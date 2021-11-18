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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:00
pilker написав:
нашел заметку. проверку на нее содержание не искал.
Мутный блог ссылающийся на непонятный пдф на японском, ну такое.
А вот вирусу на месте инфекции точно не сидится, даже до мозга добирается - https://www.nature.com/articles/s41582-021-00593-7
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П'ят 19 лис, 2021 10:02
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