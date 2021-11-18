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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4393439443954396>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:50

  uaprofi написав:
  Hotab написав:лонгрид


даже от Вас оказывается есть какая то польза - выучил новое слово лонгрид


Пользуйтесь. Это как с изучением английского, сначала выхватываете слова. По мере вашего развития вы научитесь понимать не только отдельные слова из моих текстов, но и фразы, и предложения. У вас начало большого пути, успехов вам на нем.

  uaprofi написав:какая то польза

Берите еще одну: дефис нужен.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 04:12

  ЛАД написав:Но главное, что в любом случае это не случайная выборка.


Да, без случайной выборки такая информация пожалуй будет малоинформативной, ведь тесты делают в основном тем у кого и так уже есть симптомы ковида, а здоровый просто так тест врядли пойдет делать. Тоесть тесты делают не случайно, а в основном тем, кто скорей всего уже болен ковидом. Поэтому если считать процент по числу протестированных, то результат наоборот получится сильно завышен.

Для нормальной статистики нужно брать не результаты тестов из больницы, а брать случайную выборку людей и делать для неё тесты, независимо от наличия симптомов.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 06:16

  IgA написав:
  pilker написав:на животных можно проверить в какие органы попадали частицы

В статье как раз это и проверили, в месте укола и ближайших лимфоузлах, никаких сюрпризов

Nevertheless, it is clear that the vaccine has a very restricted localization to these sets of lymph nodes, as no systemic spread to other organs was observed. This is in line with previous studies that used flow-cytometry-based detection of fluorescently labelled vaccines after administration in non-human primates5,6 and in mice7,8,9.


нашел заметку. проверку на нее содержание не искал.

Does IT Really "Stay in The Arm?"


https://webcache.googleusercontent.com/ ... e.org/blog
pilker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Для нормальной статистики нужно брать не результаты тестов из больницы, а брать случайную выборку людей и делать для неё тесты, независимо от наличия симптомов.

Дело в том, что тесты ж делают не с целью понять %% в популяции болеющих на текущий момент. А искать среди контактов больного заразных.
С нашим количеством тестом (когда количество новых тестов всего в 3-5 раз превышает количество выявленных кейсов) мимо "сита" проходят в несколько раз больше, чем попадает в него. Но точно ж никто не знает сколько мимо, сколько в нем.


тяпница к тяпнице
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День вверх (вчера), день вниз (сегодня).
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:34

  Hotab написав:
  Цитрин написав:
  Hotab написав:Знрада, что в Украине болеют больше, чем в вакцинированным Гибралтаре, отменяется?


Ну да, получается что данные по количеству больных ковидом у нас могут быть занижены, а насколько - неизвестно. Поэтому сравнить с Гибралтаром нет возможности.


Я же обещал вам множество чудных открытий.
Следующее осознание - это тот факт, что при малом охвате тестирования равно как недовыявляются кейсы ковидных заболеваний, так же и недовыявляются причины смерти "Ковид". Такие не протестированные случаи смерти отправляются в графу "от старости", которой по факту нет, но по сути находится в графе "заболевание кровеносной системы", той самой, огромной, которая на первом месте.

И следующим чудным открытием для вас станет то, что эта вот самая большая группа смертей (60+%) содержит в себе все смерти без конкретных ярких причин (от старости), и которые нельзя уменьшить или как-то побороться за их уменьшение.
В свете этого Ковид, который по итогу года явно обходит "онко", становится скрипочкой "прима".

З.Ы. Мда,а тут ничего не меняется. Спам цифр, таблиц.. Просто вместо чтобы сказать "ребята, я ошибся, давайте забудем".

онкология и ССЗ отменяются? Все умерли от ковида? Зовите санитаров :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Украине с начала пандемии количество смертей от осложнений COVID-19 превысило 80 тысяч человек: статистика МОЗ
С начала пандемии в нас обнаружили 3 304 058 случаев COVID-19. Из них 80 231 человек умер от осложнений заболевания, а 2 726 521 — выздоровел.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:25

  Hotab написав:
  uaprofi написав:эй математики, какая вероятность

У нас тут Яма,ему вторила Флер, рассказывали о 0.01% повторных случаев заболевания ковид. А у почти каждого есть такие знакомые.


Сова и глобус - наше все? Повторю свой пост, который вы не в состоянии процитировать:
Ваксы, шо вы постоянно ноете? Переболевшие вас уже не заразят (из них повторно заражаются 0,1%), а непереболевшие, по мнению ученых, все равно рано или поздно встретятся с вирусом. Поэтому ваши визги бесполезны, сидите тихо и ждите свой бустер.

ПС Хотаб, что там сводка? Почему одужали 22304, а захворіли лише 20050? :twisted:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:онкология и ССЗ отменяются?

Не, совсем полностью не отменяются. Онко теснится со второго места по итогу года.
ССЗ (оно же системы кровообращения) никуда не денется, но оно:
1. Сильно вырастает из-за Ковид
2. Содержит в себе ещё и просто смерти от старости.

  Ромасик написав:Все умерли от ковида?

Немного нет. Но очень много.
  Ромасик написав:Зовите санитаров

Они не обязаны каждый раз прибегать и менять тебе памперс по первому зову. Заведи сиделку. Ради интеллектуальных бесед может даже с учёной степенью пусть будет. :lol:

  fler написав:них повторно заражаются 0,1%

Да, сори, мадам. Не о 0.01% было, а о 0.1%. Ну в общем один из тысячи только может заболеть повторно, согласно вашей версии. Ну большинство имеют таких знакомых. Чудеса теории вероятности в действии)).
  fler написав:ПС Хотаб, что там сводка?

Вышла без задержек, в 8.20 рассылка ходила по телеге.
  fler написав:Почему одужали 22304

Это все их личный иммунитет, я не при чем.

  fler написав: захворіли лише 20050?

Думаю, что заразились лыше столько.

А вы почему интересуетесь? Что вас смутило?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 лис, 2021 09:46, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:38

  flyman написав:
  Hotab написав:
  Цитрин написав:
Разница по количеству тестов в 350 раз не может значительно изменить результаты. Если 3500 тестов дают сильно другой результат, чем 10 тестов, то это неправильный тест. :)



Это не тест неправильный, а ваши школьные знания по теории вероятности неправильные.

Есть 1000 человек населения. Из них 1 сегодня заболел.
Для их выявления берём:
1. 350 тестов
2. 1 тест

Какая вероятность выявить?

  Цитрин написав:А где цифра по Украине с 26 августа по 18 ноября?

За 100 грн я вам ее найду на Минфине.

Виходить, що соцопитовання "фокус групи" до дупи, тре брати 100%.
Аналогічно із іншими стат. методами, яки опираються на вибірку
ЛАД пише таким чином, що майже вся така статистика "до дупи", тре 100% покриття

Ну, как бы да: если бы бы соцопитовання "фокус групи" давало хоть 0.9 вероятность -- никто бы не заморачивался с выборами президентов :lol: (вспоминаем выборы Трампа)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:48

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Есть только количество обнаруженных больных, а это количество явно зависит от числа тестов.


Согласен. Т.е. у нас нет данных чтобы оценить реальное число больных ковидом в Украине.

Более того: это "реальное число" нафиг никому не нужно (кроме сильно узких специалистов, которые когда-то сильно потом будут летальность высчитывать) :lol:
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