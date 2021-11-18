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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4396439743984399

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:14

  Цитрин написав:........
Так иммунтет только на сезон действует. Один сезон переболел - и гуляешь до следующего...

Многие уже переболели, поэтому им ковид не страшен.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:17

  Цитрин написав:Если сейчас болеете, то Дельта скорей всего. Она более неприятная. Старые штаммы как простуда были. А Дельта на пару недель в кровать свалить может.

Ну да, в Украине весной 25.000 от простуды умерли.
А всего до июня 50.000 от неё же, проклятой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:25

  Цитрин написав:
Многие уже переболели, поэтому им ковид не страшен. Говорят он останется навсегда,

навсегда надо будет еще посмотреть. но за 9 мясяцев говорят.

https://www.rte.ie/news/2021/1118/12616 ... -immunity/
pilker
 
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