На сегодняшний день от COVID-19 умирает 16 процентов пациентов, у которых наблюдается тяжелое или критическое протекание болезни. В первые месяцы пандемии этот показатель составлял 40 процентов.
Среди тех, у кого проявляются симптомы COVID-19, у 40 процентов наблюдается легкое течение болезни, у 40 процентов – умеренное, у 15 процентов – тяжелое, у 5 процентов – критическое. У некоторых из заразившихся коронавирусом людей симптомы никак не проявляются.
На сегодняшний день от COVID-19 умирает 16 процентов пациентов, у которых наблюдается тяжелое или критическое протекание болезни. В первые месяцы пандемии этот показатель составлял 40 процентов.
Среди тех, у кого проявляются симптомы COVID-19, у 40 процентов наблюдается легкое течение болезни, у 40 процентов – умеренное, у 15 процентов – тяжелое, у 5 процентов – критическое. У некоторых из заразившихся коронавирусом людей симптомы никак не проявляются.
HARVARD CHAN SCHOOL: Many experts have said they expect COVID-19 to become an endemic disease. How does a disease go from being acute to endemic? What factors shape the transition to endemicity? What’s a likely timeline for COVID-19 to become endemic?
GRAD: The expectation that COVID-19 will become endemic essentially means that the pandemic will not end with the virus disappearing; instead, the optimistic view is that enough people will gain immune protection from vaccination and from natural infection such that there will be less transmission and much less COVID-19-related hospitalization and death, even as the virus continues to circulate.
HARVARD CHAN SCHOOL: Многие эксперты ожидают, что COVID-19 станет эндемическим заболеванием. Как болезнь превращается из острой в эндемическую? Какие факторы определяют переход к эндемичности? Каковы вероятные сроки, когда COVID-19 станет эндемическим?
GRAD: Ожидание, что COVID-19 станет эндемическим, по сути, означает, что пандемия не закончится с исчезновением вируса; вместо этого оптимистично мнение, что достаточное количество людей получит иммунную защиту от вакцинации и от естественной инфекции, так что будет меньше случаев передачи и гораздо меньше госпитализаций и смертей, связанных с COVID-19, даже если вирус продолжит циркулировать.
Цитрин Возвращаясь к нашему вчерашнему разговору. Если пользоваться официальными данными с ворлдметра, то % переболевших - в Гибралтаре 6780:33677х100% = 20,1%; - в Израиле 1,337,190:9 326 000х100% = 14,3%; - в Украине - 3 304 058:43 370 948х100% = 7,6%. Если даже взять более реальное население Украины 37 млн., то получится 8,9%, т.е. всё равно заметно меньше, чем в Гибралтаре или Израиле. В свете нашей вчерашней беседы это вполне понятно - малое количество тестов приводит к неполному обнаружению заболевших.Для примера ещё - Австрия 1 011 465:9 077 302х100% = 11,1%; - Великобритания 9 721 916:68 378 060х100% = 14,2%; - Франция 7 351 324:65 472 854х100% = 11,2%. В Германии и Сев. Европе цифры будут ниже. Искать, где выше лень. Если Вам интересно, займитесь. Но пока что по этим цифрам не видно, чтобы где-нибудь переболело достаточно людей для "естественного" коллективного иммунитета.
ЛАД написав:Но пока что по этим цифрам не видно, чтобы где-нибудь переболело достаточно людей для "естественного" коллективного иммунитета.
Прям дежавю)) Летом нам из лагеря антиваксов рассказывали тоже о 100500% переболевших, какие-то исследование ,показавшее 40% переболевших, было взято просто за факт. С него уже считали 0,00001% летальность (естественно во всю заворачивали рыбу: переболевших брали неофициальные 40%, а умершие исключительно официальные, по минимуму). На этом были крики , что будет только все лучше и лучше, летим в 50, не более 20 тысяч в год , не будет как в РФ, и хватит истерить. Ещё даже не стихла текущая волна и начинается та же песня))). Флер по утрам радостно с ухмылкой спрашивает "ну что?" и чую что вот, уже созрела, вот вот озвучит свой новый нелепый прогноз. Жизнь продолжается,не скучно.
_hunter написав:Хотя бы свою треуголку сжевать в случае промаха они обещают?
Наши не жуют(( И даже от учёной степени публично не отказываются.
ЛАД написав:Но беспокоиться не о чем, это же соплевирус, а вакцина - жижа.
З.ы. Я иногда заглядываю в эту ветку в осень 2020 -весна 2021
До речі, цікавий момент. От я, наприклад, на початку обережно приглядався, ставив під сумнів, але ж з часом ситуація мінялася, ставала все яснішою, з'являлося більше нової інформації про хворобу і т.д. Звісно що й суміви по багатьом питанням зникли. По яким залишилися, то ще дивлюся..., але ж не вперто стверджую спільноті гілки.
Чому деякі навіть після оцієї отакенної хвилі спокійнісінько, як нічого не бувало, точно так само продовжують стверджувати -- для мене загадка. А от ще хвиля пройде, то й овсім почнеться... Чи може пандемія природньо зникне сама (я не відкидаю цей варіант розвитку подій, хоча він і малоймовірний).
що з "іспанкою"? що з "свиним" грипом? а з "куриним"? а з "верблюжим"? де вони?