За вчера 725 смерти. За последние 7 дней 4624 смертей, т.е. среднесуточное 661 смерть (на вчера 4649 и 664).
За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд". Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.
Число активных случаев понемногу уменьшается - 497 306 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 508 835). Количество выздоровевших за вчера на 2254 больше, чем число новых случаев.
На сегодня не осталось непобитых рекордов. Побили последний - по числу смертей за всю волну. Общее число смертей перевалило за 80 тыс. - 80 231. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 26.117 смертей. Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд побили. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато. Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.
P.s. Все данные по ворлдметру. P.p.s. По России 18 ноября - 37 156 новых случаев заражения и 1254 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был вчера - 1251 смерть. Опять побили.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 19 лис, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Кстати, если исходить из существующей статистики по Украине - 80 231 смерть при 2 726 521 выздоровевших, т.е. летальности 3%, и учитывая, что сегодня ещё почти 500 тыс. активных случаев, можно ожидать до конца волны ещё около 15 тыс. смертей. Т.е. общий итог осенней волны составит около 40 тыс. смертей. Но беспокоиться не о чем, это же соплевирус, а вакцина - жижа.
Летом Великобритания стала одной из первых стран, отменившей почти все антиковидные ограничения. Ничего не изменилось и осенью, когда страну накрыла очередная волна пандемии. Консервативные политики, включая премьера Бориса Джонсона, неохотно носят маски. Оппозиция обвиняет их в том, что они подают плохой пример общественности.
В борьбе с накрывшей Германию четвертой волной пандемии минздрав страны хочет сделать упор на ускоренную ревакцинацию населения. Тем временем основные показатели заражаемости продолжают расти. В борьбе с накрывшей Германию четвертой волной пандемии минздрав страны хочет сделать упор на ускоренную ревакцинацию населения. Тем временем основные показатели заражаемости продолжают расти. ........ Как отмечается в документе, на который ссылается агентство epd, по данным исследований, бустерная прививка не только повышает индивидуальную защиту от тяжелого течения вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19, но и способствует сдерживанию распространения вируса. "Особенно на нынешнем этапе это является решающим фактором", - утверждает исполняющий обязанности министра здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn).
ЛАД написав:Но беспокоиться не о чем, это же соплевирус, а вакцина - жижа.
Будет ещё одна груЗДная цифра: +100..120 тысяч лишних смертей по итогу года. Вместо нормативных 580+-. Чем не "не більше 20 тисяч".
З.ы. Я иногда заглядываю в эту ветку в осень 2020 -весна 2021 (посмотреть историю переобувания особо матёрого антивакса), так жесть. Безапиляционно, с оскорблениями такие заявления!!! И "якщо дурний, то забийся під лавку, переляканий жебрак-пенсіонер" та ін. Стільки ненависті і пафосу, стільки "є тільки моя думка, смертей не буде, а хто вважає інакше, то тупий"..Бррррр
І ось результати ... Замість "не більше 20т на рік, хоч вакцинуй, хоч не вакцинуй, хоч локдаун, хоч без", маємо 100-120т.
Ромасик написав:отлично, связь с реальностью еще прослеживается
Если ты про меня, то безусловно. А если ты предполагал, что все смерти только от Ковид, то не уверен на счёт тебя. Ну или сложности с чтением того, что пишут. Наиболее вероятно, это синька с тобой делает.
Что касается телека, то возможно в конкретно твоей ситуации смотреть телек - это лучше, чем синячить. Отвлечешься от сливы.
Ромасик написав:от нагнетаний?
Насколько верно я понимаю это слово, то слово "нагнетание" означает "подача информации в виде преувеличения ее настоящей значимости или опасности". Как мне видится, реальные сценарии , полученные в этом году, превзошли или на текущий момент превосходят ожидаемые и озвучиваемые как в СМИ, так и на этой ветке. То есть не усматриваются те моменты, которые Ромка называет "нагнетание". В свою очередь убаюкивающая риторика (совместно с обманом об опасности вакцинации) , звучащая с лагеря дисидентов, существенно отпугнула группу 60+, об иммунизации которой они так неистово настаивают. Здесь усматриваются глупые непоследовательные действия,в простонародии называемые "плевание в колодец".
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 лис, 2021 12:52, всього редагувалось 2 разів.
Они не обязаны каждый раз прибегать и менять тебе памперс по первому зову. Заведи сиделку. Ради интеллектуальных бесед может даже с учёной степенью пусть будет.
Такие сиделки очень дорого обходятся - и материально, и морально Но помечтать вы, конечно, можете
Hotab написав:
fler написав: повторно заражаются 0,1%
Да, сори, мадам. Не о 0.01% было, а о 0.1%. Ну в общем один из тысячи только может заболеть повторно, согласно вашей версии. Ну большинство имеют таких знакомых. Чудеса теории вероятности в действии)).
Вы у всех спросили? Мне, например, слишком часто попадаются "один на миллион" летальных ваксов после прививки, а про тяжкую госпитализацию ваксов нас регулярно извещают в новостях - то 9%, то 11%, то и вовсе 13%
Немного о Финляндии. Тут как-то писали (не помню кто) как там хорошо, сейчас практически никаких ограничений. Вакцинировано у них 71,67%+5,14% (полностью+1 доза, соответственно). По сравнению со Швецией у них 174 823 случая заболевания против 1 187 607, смертей 1 246 против 15 077 при населении 5,552,600 против 10 186 149. Вроде всё прекрасно.
У Фінляндії повідомили про 1 259 нових інфікованих COVID-19 за останню добу - це абсолютний добовий рекорд за весь період пандемії коронавірусу в країні.
Так, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Фінляндії з початку епідемії зараз становить 173 632, пише Yle.
Також повідомляється про 10 нових смертельних випадках, пов'язаних з пандемією коронавірусу, за останню добу, в результаті чого кількість жертв пандемії у Фінляндії досягла 1 246 осіб.
Також зростає кількість пацієнтів відділень інтенсивної терапії.
"На цьому тижні у нас 31 пацієнт в реанімаційних відділеннях. Минулого тижня їх було 20. Можна сказати, що завантаженість відділень інтенсивної терапії поки знаходиться на колишньому рівні. Це означає, що пацієнти надходять в реанімаційні відділення, їх лікують, переводять у звичайні палати, де вони відновлюються", - заявила експерт Міністерства соціального забезпечення та охорони здоров'я Лііса-Марія Волпіо-Пулкі.
"Наступні два тижні покажуть, це одиничний сплеск кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, чи ж ми маємо справу з тенденцією", - додала вона.
....Медики стверджують, що частка невакцинованих серед пацієнтів з коронавірусом у фінських лікарнях становить 70%.
В общем, ситуация у них неплохая. По сравнению с нами так вообще идеальная. Тем не менее их пример так же, как и Англии, свидетельствует о том, что несмотря на пользу вакцинации, некоторые ограничения стоит сохранять. Как бы не хотелось от них отказаться, забыть наконец о ковиде и жить как до 2020.