flyman написав:що з "іспанкою"? що з "свиним" грипом? а з "куриним"? а з "верблюжим"? де вони?
Что со СПИДом?? Что с логикой, замечать спад одной болезни,и не замечать другой? При этом никто и не спорит,что по финишу может быть так же, как и с гриппами более ранними. Но уж однозначно то, что никакие звериные и пернатые грипы не уносили столько народу, как Ковид.
Австрія першою в Європейському союзі зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх ...напередодні був зафіксований черговий антирекорд - в країні з населенням майже 9 млн осіб виявили понад 15 000 нових випадків COVID https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/per ... 21993.html або оригінал : https://www.theguardian.com/world/2021/ ... on-for-all ще цитатка звідти : запланований загальний мандат на вакцинацію викликав жорстку критику з боку опозиційних партій у парламенті. «Від сьогодні Австрія — це диктатура», — сказав Герберт Кікл з ультраправої партії «Свобода», яка виступає за науково недоведені альтернативні методи лікування коронавірусних інфекцій, такі як протипаразитарний препарат івермектин.
Puente написав:Австрія першою в Європейському союзі зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх ...напередодні був зафіксований черговий антирекорд - в країні з населенням майже 9 млн осіб виявили понад 15 000 нових випадків COVID https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/per ... 21993.html
не зробила, а зробить. І не завтра, а з 1 лютого. А до того все і саме пройде
Hotab написав:Летом нам из лагеря антиваксов рассказывали тоже о 100500% переболевших, какие-то исследование ,показавшее 40% переболевших, было взято просто за факт.
І тут в дію вступає дишло..яким можна дати по голові як ваксам так і антиваксам Дишло називається - термін придатності набутого імунітету..... Навіть якщо пів року тому всіх вакцинували чи всі перехворіли...за пів року у 50% імунітет зникає..а тому або хворіти або колоти треба мінімум 40 млн доз в 180 днів(якщо беремо Україну). Тому ваксам тут радіти нічого - таких темпів вакцинації у нас не видно антиваксам також - при таких розкладах локдауни будуть тривати вічність...
Тому не копай яму - сам в неї впадеш.
ПС То як, в світлі мого інформаційно/статистичного повідомлення https://forum.finance.ua/topic232197.html?start=43930#p5338208 , згідно якого мої таблички з середнім віком смерті мають 99,2% достовірність в порівнянні з терміном Очікувана тривалість смерті оприлюдненим Держкомстатом Признаєш що ти свідомо дискредитував мої здібності з метою покращити враження від своїх фантазій?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 19 лис, 2021 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:При этом никто и не спорит,что по финишу может быть так же, как и с гриппами более ранними. Но уж однозначно то, что никакие звериные и пернатые грипы не уносили столько народу, как Ковид.
вибачаюсь 1 А іспанка це грип чи ні? 2 А на цій табличці чому все виглядає не так Ясно , що станом на 600 день епідемії показники будуть більші в разів 100...але всі інші хвороби вбивають сотні років..а ця поки нова..і як довго вона буде новою/страшною - поки що нікому не відомо. В крайньому випадку грип іспанка була в 10 разів страшнішою по летальності за приблизно такий самий термін як сьогодні в ковіда
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 19 лис, 2021 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Австрия вводит общенациональный локдаун с понедельника (в том числе и для привитых) до 13 декабря. После этой даты локдаун продолжится для непривитых.
А с 1 февраля 2022 года Австрия вводит обязательную вакцинацию для всего населения. Таким образом Австрия стала первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.
1. По первой части - хорошо, если правда 2. Не одобряю, хотя с другой стороны - хорошо, что они на себе поставят этот эксперимент, и может до них дойдёт, что даже "теплый летний бриз" имеет больше влияния на ковид. А там глядишь может и перемогу объявят (Билл уже намекал на окончание ковид-промо)