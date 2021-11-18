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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4396439743984399>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Истребин сообщил о Днепре:

Вот такая страшная статистика по Днепропетровской области. Среднее число смертей от Ковида почти в 2 раза выше любой другой области Украины.

Я не хочу строить версии и писать догадки, я просто вам показываю официальную статистику смертей от Ковида.


Ну и о том, что партия Зенеки снова на грани просрочки.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:24

  ЛАД написав:
В Австрии сложилась критическая ситуация с заболеваемостью «ковидом» - число инфицированных и больных, нуждающихся в госпитализации, растет, а коек в больницах начинает не хватать.

ой лишенько то, а в Швеции при том же % вакцинации все спокойно.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:41

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Но беспокоиться не о чем, это же соплевирус, а вакцина - жижа.


З.ы. Я иногда заглядываю в эту ветку в осень 2020 -весна 2021

До речі, цікавий момент.
От я, наприклад, на початку обережно приглядався, ставив під сумнів, але ж з часом ситуація мінялася, ставала все яснішою, з'являлося більше нової інформації про хворобу і т.д.
Звісно що й суміви по багатьом питанням зникли.
По яким залишилися, то ще дивлюся..., але ж не вперто стверджую спільноті гілки.

Чому деякі навіть після оцієї отакенної хвилі спокійнісінько, як нічого не бувало, точно так само продовжують стверджувати -- для мене загадка.
А от ще хвиля пройде, то й овсім почнеться...
Чи може пандемія природньо зникне сама (я не відкидаю цей варіант розвитку подій, хоча він і малоймовірний).
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:46

  Hotab написав:Истребин сообщил о Днепре:

Вот такая страшная статистика по Днепропетровской области. Среднее число смертей от Ковида почти в 2 раза выше любой другой области Украины.

Я не хочу строить версии и писать догадки, я просто вам показываю официальную статистику смертей от Ковида.


Ну и о том, что партия Зенеки снова на грани просрочки.

Днепр.: летальность 3,2%, Херсон.:3,1%, Кировгр:4,1%, Дон. 2,9%, ЛУганск.:3,4%
#нагнетательтакойнагнетатель
И вакцинирован Днепр довольно прилично.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 19 лис, 2021 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:47

  detroytred написав:Чому деякі навіть після оцієї отакенної хвилі спокійнісінько, як нічого не бувало, точно так само продовжують стверджувати -- для мене загадка.
А от ще хвиля пройде, то й овсім почнеться...
Чи може пандемія природньо зникне сама (я не відкидаю цей варіант розвитку подій, хоча він і малоймовірний).


Многие уже переболели, поэтому им ковид не страшен. Говорят он останется навсегда, через 3-5 лет иммунитет людей адаптируется и все будут болеть им сезонно, также как и гриппом.

Сильные штаммы коронавируса просто уйдут, т.к. их носители чаще умирают не давая распространяться дальше, а более легкие штаммы останутся.

Эволюция... :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Чому деякі навіть після оцієї отакенної хвилі спокійнісінько, як нічого не бувало, точно так само продовжують стверджувати -- для мене загадка.

Этот из области психологии ответ. Людям не очень свойственно менять свою точку зрения, да ещё и под жёстким влиянием других. Особенно если это влияние сопровождается насмешками, тролингом и т.п
Ну и всегда есть люди, которые в принципе никогда не признаЮт свою неправоту, ни при каких обстоятельствах. Однажды в стремлении услышать это признание под валом неопровержимых аргументов , я довел человека до истерических слез и криков "Ну на! Кусай меня за это теперь! Грызи! Чего ты мучаешь меня??!!" Все из детства. Где-то внушили родители, что если ты ошибся, то ты плохой, неполноценный.
  Цитрин написав:Говорят он останется навсегда

Если переболевшие за исключением 1 из 1000 , как обещает нам госпожа Флер, больше не болеют, то как он останется? Вероятность личностных встреч этих 1 из 1000 просто мизер.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:58

  Hotab написав:Если переболевшие за исключением 1 из 1000 , как обещает нам госпожа Флер, больше не болеют, то как он останется?


Так иммунтет только на сезон действует. Один сезон переболел - и гуляешь до следующего...
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 19 лис, 2021 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:01

  Hotab написав:Есть такое. Никак не привыкну.


а каким штаммом? Дельтой или старыми, которые в 2020 ходили?
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:05

Если сейчас болеете, то Дельта скорей всего. Она более неприятная. Старые штаммы как простуда были. А Дельта на пару недель в кровать свалить может.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:11

  Цитрин написав:
  detroytred написав:Чому деякі навіть після оцієї отакенної хвилі спокійнісінько, як нічого не бувало, точно так само продовжують стверджувати -- для мене загадка.
А от ще хвиля пройде, то й овсім почнеться...
Чи може пандемія природньо зникне сама (я не відкидаю цей варіант розвитку подій, хоча він і малоймовірний).


Многие уже переболели, поэтому им ковид не страшен. Говорят он останется навсегда, через 3-5 лет иммунитет людей адаптируется и все будут болеть им сезонно, также как и гриппом.

Сильные штаммы коронавируса просто уйдут, т.к. их носители чаще умирают не давая распространяться дальше, а более легкие штаммы останутся.

Эволюция... :)

Говорят в Москве кур доят, а коровы яйца несут.
При летальности (по офиц. данным о числе заболевших) 3% смерть носителей не сильно помешает сильным штаммам распространяться дальше.
Как адаптируется иммунитет, ещё неизвестно. Может, и да, но неизвестно когда.
К СПИДу пока не адаптировался - за 30 лет или сколько там.

К слову, о СПИДе и успехах медицины.
У Британії схвалили нове лікування ВІЛ: терапія лише 6 разів на рік
Тепер пацієнти замість прийому звичайних щоденних антиретровірусних таблеток зможуть робити всього дві ін'єкції що два місяці.
...........
...нова ін'єкційна терапія здатна скоротити кількість днів лікування з 365 до 6 на рік.

Національний інститут охорони здоров'я (NICE) заявив, що препарат каботегравір (також відомий як Vocabria) від Viiv Healthcare з рилпівірином (також відомим як Rekambys) від Janssen можна пропонувати дорослим, яким раніше вдалося зберегти вірусне навантаження ВІЛ на низькому рівні за допомогою щоденних антиретровірусних препаратів.

Згідно з результатами клінічних випробувань, каботегравір з рилпівірином так само ефективні в підтримці низького вірусного навантаження, як і пероральні антиретровірусні препарати.

https://www.unian.ua/health/worldnews/u-britaniji-shvalili-nove-likuvannya-vil-terapiya-lishe-6-raziv-na-rik-ostanni-novini-11614597.html
И к вопросу об иммунитете:
...раніше 30-річна жінка з Аргентини, в якої вісім років тому діагностували ВІЛ, вилікувалася від хвороби без ліків і операцій. Вона стала другою у всьому світі людиною, якій вдалося самостійно побороти ВІЛ.
ЛАД
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