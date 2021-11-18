За вчера 725 смерти. За последние 7 дней 4624 смертей, т.е. среднесуточное 661 смерть (на вчера 4649 и 664).
За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд". Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.
Число активных случаев понемногу уменьшается - 497 306 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 508 835). Количество выздоровевших за вчера на 2254 больше, чем число новых случаев.
На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну. Обшее число смертей перевалило за 80 тыс. - 80 231. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 26.117 смертей. Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд побили. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато. Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.
P.s. Все данные по ворлдметру. P.p.s. По России 18 ноября - 37 156 новых случаев заражения и 1254 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был вчера - 1251 смерть. Опять побили.
Кстати, если исходить из существующей статистики по Украине - 80 231 смерть при 2 726 521 выздоровевших, т.е. летальности 3%, и учитывая, что сегодня ещё почти 500 тыс. активных случаев, можно ожидать до конца волны ещё около 15 тыс. смертей. Т.е. общий итог осенней волны составит около 40 тыс. смертей. Но беспокоиться не о чем, это же соплевирус, а вакцина - жижа.
Летом Великобритания стала одной из первых стран, отменившей почти все антиковидные ограничения. Ничего не изменилось и осенью, когда страну накрыла очередная волна пандемии. Консервативные политики, включая премьера Бориса Джонсона, неохотно носят маски. Оппозиция обвиняет их в том, что они подают плохой пример общественности.
В борьбе с накрывшей Германию четвертой волной пандемии минздрав страны хочет сделать упор на ускоренную ревакцинацию населения. Тем временем основные показатели заражаемости продолжают расти. В борьбе с накрывшей Германию четвертой волной пандемии минздрав страны хочет сделать упор на ускоренную ревакцинацию населения. Тем временем основные показатели заражаемости продолжают расти. ........ Как отмечается в документе, на который ссылается агентство epd, по данным исследований, бустерная прививка не только повышает индивидуальную защиту от тяжелого течения вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19, но и способствует сдерживанию распространения вируса. "Особенно на нынешнем этапе это является решающим фактором", - утверждает исполняющий обязанности министра здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn).
ЛАД написав:Но беспокоиться не о чем, это же соплевирус, а вакцина - жижа.
Будет ещё одна груЗДная цифра: +100..120 тысяч лишних смертей по итогу года. Вместо нормативных 580+-. Чем не "не більше 20 тисяч".
З.ы. Я иногда заглядываю в эту ветку в осень 2020 -весна 2021 (посмотреть историю переобувания особо матёрого антивакса), так жесть. Безапиляционно, с оскорблениями такие заявления!!! И "якщо дурний, то забийся під лавку, переляканий жебрак-пенсіонер" та ін. Стільки ненависті і пафосу, стільки "є тільки моя думка, смертей не буде, а хто вважає інакше, то тупий"..Бррррр
І ось результати ... Замість "не більше 20т на рік, хоч вакцинуй, хоч не вакцинуй, хоч локдаун, хоч без", маємо 100-120т.