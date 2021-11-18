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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4398439944004401

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:52

  Ромасик написав:
  Puente написав:Австрія першою в Європейському союзі зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх
...напередодні був зафіксований черговий антирекорд - в країні з населенням майже 9 млн осіб виявили понад 15 000 нових випадків COVID
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/per ... 21993.html

не зробила, а зробить. І не завтра, а з 1 лютого. А до того все і саме пройде


на самом деле очень тревожный звоночек.
для эксперимента выбрана небольшая страна.
похоже таки, что рептилоиды и их посипаки пошли ва-банк. спешат.
На самом деле если сопротивления в Австрии не будет и им удастся изнасиловать 2 млн 900 тыс людей, то они этот опыт быстро перекинут на другие страны.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:55

  fler написав:
А с 1 февраля 2022 года Австрия вводит обязательную вакцинацию для всего населения. Таким образом Австрия стала первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.


Надеюсь детей не с рождения будут колоть от ковида? :shock: Не вижу возрастных ограничений, поэтому возник вопрос. :roll: И второй вопрос вдогонку - каждый год колоть будут или как?


надеюсь, что будет таки сопротивление.
Если нет - нужно брать палатку и уходить в лес.
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