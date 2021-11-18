Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:37

ЛАД написав: Но пока что по этим цифрам не видно, чтобы где-нибудь переболело достаточно людей для "естественного" коллективного иммунитета. Но пока что по этим цифрам не видно, чтобы где-нибудь переболело достаточно людей для "естественного" коллективного иммунитета.

_hunter написав: Хотя бы свою треуголку сжевать в случае промаха они обещают? Хотя бы свою треуголку сжевать в случае промаха они обещают?

Прям дежавю))Летом нам из лагеря антиваксов рассказывали тоже о 100500% переболевших, какие-то исследование ,показавшее 40% переболевших, было взято просто за факт. С него уже считали 0,00001% летальность (естественно во всю заворачивали рыбу: переболевших брали неофициальные 40%, а умершие исключительно официальные, по минимуму).На этом были крики , что будет только все лучше и лучше, летим в 50, не более 20 тысяч в год , не будет как в РФ, и хватит истерить.Ещё даже не стихла текущая волна и начинается та же песня))).Флер по утрам радостно с ухмылкой спрашивает "ну что?" и чую что вот, уже созрела, вот вот озвучит свой новый нелепый прогноз.Жизнь продолжается,не скучно.Наши не жуют((И даже от учёной степени публично не отказываются.