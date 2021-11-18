RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4393439443954396

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:15

Хроника приближения к 50.

За вчера 725 смерти.
За последние 7 дней 4624 смертей, т.е. среднесуточное 661 смерть (на вчера 4649 и 664).

За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.

Число активных случаев понемногу уменьшается - 497 306 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 508 835). Количество выздоровевших за вчера на 2254 больше, чем число новых случаев.

На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну. Обшее число смертей перевалило за 80 тыс. - 80 231.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 26.117 смертей.
Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд побили. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.
Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 18 ноября - 37 156 новых случаев заражения и 1254 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был вчера - 1251 смерть. Опять побили.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20624
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4955 раз.
Подякували: 4575 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:29

Кстати, если исходить из существующей статистики по Украине - 80 231 смерть при 2 726 521 выздоровевших, т.е. летальности 3%, и учитывая, что сегодня ещё почти 500 тыс. активных случаев, можно ожидать до конца волны ещё около 15 тыс. смертей. Т.е. общий итог осенней волны составит около 40 тыс. смертей.
Но беспокоиться не о чем, это же соплевирус, а вакцина - жижа.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20624
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4955 раз.
Подякували: 4575 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:58

Летом Великобритания стала одной из первых стран, отменившей почти все антиковидные ограничения. Ничего не изменилось и осенью, когда страну накрыла очередная волна пандемии. Консервативные политики, включая премьера Бориса Джонсона, неохотно носят маски. Оппозиция обвиняет их в том, что они подают плохой пример общественности.

https://www.dw.com/ru/nosit-ili-ne-nosit-masku-vot-v-chem-vopros-jepohi-pandemii-v-anglii/av-59839945
Там есть короткое видео. Спокойный рассказ. Без "как в Бергамо".

В борьбе с накрывшей Германию четвертой волной пандемии минздрав страны хочет сделать упор на ускоренную ревакцинацию населения. Тем временем основные показатели заражаемости продолжают расти.
В борьбе с накрывшей Германию четвертой волной пандемии минздрав страны хочет сделать упор на ускоренную ревакцинацию населения. Тем временем основные показатели заражаемости продолжают расти.
........
Как отмечается в документе, на который ссылается агентство epd, по данным исследований, бустерная прививка не только повышает индивидуальную защиту от тяжелого течения вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19, но и способствует сдерживанию распространения вируса. "Особенно на нынешнем этапе это является решающим фактором", - утверждает исполняющий обязанности министра здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn).

https://www.dw.com/ru/v-frg-planirujut-revakcinirovat-do-25-mln-chelovek-do-konca-goda/a-59852764
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 19 лис, 2021 12:07, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20624
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4955 раз.
Подякували: 4575 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Но беспокоиться не о чем, это же соплевирус, а вакцина - жижа.

Будет ещё одна груЗДная цифра: +100..120 тысяч лишних смертей по итогу года.
Вместо нормативных 580+-.
Чем не "не більше 20 тисяч".

З.ы. Я иногда заглядываю в эту ветку в осень 2020 -весна 2021 (посмотреть историю переобувания особо матёрого антивакса), так жесть. Безапиляционно, с оскорблениями такие заявления!!! И "якщо дурний, то забийся під лавку, переляканий жебрак-пенсіонер" та ін. Стільки ненависті і пафосу, стільки "є тільки моя думка, смертей не буде, а хто вважає інакше, то тупий"..Бррррр

І ось результати ... Замість "не більше 20т на рік, хоч вакцинуй, хоч не вакцинуй, хоч локдаун, хоч без", маємо 100-120т.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5667
З нами з: 15.02.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1525 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4393439443954396
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Patr1ot, Ромасик і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7865 13287510
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 11:41
serp6769

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.