Puente написав:Австрія першою в Європейському союзі зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх ...напередодні був зафіксований черговий антирекорд - в країні з населенням майже 9 млн осіб виявили понад 15 000 нових випадків COVID https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/per ... 21993.html
не зробила, а зробить. І не завтра, а з 1 лютого. А до того все і саме пройде
на самом деле очень тревожный звоночек. для эксперимента выбрана небольшая страна. похоже таки, что рептилоиды и их посипаки пошли ва-банк. спешат. На самом деле если сопротивления в Австрии не будет и им удастся изнасиловать 2 млн 900 тыс людей, то они этот опыт быстро перекинут на другие страны.