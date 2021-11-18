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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:14
Цитрин написав:
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Так иммунтет только на сезон действует. Один сезон переболел - и гуляешь до следующего...
Многие уже переболели, поэтому им ковид не страшен.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:17
Цитрин написав:
Если сейчас болеете, то Дельта скорей всего. Она более неприятная. Старые штаммы как простуда были.
А Дельта на пару недель в кровать свалить может.
Ну да, в Украине весной 25.000 от простуды умерли.
А всего до июня 50.000 от неё же, проклятой.
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ЛАД
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:25
Цитрин написав:
Многие уже переболели, поэтому им ковид не страшен. Говорят он останется навсегда,
навсегда надо будет еще посмотреть. но за 9 мясяцев говорят.https://www.rte.ie/news/2021/1118/12616 ... -immunity/
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pilker
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