ЛАД написав:Но беспокоиться не о чем, это же соплевирус, а вакцина - жижа.
З.ы. Я иногда заглядываю в эту ветку в осень 2020 -весна 2021
До речі, цікавий момент. От я, наприклад, на початку обережно приглядався, ставив під сумнів, але ж з часом ситуація мінялася, ставала все яснішою, з'являлося більше нової інформації про хворобу і т.д. Звісно що й суміви по багатьом питанням зникли. По яким залишилися, то ще дивлюся..., але ж не вперто стверджую спільноті гілки.
Чому деякі навіть після оцієї отакенної хвилі спокійнісінько, як нічого не бувало, точно так само продовжують стверджувати -- для мене загадка. А от ще хвиля пройде, то й овсім почнеться... Чи може пандемія природньо зникне сама (я не відкидаю цей варіант розвитку подій, хоча він і малоймовірний).
detroytred написав:Чому деякі навіть після оцієї отакенної хвилі спокійнісінько, як нічого не бувало, точно так само продовжують стверджувати -- для мене загадка. А от ще хвиля пройде, то й овсім почнеться... Чи може пандемія природньо зникне сама (я не відкидаю цей варіант розвитку подій, хоча він і малоймовірний).
Многие уже переболели, поэтому им ковид не страшен. Говорят он останется навсегда, через 3-5 лет иммунитет людей адаптируется и все будут болеть им сезонно, также как и гриппом.
Сильные штаммы коронавируса просто уйдут, т.к. их носители чаще умирают не давая распространяться дальше, а более легкие штаммы останутся.
detroytred написав:Чому деякі навіть після оцієї отакенної хвилі спокійнісінько, як нічого не бувало, точно так само продовжують стверджувати -- для мене загадка.
Этот из области психологии ответ. Людям не очень свойственно менять свою точку зрения, да ещё и под жёстким влиянием других. Особенно если это влияние сопровождается насмешками, тролингом и т.п Ну и всегда есть люди, которые в принципе никогда не признаЮт свою неправоту, ни при каких обстоятельствах. Однажды в стремлении услышать это признание под валом неопровержимых аргументов , я довел человека до истерических слез и криков "Ну на! Кусай меня за это теперь! Грызи! Чего ты мучаешь меня??!!" Все из детства. Где-то внушили родители, что если ты ошибся, то ты плохой, неполноценный.
Цитрин написав:Говорят он останется навсегда
Если переболевшие за исключением 1 из 1000 , как обещает нам госпожа Флер, больше не болеют, то как он останется? Вероятность личностных встреч этих 1 из 1000 просто мизер.
detroytred написав:Чому деякі навіть після оцієї отакенної хвилі спокійнісінько, як нічого не бувало, точно так само продовжують стверджувати -- для мене загадка. А от ще хвиля пройде, то й овсім почнеться... Чи може пандемія природньо зникне сама (я не відкидаю цей варіант розвитку подій, хоча він і малоймовірний).
Многие уже переболели, поэтому им ковид не страшен. Говорят он останется навсегда, через 3-5 лет иммунитет людей адаптируется и все будут болеть им сезонно, также как и гриппом.
Сильные штаммы коронавируса просто уйдут, т.к. их носители чаще умирают не давая распространяться дальше, а более легкие штаммы останутся.
Эволюция...
Говорят в Москве кур доят, а коровы яйца несут. При летальности (по офиц. данным о числе заболевших) 3% смерть носителей не сильно помешает сильным штаммам распространяться дальше. Как адаптируется иммунитет, ещё неизвестно. Может, и да, но неизвестно когда. К СПИДу пока не адаптировался - за 30 лет или сколько там.
К слову, о СПИДе и успехах медицины.
У Британії схвалили нове лікування ВІЛ: терапія лише 6 разів на рік Тепер пацієнти замість прийому звичайних щоденних антиретровірусних таблеток зможуть робити всього дві ін'єкції що два місяці. ........... ...нова ін'єкційна терапія здатна скоротити кількість днів лікування з 365 до 6 на рік.
Національний інститут охорони здоров'я (NICE) заявив, що препарат каботегравір (також відомий як Vocabria) від Viiv Healthcare з рилпівірином (також відомим як Rekambys) від Janssen можна пропонувати дорослим, яким раніше вдалося зберегти вірусне навантаження ВІЛ на низькому рівні за допомогою щоденних антиретровірусних препаратів.
Згідно з результатами клінічних випробувань, каботегравір з рилпівірином так само ефективні в підтримці низького вірусного навантаження, як і пероральні антиретровірусні препарати.
...раніше 30-річна жінка з Аргентини, в якої вісім років тому діагностували ВІЛ, вилікувалася від хвороби без ліків і операцій. Вона стала другою у всьому світі людиною, якій вдалося самостійно побороти ВІЛ.