Як зазначила Мостепан, якщо, наприклад, минулої хвилі українці 40, 35, 33 років – це були дуже рідкісні пацієнти, то зараз бачимо, що з кожним тижнем кількість молодих людей поступово збільшується.
"Вікова група переважає. Але ми говоримо, що якщо, наприклад, минулої хвилі у нас 40, 35, 33 роки – це були дуже рідкісні пацієнти, то зараз бачимо, що з кожним тижнем кількість молодих людей поступово збільшується. Переважно, звичайно, це група ризику і літні люди. Але і відсоток молодих людей збільшується, а також смертність. Ви статистику бачите? Так. Таких цифр, мені здається, у нас ще ніколи не було. Якщо говорити відверто, це вже національна безпека...", - попереджає лікар.
Власти Греции объявили о новых ограничениях для непривитых от коронавируса. С 22 ноября невакцинированные не смогут посещать кинотеатры, музеи, спортивные клубы даже при наличии отрицательного теста на COVID. ....Сейчас людям без прививки запрещено посещать только рестораны, кафе, бары и ночные клубы. ....Кроме того, правительство страны приняло решение сократить срок действия сертификата для вакцинированных лиц старше 60 лет до семи месяцев. После истечения этого срока у них будет месяц, чтобы сделать бустерную прививку.
В Австрии сложилась критическая ситуация с заболеваемостью «ковидом» - число инфицированных и больных, нуждающихся в госпитализации, растет, а коек в больницах начинает не хватать. В этой связи австрийские власти принимают жесткие меры. Начиная с понедельника, 22 ноября, в стране вводится полный десятидневный общенациональный карантин - с возможностью продления еще на 10 дней, в зависимости от динамики заболеваемости и загруженности границ. ........ Помимо карантина, Австрия станет первым государством ЕС, где будет введена обязательная вакцинация для всех граждан. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил австрийский канцлер Александер Шалленберг.
https://detaly.co.il/avstriya-pervoe-gosudarstvo-kotoroe-obyazhet-grazhdan-vaktsinirovatsya/ Население в Австрии 9,08 млн. вчетверо меньше нашего. За вчера у них 15 809 новых случаев заболевания и 48 новых случаев смерти. Худший результат в эту волну у них был за 15 ноября - 61 смерть. Сколько сделано тестов за вчера, не знаю. Но вообще у них 11 603 138 тестов на 1 млн. При наших 356 503. Так что, антиваксы, не сильно возбуждайтесь по поводу их цифр по новым случаям.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 19 лис, 2021 13:23, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Кстати, если исходить из существующей статистики по Украине - 80 231 смерть при 2 726 521 выздоровевших, т.е. летальности 3%, и учитывая, что сегодня ещё почти 500 тыс. активных случаев, можно ожидать до конца волны ещё около 15 тыс. смертей. Т.е. общий итог осенней волны составит около 40 тыс. смертей. Но беспокоиться не о чем, это же соплевирус, а вакцина - жижа.
Что ни говори, а нынешний частичный локдаун призванный вызвать давление на тех, кто не вакцинировался куда эффективнее чем когда просто все подряд закрывали. Сразу бы так.
В Австрии сложилась критическая ситуация с заболеваемостью «ковидом» - число инфицированных и больных, нуждающихся в госпитализации, растет, а коек в больницах начинает не хватать. В этой связи австрийские власти принимают жесткие меры. Начиная с понедельника, 22 ноября, в стране вводится полный десятидневный общенациональный карантин - с возможностью продления еще на 10 дней, в зависимости от динамики заболеваемости и загруженности границ. ........ Помимо карантина, Австрия станет первым государством ЕС, где будет введена обязательная вакцинация для всех граждан. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил австрийский канцлер Александер Шалленберг.
В США вспыхнул скандал вокруг требования FDA скрыть данные о вакцине Pfizer
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в ответ на запрос Закона о свободе информации, поданный в августе этого года, обратилось в федеральный суд с прошением в течение 55 лет проверять свои данные, прежде чем опубликовать их в целом.
Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения Остапу Стахиву, который стал фигурантом дела о подготовке захвата власти под видом сети "антивакцинаторов". Стахива арестовали на два месяца с залогом 998 тысяч гривен.