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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4395439643974398> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 131 Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:02 Як зазначила Мостепан, якщо, наприклад, минулої хвилі українці 40, 35, 33 років – це були дуже рідкісні пацієнти, то зараз бачимо, що з кожним тижнем кількість молодих людей поступово збільшується.



"Вікова група переважає. Але ми говоримо, що якщо, наприклад, минулої хвилі у нас 40, 35, 33 роки – це були дуже рідкісні пацієнти, то зараз бачимо, що з кожним тижнем кількість молодих людей поступово збільшується. Переважно, звичайно, це група ризику і літні люди. Але і відсоток молодих людей збільшується, а також смертність. Ви статистику бачите? Так. Таких цифр, мені здається, у нас ще ніколи не було. Якщо говорити відверто, це вже національна безпека...", - попереджає лікар.

https://www.unian.ua/health/country/u-reanimaciji-25-richni-golovlikar-odniyeji-z-kijivskih-likaren-rozpovila-shcho-covid-19-stav-duzhe-agresivnim-stosovno-molodi-video-novini-ukrajini-11614861.html ЛАД 2 Повідомлень: 20631 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4576 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:10 Власти Греции объявили о новых ограничениях для непривитых от коронавируса. С 22 ноября невакцинированные не смогут посещать кинотеатры, музеи, спортивные клубы даже при наличии отрицательного теста на COVID.

....Сейчас людям без прививки запрещено посещать только рестораны, кафе, бары и ночные клубы.

....Кроме того, правительство страны приняло решение сократить срок действия сертификата для вакцинированных лиц старше 60 лет до семи месяцев. После истечения этого срока у них будет месяц, чтобы сделать бустерную прививку.

https://www.rbc.ua/rus/news/testom-gretsii-zapretili-poseshchat-obshchestvennye-1637265543.html ЛАД 2 Повідомлень: 20631 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4576 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:12 Hotab написав: Ну или сложности с чтением того, что пишут. Ну или сложности с чтением того, что пишут.



Нет такого понятия "сложность с чтением".

Есть дислексия Нет такого понятия "сложность с чтением".Есть дислексия justit Повідомлень: 5525 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1650 раз. Подякували: 431 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:12 В Австрии сложилась критическая ситуация с заболеваемостью «ковидом» - число инфицированных и больных, нуждающихся в госпитализации, растет, а коек в больницах начинает не хватать. В этой связи австрийские власти принимают жесткие меры. Начиная с понедельника, 22 ноября, в стране вводится полный десятидневный общенациональный карантин - с возможностью продления еще на 10 дней, в зависимости от динамики заболеваемости и загруженности границ.

........

Помимо карантина, Австрия станет первым государством ЕС, где будет введена обязательная вакцинация для всех граждан. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил австрийский канцлер Александер Шалленберг.

https://detaly.co.il/avstriya-pervoe-gosudarstvo-kotoroe-obyazhet-grazhdan-vaktsinirovatsya/

Население в Австрии 9,08 млн. вчетверо меньше нашего.

За вчера у них 15 809 новых случаев заболевания и 48 новых случаев смерти. Худший результат в эту волну у них был за 15 ноября - 61 смерть.

Сколько сделано тестов за вчера, не знаю. Но вообще у них 11 603 138 тестов на 1 млн. При наших 356 503. Так что, антиваксы, не сильно возбуждайтесь по поводу их цифр по новым случаям. Население в Австрии 9,08 млн. вчетверо меньше нашего.За вчера у них 15 809 новых случаев заболевания и 48 новых случаев смерти. Худший результат в эту волну у них был за 15 ноября - 61 смерть.Сколько сделано тестов за вчера, не знаю. Но вообще у них 11 603 138 тестов на 1 млн. При наших 356 503. Так что, антиваксы, не сильно возбуждайтесь по поводу их цифр по новым случаям. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 19 лис, 2021 13:23, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20631 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4576 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:14 ЛАД написав: Кстати, если исходить из существующей статистики по Украине - 80 231 смерть при 2 726 521 выздоровевших, т.е. летальности 3%, и учитывая, что сегодня ещё почти 500 тыс. активных случаев, можно ожидать до конца волны ещё около 15 тыс. смертей. Т.е. общий итог осенней волны составит около 40 тыс. смертей.

Но беспокоиться не о чем, это же соплевирус, а вакцина - жижа. Кстати, если исходить из существующей статистики по Украине - 80 231 смерть при 2 726 521 выздоровевших, т.е. летальности 3%, и учитывая, что сегодня ещё почти 500 тыс. активных случаев, можно ожидать до конца волны ещё около 15 тыс. смертей. Т.е. общий итог осенней волны составит около 40 тыс. смертей.Но беспокоиться не о чем, это же соплевирус, а вакцина - жижа.

Что ни говори, а нынешний частичный локдаун призванный вызвать давление на тех, кто не вакцинировался куда эффективнее чем когда просто все подряд закрывали. Сразу бы так. Что ни говори, а нынешний частичный локдаун призванный вызвать давление на тех, кто не вакцинировался куда эффективнее чем когда просто все подряд закрывали. Сразу бы так. BìnhAutoDat Повідомлень: 81 З нами з: 10.09.21 Подякував: 3 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:15 ЛАД написав: В Австрии сложилась критическая ситуация с заболеваемостью «ковидом» - число инфицированных и больных, нуждающихся в госпитализации, растет, а коек в больницах начинает не хватать. В этой связи австрийские власти принимают жесткие меры. Начиная с понедельника, 22 ноября, в стране вводится полный десятидневный общенациональный карантин - с возможностью продления еще на 10 дней, в зависимости от динамики заболеваемости и загруженности границ.

........

Помимо карантина, Австрия станет первым государством ЕС, где будет введена обязательная вакцинация для всех граждан. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил австрийский канцлер Александер Шалленберг.

https://detaly.co.il/avstriya-pervoe-gosudarstvo-kotoroe-obyazhet-grazhdan-vaktsinirovatsya/



Израильтяне пишут об Австрии по Русски.

Разумеется никто не отрицает, но у меня это вызывает смех. Израильтяне пишут об Австрии по Русски.Разумеется никто не отрицает, но у меня это вызывает смех. justit Повідомлень: 5525 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1650 раз. Подякували: 431 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:20 В США вспыхнул скандал вокруг требования FDA скрыть данные о вакцине Pfizer



Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в ответ на запрос Закона о свободе информации, поданный в августе этого года, обратилось в федеральный суд с прошением в течение 55 лет проверять свои данные, прежде чем опубликовать их в целом.



https://cursorinfo.co.il/world-news/v-s ... ne-pfizer/ pilker Повідомлень: 67 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:26 justit написав: .........

Израильтяне пишут об Австрии по Русски.

Разумеется никто не отрицает, но у меня это вызывает смех. .........Израильтяне пишут об Австрии по Русски.Разумеется никто не отрицает, но у меня это вызывает смех.

Там достаточно много русскоязычных, соответственно, достаточно много русскоязычных СМИ.

Не ограничивают. Там достаточно много русскоязычных, соответственно, достаточно много русскоязычных СМИ.Не ограничивают. ЛАД 2 Повідомлень: 20631 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4576 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:29 justit написав: Hotab написав: Ну или сложности с чтением того, что пишут. Ну или сложности с чтением того, что пишут.



Нет такого понятия "сложность с чтением".

Есть дислексия Нет такого понятия "сложность с чтением".Есть дислексия

Это уже медицинский диагноз.

У нас на форуме некоторые особо бдительные это осуждают. Это уже медицинский диагноз.У нас на форуме некоторые особо бдительные это осуждают. ЛАД 2 Повідомлень: 20631 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4576 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:32 Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения Остапу Стахиву, который стал фигурантом дела о подготовке захвата власти под видом сети "антивакцинаторов". Стахива арестовали на два месяца с залогом 998 тысяч гривен.

https://www.rbc.ua/rus/news/sud-arestoval-figuranta-dela-antivaktsinatorov-1637247218.html

Никто из наших антиваксов по этому делу не попал? Никто из наших антиваксов по этому делу не попал? ЛАД 2 Повідомлень: 20631 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4576 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4395439643974398> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7865 13294035

serp6769 П'ят 19 лис, 2021 11:41