недопонятную вами песню, смеете здесь поерничать в мой адрес "может дойдет"?Это намек на недожитые годы людьми в группе 60+? Не особо вникал в способ получения этой цифры, но сама ее величина Будивельныку вряд ли понравится. Лучше вытрите)))Если группу 60+ разбить на 60-70, 70-80, 80-90, как оно и должно быть (как мы знаем,что чем чаще разбивка, тем выше точность вычислений) , то эти ваши "на 4 года" вдруг исчезнут. И группа 60+ перестанет как-либо отличаться от всех остальных групп. Тогда вы разрешите с ней обращаться как и со всеми остальными? А колоть ее можно начать вместе со всеми остальными??З.Ы. О том, что в группе 0-40 Ковид снова "продлил" жизнь, то я сделаю вид,что не увидел.З.Ы. Но я не смогу умолчать о том, что , преследуя благородную цель получения совсем уж точнейших результатов, можно все возрастные группы разбить не на 20 лет , а по 1 году: 41год,42 года, 43 года и т д..И тогда (это самая соль!! барабанная дробь!!! )(тут может быть любая цифра)Черт возьми,что нам делать с этими таблицами??