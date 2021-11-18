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Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:18
Перевожу Вам этот "спам" на доступный язык, возможно дойдёт - всё ИМХО - если слова "ковід _26/10/21" заменить на город Х - то мы выясняем что:
в городе X с населением (количество переболевших) ушло в мир иной 62402 человека.
Жители города Х старше 60 лет по тем или иным причинам (например экология) уходят в мир иной почти на 4 года раньше, чем в целом по Украине.
Если вернуться к крановирусу - то выходит, что людей старше 60 лет: либо не умеют лечить/ либо не хотят лечить/ либо лечат плохо или недостаточно хорошо, либо в таком возрасте ковид плохо подаётся лечению, либо ещё не научились.
И смысл применять экспериментальное лечение (например делать жи жу) - есть только в групп 60+.
А всем остальным экспериментальное лечение только по собственному желанию и только под личную ответственность!
Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не видите нестыковок со старта??
Вы не уверены,что вам самому "дошел" этот лонгрид (вы пишете "все ИМХО"), но, перепевая для меня на свой лад вполне может быть недопонятную вами песню, смеете здесь поерничать в мой адрес "может дойдет"?
Это намек на недожитые годы людьми в группе 60+? Не особо вникал в способ получения этой цифры, но сама ее величина Будивельныку вряд ли понравится. Лучше вытрите)))
Если группу 60+ разбить на 60-70, 70-80, 80-90, как оно и должно быть (как мы знаем,что чем чаще разбивка, тем выше точность вычислений) , то эти ваши "на 4 года" вдруг исчезнут. И группа 60+ перестанет как-либо отличаться от всех остальных групп. Тогда вы разрешите с ней обращаться как и со всеми остальными? А колоть ее можно начать вместе со всеми остальными??
З.Ы. О том, что в группе 0-40 Ковид снова "продлил" жизнь, то я сделаю вид,что не увидел.
З.Ы. Но я не смогу умолчать о том, что , преследуя благородную цель получения совсем уж точнейших результатов, можно все возрастные группы разбить не на 20 лет , а по 1 году: 41год,42 года, 43 года и т д..
И тогда (это самая соль!! барабанная дробь!!! ) в возрастной группе 41 год (тут может быть любая цифра, хоть 77 лет, хоть 91 год) ) у всех кто умер средний возраст смертей был 41 год (77 лет, 91 год) !! Как доковидных, так и ковидных, так и вместоковидных, так и безковидных , абсолютно всех!! В этой возрастной группе ни в каком другом возрасте не умирали!!!
Черт возьми,что нам делать с этими таблицами??
Зачем они, если при повышении точности вычислений (разбивка на возрастные интервалы 1 год) они превращаются в кэп-очевидные и не несут вообще никакой пользы?))))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 лис, 2021 03:13, всього редагувалось 9 разів.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
даже от Вас оказывается есть какая то польза - выучил новое слово
Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:50
Пользуйтесь. Это как с изучением английского, сначала выхватываете слова. По мере вашего развития вы научитесь понимать не только отдельные слова из моих текстов, но и фразы, и предложения. У вас начало большого пути, успехов вам на нем.
Берите еще одну: дефис нужен.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 04:12
Да, без случайной выборки такая информация пожалуй будет малоинформативной, ведь тесты делают в основном тем у кого и так уже есть симптомы ковида, а здоровый просто так тест врядли пойдет делать. Тоесть тесты делают не случайно, а в основном тем, кто скорей всего уже болен ковидом. Поэтому если считать процент по числу протестированных, то результат наоборот получится сильно завышен.
Для нормальной статистики нужно брать не результаты тестов из больницы, а брать случайную выборку людей и делать для неё тесты, независимо от наличия симптомов.
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