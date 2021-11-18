Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:38

Ромасик написав: онкология и ССЗ отменяются? онкология и ССЗ отменяются?

Ромасик написав: Все умерли от ковида? Все умерли от ковида?

Ромасик написав: Зовите санитаров Зовите санитаров

fler написав: них повторно заражаются 0,1% них повторно заражаются 0,1%

fler написав: ПС Хотаб, что там сводка? ПС Хотаб, что там сводка?

fler написав: Почему одужали 22304 Почему одужали 22304

fler написав: захворіли лише 20050? захворіли лише 20050?

Не, совсем полностью не отменяются. Онко теснится со второго места по итогу года.ССЗ (оно же системы кровообращения) никуда не денется, но оно:1. Сильно вырастает из-за Ковид2. Содержит в себе ещё и просто смерти от старости.Немного нет. Но очень много.Они не обязаны каждый раз прибегать и менять тебе памперс по первому зову. Заведи сиделку. Ради интеллектуальных бесед может даже с учёной степенью пусть будет.Да, сори, мадам. Не о 0.01% было, а о 0.1%. Ну в общем один из тысячи только может заболеть повторно, согласно вашей версии. Ну большинство имеют таких знакомых. Чудеса теории вероятности в действии)).Вышла без задержек, в 8.20 рассылка ходила по телеге.Это все их личный иммунитет, я не при чем.Думаю, что заразились лыше столько.А вы почему интересуетесь? Что вас смутило?