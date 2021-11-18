Hotab написав:

Цитрин написав: Hotab написав: Знрада, что в Украине болеют больше, чем в вакцинированным Гибралтаре, отменяется? Знрада, что в Украине болеют больше, чем в вакцинированным Гибралтаре, отменяется?



Ну да, получается что данные по количеству больных ковидом у нас могут быть занижены, а насколько - неизвестно. Поэтому сравнить с Гибралтаром нет возможности. Ну да, получается что данные по количеству больных ковидом у нас могут быть занижены, а насколько - неизвестно. Поэтому сравнить с Гибралтаром нет возможности.

Я же обещал вам множество чудных открытий.Следующее осознание - это тот факт, что при малом охвате тестирования равно как недовыявляются кейсы ковидных заболеваний, так же и недовыявляются причины смерти "Ковид". Такие не протестированные случаи смерти отправляются в графу "от старости", которой по факту нет, но по сути находится в графе "заболевание кровеносной системы", той самой, огромной, которая на первом месте.И следующим чудным открытием для вас станет то, что эта вот самая большая группа смертей (60+%) содержит в себе все смерти без конкретных ярких причин (от старости), и которые нельзя уменьшить или как-то побороться за их уменьшение.В свете этого Ковид, который по итогу года явно обходит "онко", становится скрипочкой "прима".З.Ы. Мда,а тут ничего не меняется. Спам цифр, таблиц.. Просто вместо чтобы сказать "ребята, я ошибся, давайте забудем".