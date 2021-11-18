В США вспыхнул скандал вокруг требования FDA скрыть данные о вакцине Pfizer
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в ответ на запрос Закона о свободе информации, поданный в августе этого года, обратилось в федеральный суд с прошением в течение 55 лет проверять свои данные, прежде чем опубликовать их в целом.
ЛАД написав:У нас на форуме некоторые особо бдительные это осуждают.
Обратил внимание,что выше упомянутые годичные сообщения в этой ветке им не были оскаржены (он при этом там писал активно тогда), хотя там на грани электрического стула и виселицу тянуло. А не то, что просто "не соответствует правилам форума". Ещё большее омерзение и пренебрежение вызывает. Вернёмся к теме: Истребин сообщил о Днепре:
Вот такая страшная статистика по Днепропетровской области. Среднее число смертей от Ковида почти в 2 раза выше любой другой области Украины.
Я не хочу строить версии и писать догадки, я просто вам показываю официальную статистику смертей от Ковида.
Ну и о том, что партия Зенеки снова на грани просрочки.