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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4398439944004401 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 131 Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:52 Ромасик написав: Puente написав: Австрія першою в Європейському союзі зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх

...напередодні був зафіксований черговий антирекорд - в країні з населенням майже 9 млн осіб виявили понад 15 000 нових випадків COVID

https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/per ... 21993.html Австрія першою в Європейському союзі зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх...напередодні був зафіксований черговий антирекорд - в країні з населенням майже 9 млн осіб виявили понад 15 000 нових випадків COVID

не зробила, а зробить. І не завтра, а з 1 лютого. А до того все і саме пройде не зробила, а зробить. І не завтра, а з 1 лютого. А до того все і саме пройде



на самом деле очень тревожный звоночек.

для эксперимента выбрана небольшая страна.

похоже таки, что рептилоиды и их посипаки пошли ва-банк. спешат.

На самом деле если сопротивления в Австрии не будет и им удастся изнасиловать 2 млн 900 тыс людей, то они этот опыт быстро перекинут на другие страны. на самом деле очень тревожный звоночек.для эксперимента выбрана небольшая страна.похоже таки, что рептилоиды и их посипаки пошли ва-банк. спешат.На самом деле если сопротивления в Австрии не будет и им удастся изнасиловать 2 млн 900 тыс людей, то они этот опыт быстро перекинут на другие страны. uaprofi

Повідомлень: 5065 З нами з: 21.04.11 Подякував: 734 раз. Подякували: 535 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:55 fler написав: А с 1 февраля 2022 года Австрия вводит обязательную вакцинацию для всего населения. Таким образом Австрия стала первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.



Надеюсь детей не с рождения будут колоть от ковида? Не вижу возрастных ограничений, поэтому возник вопрос. И второй вопрос вдогонку - каждый год колоть будут или как? Надеюсь детей не с рождения будут колоть от ковида?Не вижу возрастных ограничений, поэтому возник вопрос.И второй вопрос вдогонку - каждый год колоть будут или как?



надеюсь, что будет таки сопротивление.

Если нет - нужно брать палатку и уходить в лес. надеюсь, что будет таки сопротивление.Если нет - нужно брать палатку и уходить в лес. uaprofi

Повідомлень: 5065 З нами з: 21.04.11 Подякував: 734 раз. Подякували: 535 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 4398439944004401 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7865 13322932

serp6769 П'ят 19 лис, 2021 11:41