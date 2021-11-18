RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4398439944004401>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:що з "іспанкою"?
що з "свиним" грипом?
а з "куриним"?
а з "верблюжим"?
де вони?

Что со СПИДом??
Что с логикой, замечать спад одной болезни,и не замечать другой?
При этом никто и не спорит,что по финишу может быть так же, как и с гриппами более ранними.
Но уж однозначно то, что никакие звериные и пернатые грипы не уносили столько народу, как Ковид.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5674
З нами з: 15.02.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1525 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Австрія першою в Європейському союзі зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх
...напередодні був зафіксований черговий антирекорд - в країні з населенням майже 9 млн осіб виявили понад 15 000 нових випадків COVID
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/per ... 21993.html
або оригінал :
https://www.theguardian.com/world/2021/ ... on-for-all
ще цитатка звідти :
запланований загальний мандат на вакцинацію викликав жорстку критику з боку опозиційних партій у парламенті. «Від сьогодні Австрія — це диктатура», — сказав Герберт Кікл з ультраправої партії «Свобода», яка виступає за науково недоведені альтернативні методи лікування коронавірусних інфекцій, такі як протипаразитарний препарат івермектин.
Puente
 
Повідомлень: 3480
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:15

  Puente написав: Герберт Кікл з ультраправої партії «Свобода», яка виступає за науково недоведені альтернативні методи лікування коронавірусних інфекцій, такі як протипаразитарний препарат івермектин.

фарма предлагает свои новые разработки заточенные на человека. зачем азиатам изучать ветеринарный препарат то вопрос.
Health Ministry to embark on second clinical trial on Ivermectin use for Covid-19

https://www.nst.com.my/news/nation/2021 ... e-covid-19
pilker
 
Повідомлень: 69
З нами з: 20.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:10

  ЛАД написав:
У некоторых из заразившихся коронавирусом людей симптомы никак не проявляются.

Но всё же это обычная простуда! :)

Простуда? Без симптомов? Не знаю, не слышал! :D
Ромасик
 
Повідомлень: 3452
З нами з: 30.03.15
Подякував: 744 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:13

  Puente написав:Австрія першою в Європейському союзі зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх
...напередодні був зафіксований черговий антирекорд - в країні з населенням майже 9 млн осіб виявили понад 15 000 нових випадків COVID
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/per ... 21993.html

не зробила, а зробить. І не завтра, а з 1 лютого. А до того все і саме пройде
Ромасик
 
Повідомлень: 3452
З нами з: 30.03.15
Подякував: 744 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:24

  Hotab написав:Летом нам из лагеря антиваксов рассказывали тоже о 100500% переболевших, какие-то исследование ,показавшее 40% переболевших, было взято просто за факт.
І тут в дію вступає дишло..яким можна дати по голові як ваксам так і антиваксам
Дишло називається - термін придатності набутого імунітету.....
Навіть якщо пів року тому всіх вакцинували чи всі перехворіли...за пів року у 50% імунітет зникає..а тому
або хворіти
або колоти
треба мінімум 40 млн доз в 180 днів(якщо беремо Україну).
Тому ваксам тут радіти нічого - таких темпів вакцинації у нас не видно
антиваксам також - при таких розкладах локдауни будуть тривати вічність...

Тому не копай яму - сам в неї впадеш.

ПС
То як, в світлі мого інформаційно/статистичного повідомлення https://forum.finance.ua/topic232197.html?start=43930#p5338208 , згідно якого мої таблички з середнім віком смерті мають 99,2% достовірність в порівнянні з терміном Очікувана тривалість смерті оприлюдненим Держкомстатом
Признаєш що ти свідомо дискредитував мої здібності з метою покращити враження від своїх фантазій?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 19 лис, 2021 19:35, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25286
З нами з: 15.01.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:27

  Hotab написав:При этом никто и не спорит,что по финишу может быть так же, как и с гриппами более ранними.
Но уж однозначно то, что никакие звериные и пернатые грипы не уносили столько народу, как Ковид.
вибачаюсь
1 А іспанка це грип чи ні?
2 А на цій табличці чому все виглядає не такЗображення
Ясно , що станом на 600 день епідемії показники будуть більші в разів 100...але всі інші хвороби вбивають сотні років..а ця поки нова..і як довго вона буде новою/страшною - поки що нікому не відомо.
В крайньому випадку грип іспанка була в 10 разів страшнішою по летальності за приблизно такий самий термін як сьогодні в ковіда
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 19 лис, 2021 19:38, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25286
З нами з: 15.01.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:28

Австрия вводит общенациональный локдаун с понедельника (в том числе и для привитых) до 13 декабря. После этой даты локдаун продолжится для непривитых.

А с 1 февраля 2022 года Австрия вводит обязательную вакцинацию для всего населения. Таким образом Австрия стала первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.

1. По первой части - хорошо, если правда
2. Не одобряю, хотя с другой стороны - хорошо, что они на себе поставят этот эксперимент, и может до них дойдёт, что даже "теплый летний бриз" имеет больше влияния на ковид. А там глядишь может и перемогу объявят (Билл уже намекал на окончание ковид-промо) :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15555
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8730 раз.
Подякували: 4187 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:42

А с 1 февраля 2022 года Австрия вводит обязательную вакцинацию для всего населения. Таким образом Австрия стала первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.


Надеюсь детей не с рождения будут колоть от ковида? :shock: Не вижу возрастных ограничений, поэтому возник вопрос. :roll: И второй вопрос вдогонку - каждый год колоть будут или как?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2335
З нами з: 07.08.09
Подякував: 747 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:48

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
У некоторых из заразившихся коронавирусом людей симптомы никак не проявляются.

Но всё же это обычная простуда! :)

Простуда? Без симптомов? Не знаю, не слышал! :D

Так ПЦР 50%50, як монета, може показати, може не показати.
Залежить як карта ляже.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26777
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 2184 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4398439944004401>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7865 13322905
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 11:41
serp6769

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.