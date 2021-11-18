даже от Вас оказывается есть какая то польза - выучил новое слово лонгрид
Пользуйтесь. Это как с изучением английского, сначала выхватываете слова. По мере вашего развития вы научитесь понимать не только отдельные слова из моих текстов, но и фразы, и предложения. У вас начало большого пути, успехов вам на нем.
ЛАД написав:Но главное, что в любом случае это не случайная выборка.
Да, без случайной выборки такая информация пожалуй будет малоинформативной, ведь тесты делают в основном тем у кого и так уже есть симптомы ковида, а здоровый просто так тест врядли пойдет делать. Тоесть тесты делают не случайно, а в основном тем, кто скорей всего уже болен ковидом. Поэтому если считать процент по числу протестированных, то результат наоборот получится сильно завышен.
Для нормальной статистики нужно брать не результаты тестов из больницы, а брать случайную выборку людей и делать для неё тесты, независимо от наличия симптомов.
pilker написав:на животных можно проверить в какие органы попадали частицы
В статье как раз это и проверили, в месте укола и ближайших лимфоузлах, никаких сюрпризов
Nevertheless, it is clear that the vaccine has a very restricted localization to these sets of lymph nodes, as no systemic spread to other organs was observed. This is in line with previous studies that used flow-cytometry-based detection of fluorescently labelled vaccines after administration in non-human primates5,6 and in mice7,8,9.
нашел заметку. проверку на нее содержание не искал.