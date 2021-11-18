RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4395439643974398>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:02

Як зазначила Мостепан, якщо, наприклад, минулої хвилі українці 40, 35, 33 років – це були дуже рідкісні пацієнти, то зараз бачимо, що з кожним тижнем кількість молодих людей поступово збільшується.

"Вікова група переважає. Але ми говоримо, що якщо, наприклад, минулої хвилі у нас 40, 35, 33 роки – це були дуже рідкісні пацієнти, то зараз бачимо, що з кожним тижнем кількість молодих людей поступово збільшується. Переважно, звичайно, це група ризику і літні люди. Але і відсоток молодих людей збільшується, а також смертність. Ви статистику бачите? Так. Таких цифр, мені здається, у нас ще ніколи не було. Якщо говорити відверто, це вже національна безпека...", - попереджає лікар.

https://www.unian.ua/health/country/u-reanimaciji-25-richni-golovlikar-odniyeji-z-kijivskih-likaren-rozpovila-shcho-covid-19-stav-duzhe-agresivnim-stosovno-molodi-video-novini-ukrajini-11614861.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20631
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4955 раз.
Подякували: 4576 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:10

Власти Греции объявили о новых ограничениях для непривитых от коронавируса. С 22 ноября невакцинированные не смогут посещать кинотеатры, музеи, спортивные клубы даже при наличии отрицательного теста на COVID.
....Сейчас людям без прививки запрещено посещать только рестораны, кафе, бары и ночные клубы.
....Кроме того, правительство страны приняло решение сократить срок действия сертификата для вакцинированных лиц старше 60 лет до семи месяцев. После истечения этого срока у них будет месяц, чтобы сделать бустерную прививку.

https://www.rbc.ua/rus/news/testom-gretsii-zapretili-poseshchat-obshchestvennye-1637265543.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20631
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4955 раз.
Подякували: 4576 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:12

  Hotab написав:Ну или сложности с чтением того, что пишут.


Нет такого понятия "сложность с чтением".
Есть дислексия :?
justit
 
Повідомлень: 5525
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1650 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:12

В Австрии сложилась критическая ситуация с заболеваемостью «ковидом» - число инфицированных и больных, нуждающихся в госпитализации, растет, а коек в больницах начинает не хватать. В этой связи австрийские власти принимают жесткие меры. Начиная с понедельника, 22 ноября, в стране вводится полный десятидневный общенациональный карантин - с возможностью продления еще на 10 дней, в зависимости от динамики заболеваемости и загруженности границ.
........
Помимо карантина, Австрия станет первым государством ЕС, где будет введена обязательная вакцинация для всех граждан. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил австрийский канцлер Александер Шалленберг.

https://detaly.co.il/avstriya-pervoe-gosudarstvo-kotoroe-obyazhet-grazhdan-vaktsinirovatsya/
Население в Австрии 9,08 млн. вчетверо меньше нашего.
За вчера у них 15 809 новых случаев заболевания и 48 новых случаев смерти. Худший результат в эту волну у них был за 15 ноября - 61 смерть.
Сколько сделано тестов за вчера, не знаю. Но вообще у них 11 603 138 тестов на 1 млн. При наших 356 503. Так что, антиваксы, не сильно возбуждайтесь по поводу их цифр по новым случаям.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 19 лис, 2021 13:23, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20631
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4955 раз.
Подякували: 4576 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:14

  ЛАД написав:Кстати, если исходить из существующей статистики по Украине - 80 231 смерть при 2 726 521 выздоровевших, т.е. летальности 3%, и учитывая, что сегодня ещё почти 500 тыс. активных случаев, можно ожидать до конца волны ещё около 15 тыс. смертей. Т.е. общий итог осенней волны составит около 40 тыс. смертей.
Но беспокоиться не о чем, это же соплевирус, а вакцина - жижа.

Что ни говори, а нынешний частичный локдаун призванный вызвать давление на тех, кто не вакцинировался куда эффективнее чем когда просто все подряд закрывали. Сразу бы так.
BìnhAutoDat
 
Повідомлень: 81
З нами з: 10.09.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:15

  ЛАД написав:
В Австрии сложилась критическая ситуация с заболеваемостью «ковидом» - число инфицированных и больных, нуждающихся в госпитализации, растет, а коек в больницах начинает не хватать. В этой связи австрийские власти принимают жесткие меры. Начиная с понедельника, 22 ноября, в стране вводится полный десятидневный общенациональный карантин - с возможностью продления еще на 10 дней, в зависимости от динамики заболеваемости и загруженности границ.
........
Помимо карантина, Австрия станет первым государством ЕС, где будет введена обязательная вакцинация для всех граждан. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил австрийский канцлер Александер Шалленберг.

https://detaly.co.il/avstriya-pervoe-gosudarstvo-kotoroe-obyazhet-grazhdan-vaktsinirovatsya/


Израильтяне пишут об Австрии по Русски.
Разумеется никто не отрицает, но у меня это вызывает смех.
justit
 
Повідомлень: 5525
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1650 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:20

В США вспыхнул скандал вокруг требования FDA скрыть данные о вакцине Pfizer

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в ответ на запрос Закона о свободе информации, поданный в августе этого года, обратилось в федеральный суд с прошением в течение 55 лет проверять свои данные, прежде чем опубликовать их в целом.

https://cursorinfo.co.il/world-news/v-s ... ne-pfizer/
pilker
 
Повідомлень: 67
З нами з: 20.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:26

  justit написав:.........
Израильтяне пишут об Австрии по Русски.
Разумеется никто не отрицает, но у меня это вызывает смех.

Там достаточно много русскоязычных, соответственно, достаточно много русскоязычных СМИ.
Не ограничивают.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20631
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4955 раз.
Подякували: 4576 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:29

  justit написав:
  Hotab написав:Ну или сложности с чтением того, что пишут.


Нет такого понятия "сложность с чтением".
Есть дислексия :?

Это уже медицинский диагноз.
У нас на форуме некоторые особо бдительные это осуждают. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20631
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4955 раз.
Подякували: 4576 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:32

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения Остапу Стахиву, который стал фигурантом дела о подготовке захвата власти под видом сети "антивакцинаторов". Стахива арестовали на два месяца с залогом 998 тысяч гривен.

https://www.rbc.ua/rus/news/sud-arestoval-figuranta-dela-antivaktsinatorov-1637247218.html
Никто из наших антиваксов по этому делу не попал? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20631
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4955 раз.
Подякували: 4576 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4395439643974398>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7865 13294032
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 11:41
serp6769

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.