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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4393439443954396 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:15 Хроника приближения к 50.



За вчера 725 смерти.

За последние 7 дней 4624 смертей, т.е. среднесуточное 661 смерть (на вчера 4649 и 664).



За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.



Число активных случаев понемногу уменьшается - 497 306 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 508 835). Количество выздоровевших за вчера на 2254 больше, чем число новых случаев.



На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну. Обшее число смертей перевалило за 80 тыс. - 80 231.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 26.117 смертей.

Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд побили. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.

Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. По России 18 ноября - 37 156 новых случаев заражения и 1254 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был вчера - 1251 смерть. Опять побили. ЛАД 2 Повідомлень: 20624 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4575 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:29 Кстати, если исходить из существующей статистики по Украине - 80 231 смерть при 2 726 521 выздоровевших, т.е. летальности 3%, и учитывая, что сегодня ещё почти 500 тыс. активных случаев, можно ожидать до конца волны ещё около 15 тыс. смертей. Т.е. общий итог осенней волны составит около 40 тыс. смертей.

Но беспокоиться не о чем, это же соплевирус, а вакцина - жижа. ЛАД 2 Повідомлень: 20624 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4575 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:58 Летом Великобритания стала одной из первых стран, отменившей почти все антиковидные ограничения. Ничего не изменилось и осенью, когда страну накрыла очередная волна пандемии. Консервативные политики, включая премьера Бориса Джонсона, неохотно носят маски. Оппозиция обвиняет их в том, что они подают плохой пример общественности.

https://www.dw.com/ru/nosit-ili-ne-nosit-masku-vot-v-chem-vopros-jepohi-pandemii-v-anglii/av-59839945

Там есть короткое видео. Спокойный рассказ. Без "как в Бергамо".



В борьбе с накрывшей Германию четвертой волной пандемии минздрав страны хочет сделать упор на ускоренную ревакцинацию населения. Тем временем основные показатели заражаемости продолжают расти.

В борьбе с накрывшей Германию четвертой волной пандемии минздрав страны хочет сделать упор на ускоренную ревакцинацию населения. Тем временем основные показатели заражаемости продолжают расти.

........

Как отмечается в документе, на который ссылается агентство epd, по данным исследований, бустерная прививка не только повышает индивидуальную защиту от тяжелого течения вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19, но и способствует сдерживанию распространения вируса. "Особенно на нынешнем этапе это является решающим фактором", - утверждает исполняющий обязанности министра здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn).

https://www.dw.com/ru/v-frg-planirujut-revakcinirovat-do-25-mln-chelovek-do-konca-goda/a-59852764 Там есть короткое видео. Спокойный рассказ. Без "как в Бергамо". Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 19 лис, 2021 12:07, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20624 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4575 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:05 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Но беспокоиться не о чем, это же соплевирус, а вакцина - жижа. Но беспокоиться не о чем, это же соплевирус, а вакцина - жижа.

Будет ещё одна груЗДная цифра: +100..120 тысяч лишних смертей по итогу года.

Вместо нормативных 580+-.

Чем не "не більше 20 тисяч".



З.ы. Я иногда заглядываю в эту ветку в осень 2020 -весна 2021 (посмотреть историю переобувания особо матёрого антивакса), так жесть. Безапиляционно, с оскорблениями такие заявления!!! И "якщо дурний, то забийся під лавку, переляканий жебрак-пенсіонер" та ін. Стільки ненависті і пафосу, стільки "є тільки моя думка, смертей не буде, а хто вважає інакше, то тупий"..Бррррр



І ось результати ... Замість "не більше 20т на рік, хоч вакцинуй, хоч не вакцинуй, хоч локдаун, хоч без", маємо 100-120т. Будет ещё одна груЗДная цифра: +100..120 тысяч лишних смертей по итогу года.Вместо нормативных 580+-.Чем не "не більше 20 тисяч".З.ы. Я иногда заглядываю в эту ветку в осень 2020 -весна 2021 (посмотреть историю переобувания особо матёрого антивакса), так жесть. Безапиляционно, с оскорблениями такие заявления!!! И "якщо дурний, то забийся під лавку, переляканий жебрак-пенсіонер" та ін. Стільки ненависті і пафосу, стільки "є тільки моя думка, смертей не буде, а хто вважає інакше, то тупий"..БрррррІ ось результати ... Замість "не більше 20т на рік, хоч вакцинуй, хоч не вакцинуй, хоч локдаун, хоч без", маємо 100-120т. Hotab

Повідомлень: 5667 З нами з: 15.02.09 Подякував: 293 раз. Подякували: 1525 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4393439443954396 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7865 13287501

serp6769 П'ят 19 лис, 2021 11:41