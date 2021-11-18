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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4395439643974398

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:32

  pilker написав:
В США вспыхнул скандал вокруг требования FDA скрыть данные о вакцине Pfizer

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в ответ на запрос Закона о свободе информации, поданный в августе этого года, обратилось в федеральный суд с прошением в течение 55 лет проверять свои данные, прежде чем опубликовать их в целом.

https://cursorinfo.co.il/world-news/v-s ... ne-pfizer/


Лоббирование? Не, не слышали.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:У нас на форуме некоторые особо бдительные это осуждают.

Обратил внимание,что выше упомянутые годичные сообщения в этой ветке им не были оскаржены (он при этом там писал активно тогда), хотя там на грани электрического стула и виселицу тянуло. А не то, что просто "не соответствует правилам форума". Ещё большее омерзение и пренебрежение вызывает.
Вернёмся к теме:
Истребин сообщил о Днепре:

Вот такая страшная статистика по Днепропетровской области. Среднее число смертей от Ковида почти в 2 раза выше любой другой области Украины.

Я не хочу строить версии и писать догадки, я просто вам показываю официальную статистику смертей от Ковида.


Ну и о том, что партия Зенеки снова на грани просрочки.
Hotab
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  #<1 ... 4395439643974398
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