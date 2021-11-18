даже от Вас оказывается есть какая то польза - выучил новое слово лонгрид
Пользуйтесь. Это как с изучением английского, сначала выхватываете слова. По мере вашего развития вы научитесь понимать не только отдельные слова из моих текстов, но и фразы, и предложения. У вас начало большого пути, успехов вам на нем.
ЛАД написав:Но главное, что в любом случае это не случайная выборка.
Да, без случайной выборки такая информация пожалуй будет малоинформативной, ведь тесты делают в основном тем у кого и так уже есть симптомы ковида, а здоровый просто так тест врядли пойдет делать. Тоесть тесты делают не случайно, а в основном тем, кто скорей всего уже болен ковидом. Поэтому если считать процент по числу протестированных, то результат наоборот получится сильно завышен.
Для нормальной статистики нужно брать не результаты тестов из больницы, а брать случайную выборку людей и делать для неё тесты, независимо от наличия симптомов.
pilker написав:на животных можно проверить в какие органы попадали частицы
В статье как раз это и проверили, в месте укола и ближайших лимфоузлах, никаких сюрпризов
Nevertheless, it is clear that the vaccine has a very restricted localization to these sets of lymph nodes, as no systemic spread to other organs was observed. This is in line with previous studies that used flow-cytometry-based detection of fluorescently labelled vaccines after administration in non-human primates5,6 and in mice7,8,9.
нашел заметку. проверку на нее содержание не искал.
Цитрин написав:Для нормальной статистики нужно брать не результаты тестов из больницы, а брать случайную выборку людей и делать для неё тесты, независимо от наличия симптомов.
Дело в том, что тесты ж делают не с целью понять %% в популяции болеющих на текущий момент. А искать среди контактов больного заразных. С нашим количеством тестом (когда количество новых тестов всего в 3-5 раз превышает количество выявленных кейсов) мимо "сита" проходят в несколько раз больше, чем попадает в него. Но точно ж никто не знает сколько мимо, сколько в нем.
тяпница к тяпнице 750/725 День вверх (вчера), день вниз (сегодня).
Hotab написав:Знрада, что в Украине болеют больше, чем в вакцинированным Гибралтаре, отменяется?
Ну да, получается что данные по количеству больных ковидом у нас могут быть занижены, а насколько - неизвестно. Поэтому сравнить с Гибралтаром нет возможности.
Я же обещал вам множество чудных открытий. Следующее осознание - это тот факт, что при малом охвате тестирования равно как недовыявляются кейсы ковидных заболеваний, так же и недовыявляются причины смерти "Ковид". Такие не протестированные случаи смерти отправляются в графу "от старости", которой по факту нет, но по сути находится в графе "заболевание кровеносной системы", той самой, огромной, которая на первом месте.
И следующим чудным открытием для вас станет то, что эта вот самая большая группа смертей (60+%) содержит в себе все смерти без конкретных ярких причин (от старости), и которые нельзя уменьшить или как-то побороться за их уменьшение. В свете этого Ковид, который по итогу года явно обходит "онко", становится скрипочкой "прима".
З.Ы. Мда,а тут ничего не меняется. Спам цифр, таблиц.. Просто вместо чтобы сказать "ребята, я ошибся, давайте забудем".
онкология и ССЗ отменяются? Все умерли от ковида? Зовите санитаров