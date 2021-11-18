Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:46

У Фінляндії повідомили про 1 259 нових інфікованих COVID-19 за останню добу - це абсолютний добовий рекорд за весь період пандемії коронавірусу в країні.



Так, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Фінляндії з початку епідемії зараз становить 173 632, пише Yle.



Також повідомляється про 10 нових смертельних випадках, пов'язаних з пандемією коронавірусу, за останню добу, в результаті чого кількість жертв пандемії у Фінляндії досягла 1 246 осіб.



Також зростає кількість пацієнтів відділень інтенсивної терапії.



"На цьому тижні у нас 31 пацієнт в реанімаційних відділеннях. Минулого тижня їх було 20. Можна сказати, що завантаженість відділень інтенсивної терапії поки знаходиться на колишньому рівні. Це означає, що пацієнти надходять в реанімаційні відділення, їх лікують, переводять у звичайні палати, де вони відновлюються", - заявила експерт Міністерства соціального забезпечення та охорони здоров'я Лііса-Марія Волпіо-Пулкі.



"Наступні два тижні покажуть, це одиничний сплеск кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, чи ж ми маємо справу з тенденцією", - додала вона.



....Медики стверджують, що частка невакцинованих серед пацієнтів з коронавірусом у фінських лікарнях становить 70%.

Немного о Финляндии.Тут как-то писали (не помню кто) как там хорошо, сейчас практически никаких ограничений.Вакцинировано у них 71,67%+5,14% (полностью+1 доза, соответственно).По сравнению со Швецией у них 174 823 случая заболевания против 1 187 607, смертей 1 246 против 15 077 при населении 5,552,600 против 10 186 149.Вроде всё прекрасно.Правда, журналисты слегка ошиблись. 1259 это не рекорд, последнее время были цифры явно выше, рекорд 15 ноября 3166, 8 ноября было 2016. Правда, возможно, что те "рекорды" связаны с особенностями финского учёта, эти цифры по понедельникам, у них регулярно в понедельник явно повышенные результаты.Цифра 1259 за среду.В общем, ситуация у них неплохая. По сравнению с нами так вообще идеальная. Тем не менее их пример так же, как и Англии, свидетельствует о том, что несмотря на пользу вакцинации, некоторые ограничения стоит сохранять. Как бы не хотелось от них отказаться, забыть наконец о ковиде и жить как до 2020.