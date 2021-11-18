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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4397439843994400>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:14

  Цитрин написав:........
Так иммунтет только на сезон действует. Один сезон переболел - и гуляешь до следующего...

Многие уже переболели, поэтому им ковид не страшен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:17

  Цитрин написав:Если сейчас болеете, то Дельта скорей всего. Она более неприятная. Старые штаммы как простуда были. А Дельта на пару недель в кровать свалить может.

Ну да, в Украине весной 25.000 от простуды умерли.
А всего до июня 50.000 от неё же, проклятой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:25

  Цитрин написав:
Многие уже переболели, поэтому им ковид не страшен. Говорят он останется навсегда,

навсегда надо будет еще посмотреть. но за 9 мясяцев говорят.

https://www.rte.ie/news/2021/1118/12616 ... -immunity/
pilker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:30

  ЛАД написав:Ну да, в Украине весной 25.000 от простуды умерли.
А всего до июня 50.000 от неё же, проклятой.


Да, по данным ВОЗ:
На сегодняшний день от COVID-19 умирает 16 процентов пациентов, у которых наблюдается тяжелое или критическое протекание болезни. В первые месяцы пандемии этот показатель составлял 40 процентов.

Среди тех, у кого проявляются симптомы COVID-19, у 40 процентов наблюдается легкое течение болезни, у 40 процентов – умеренное, у 15 процентов – тяжелое, у 5 процентов – критическое. У некоторых из заразившихся коронавирусом людей симптомы никак не проявляются.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:45

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Ну да, в Украине весной 25.000 от простуды умерли.
А всего до июня 50.000 от неё же, проклятой.


Да, по данным ВОЗ:
На сегодняшний день от COVID-19 умирает 16 процентов пациентов, у которых наблюдается тяжелое или критическое протекание болезни. В первые месяцы пандемии этот показатель составлял 40 процентов.

Среди тех, у кого проявляются симптомы COVID-19, у 40 процентов наблюдается легкое течение болезни, у 40 процентов – умеренное, у 15 процентов – тяжелое, у 5 процентов – критическое. У некоторых из заразившихся коронавирусом людей симптомы никак не проявляются.

Но всё же это обычная простуда! :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:56

  ЛАД написав:Но всё же это обычная простуда! :)


https://news.harvard.edu/gazette/story/ ... s-endemic/

HARVARD CHAN SCHOOL: Many experts have said they expect COVID-19 to become an endemic disease. How does a disease go from being acute to endemic? What factors shape the transition to endemicity? What’s a likely timeline for COVID-19 to become endemic?

GRAD: The expectation that COVID-19 will become endemic essentially means that the pandemic will not end with the virus disappearing; instead, the optimistic view is that enough people will gain immune protection from vaccination and from natural infection such that there will be less transmission and much less COVID-19-related hospitalization and death, even as the virus continues to circulate.


HARVARD CHAN SCHOOL: Многие эксперты ожидают, что COVID-19 станет эндемическим заболеванием. Как болезнь превращается из острой в эндемическую? Какие факторы определяют переход к эндемичности? Каковы вероятные сроки, когда COVID-19 станет эндемическим?

GRAD: Ожидание, что COVID-19 станет эндемическим, по сути, означает, что пандемия не закончится с исчезновением вируса; вместо этого оптимистично мнение, что достаточное количество людей получит иммунную защиту от вакцинации и от естественной инфекции, так что будет меньше случаев передачи и гораздо меньше госпитализаций и смертей, связанных с COVID-19, даже если вирус продолжит циркулировать.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:25

Цитрин
Возвращаясь к нашему вчерашнему разговору.
Если пользоваться официальными данными с ворлдметра, то % переболевших
- в Гибралтаре 6780:33677х100% = 20,1%;
- в Израиле 1,337,190:9 326 000х100% = 14,3%;
- в Украине - 3 304 058:43 370 948х100% = 7,6%.
Если даже взять более реальное население Украины 37 млн., то получится 8,9%, т.е. всё равно заметно меньше, чем в Гибралтаре или Израиле. В свете нашей вчерашней беседы это вполне понятно - малое количество тестов приводит к неполному обнаружению заболевших.Для примера ещё
- Австрия 1 011 465:9 077 302х100% = 11,1%;
- Великобритания 9 721 916:68 378 060х100% = 14,2%;
- Франция 7 351 324:65 472 854х100% = 11,2%.
В Германии и Сев. Европе цифры будут ниже.
Искать, где выше лень. Если Вам интересно, займитесь.
Но пока что по этим цифрам не видно, чтобы где-нибудь переболело достаточно людей для "естественного" коллективного иммунитета.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:25

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Но всё же это обычная простуда! :)


https://news.harvard.edu/gazette/story/ ... s-endemic/

HARVARD CHAN SCHOOL: Many experts have said they expect COVID-19 to become ...

Что хорошо с мнениями экспертов -- их (мнений) можно найти сколько угодно и на любой вкус. :lol: Хотя бы свою треуголку сжевать в случае промаха они обещают? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Но пока что по этим цифрам не видно, чтобы где-нибудь переболело достаточно людей для "естественного" коллективного иммунитета.

Прям дежавю))
Летом нам из лагеря антиваксов рассказывали тоже о 100500% переболевших, какие-то исследование ,показавшее 40% переболевших, было взято просто за факт. С него уже считали 0,00001% летальность (естественно во всю заворачивали рыбу: переболевших брали неофициальные 40%, а умершие исключительно официальные, по минимуму).
На этом были крики , что будет только все лучше и лучше, летим в 50, не более 20 тысяч в год , не будет как в РФ, и хватит истерить.
Ещё даже не стихла текущая волна и начинается та же песня))).
Флер по утрам радостно с ухмылкой спрашивает "ну что?" и чую что вот, уже созрела, вот вот озвучит свой новый нелепый прогноз.
Жизнь продолжается,не скучно. :D

  _hunter написав:Хотя бы свою треуголку сжевать в случае промаха они обещают?

Наши не жуют((
И даже от учёной степени публично не отказываются. :(
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:50

  detroytred написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:Но беспокоиться не о чем, это же соплевирус, а вакцина - жижа.


З.ы. Я иногда заглядываю в эту ветку в осень 2020 -весна 2021

До речі, цікавий момент.
От я, наприклад, на початку обережно приглядався, ставив під сумнів, але ж з часом ситуація мінялася, ставала все яснішою, з'являлося більше нової інформації про хворобу і т.д.
Звісно що й суміви по багатьом питанням зникли.
По яким залишилися, то ще дивлюся..., але ж не вперто стверджую спільноті гілки.

Чому деякі навіть після оцієї отакенної хвилі спокійнісінько, як нічого не бувало, точно так само продовжують стверджувати -- для мене загадка.
А от ще хвиля пройде, то й овсім почнеться...
Чи може пандемія природньо зникне сама (я не відкидаю цей варіант розвитку подій, хоча він і малоймовірний).

що з "іспанкою"?
що з "свиним" грипом?
а з "куриним"?
а з "верблюжим"?
де вони?
flyman
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