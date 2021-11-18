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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4399440044014402>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:52

  Ромасик написав:
  Puente написав:Австрія першою в Європейському союзі зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх
...напередодні був зафіксований черговий антирекорд - в країні з населенням майже 9 млн осіб виявили понад 15 000 нових випадків COVID
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/per ... 21993.html

не зробила, а зробить. І не завтра, а з 1 лютого. А до того все і саме пройде


на самом деле очень тревожный звоночек.
для эксперимента выбрана небольшая страна.
похоже таки, что рептилоиды и их посипаки пошли ва-банк. спешат.
На самом деле если сопротивления в Австрии не будет и им удастся изнасиловать 2 млн 900 тыс людей, то они этот опыт быстро перекинут на другие страны.
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:55

  fler написав:
А с 1 февраля 2022 года Австрия вводит обязательную вакцинацию для всего населения. Таким образом Австрия стала первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.


Надеюсь детей не с рождения будут колоть от ковида? :shock: Не вижу возрастных ограничений, поэтому возник вопрос. :roll: И второй вопрос вдогонку - каждый год колоть будут или как?


надеюсь, что будет таки сопротивление.
Если нет - нужно брать палатку и уходить в лес.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:16

  uaprofi написав:
  fler написав:
А с 1 февраля 2022 года Австрия вводит обязательную вакцинацию для всего населения. Таким образом Австрия стала первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.


Надеюсь детей не с рождения будут колоть от ковида? :shock: Не вижу возрастных ограничений, поэтому возник вопрос. :roll: И второй вопрос вдогонку - каждый год колоть будут или как?


надеюсь, что будет таки сопротивление.
Если нет - нужно брать палатку и уходить в лес.

Может, сразу уйдёте?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:31

Противникам вакцинации в конечном счете придется делать выбор между прививкой и смертью, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth, его слова опубликованы пресс-службой канцелярии.

«В конце концов, все должны будут пройти вакцинацию; даже антиваксеры поймут, что либо они вакцинируются, либо умрут», — заявил венгерский премьер. (с) РБК (https://www.rbc.ru/society/19/11/2021/6 ... 465c5b4d4e)

Не знаю, зачем РБК так переводит (так попросили из АП или редактор "болен"?), но дело не в конкретном слове, а кто говорит и откуда растут ноги этой агрессивной политики "вы все всё равно вакцинируетесь, во что бы то ни стало".

https://t.me/ecworldnews/2567

Ваксеры совсем крышанулись. Скоро будут расстреливать людей, чтобы они потенциально не заразили кого-то, или не умерли от ковида
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:32

  uaprofi написав:
  fler написав:
А с 1 февраля 2022 года Австрия вводит обязательную вакцинацию для всего населения. Таким образом Австрия стала первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.


Надеюсь детей не с рождения будут колоть от ковида? :shock: Не вижу возрастных ограничений, поэтому возник вопрос. :roll: И второй вопрос вдогонку - каждый год колоть будут или как?


надеюсь, что будет таки сопротивление.
Если нет - нужно брать палатку и уходить в лес.

Опыта Гибралтара и других ваксер-стран им мало?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:33

Можете почитать - https://www.fontanka.ru/2021/11/06/70237082/.
Об эпидемии чёрной оспы в Москве в 1959.
Болезнь, конечно, значительно опаснее ковида. Но вакцина была.
Представляю себе сегодняшних антиваксов тогда.
Кроме известных слов Лаврова вспомнить нечего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:34

Кто нибудь в курсе, собираются ли восстанавливать четвёртый отдел минздрава?
Или поездки в Германию остануться?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:42

  Hotab написав:Якщо ж брати його хибну методику, то відразу попадаєш в калюжу , якщо передчасно померлі були старші, ніж ОСТЖ (71 рік).
Така калюжа його очікує і на прикладі Німеччини чи Бельгії, де співвідношення цифр цифр якраз таке.
Отже
1 Людина так і не зрозуміла , що ОСТЖ( очікувана середня тривалість життя) вираховується так само як і СВС( середній вік смерті)
мої алгоритми/таблички це довели
Эпидемия коронавируса в мире
2 середнє значення ОСТЖ=СВС з точністю 99,2% вираховується як середнє для різних вікових груп
Тобто
рік_ ЗКС____ _ СВС(Б) _ Держкомстат _ Точність _ 0-40 ____ 40-60 __ 60+
.....
2014 ___ 632 296 __ 70,76 __ 71,37 ____ 99,15 ____ 28,35 ____ 52,47 ____ 77,95
2015 ___ 594 796 __ 71,16 __ 71,38 ____ 99,69 ____ 28,24 ____ 52,48 ____ 77,95
2016 ___ 583 631 __ 71,31 __ 71,68 ____ 99,49 ____ 28,56 ____ 52,48 ____ 77,94
2017 ___ 574 123 __ 71,54 __ 71,98 ____ 99,39 ____ 28,73 ____ 52,48 ____ 78,10
2018 ___ 587 665 __ 71,52 __ 71,76 ____ 99,67 ____ 29,46 ____ 52,37 ____ 78,10
2019 ___ 581 114 __ 71,74 __ 72,01 ____ 99,62 ____ 29,67 ____ 52,28 ____ 78,16
ковід _26/10/21_ 62 402 ___ 69,90__ _____ ____ ___32,19 ____ 52,36 ____ 74,33
Таким чином
а - в групі 0-40 створюється враження що ковід навіть піднімає середній вік смерті...але це тому, що ковід вбиває хронічно хворих( яких в цій групі мізер) а є в цій групі параметр , як нещасні випадки..який до смертей має відношення, а до ковіду ні
б - в групі 40-60 ковід вбиває на 0,09 року швидше ніж в середньому помираютьвід усіх смертей( 10000 померлих від ковіду*,0,09року=900 людино*років втрат)
в - а от в групі 60+ ( яка згідно чинної статистики в середньому може прожити ще 15 років) ковід вбиває на 3,83 року швидше ніж середній вік смерті
50000 померлих * 3,83роки=200 000 людино років втрат....
3 200 000 людино*років/600 000( померлих в рік)=0,33 роки в середньому забрав ковід.
4 Про втрати і здобутки вакцинації - напишу в наступному повідомленні.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:53

Із понеділка, 22 листопада, відновлять освітній процес у приміщеннях закладів освіти всіх типів та форм власності: спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, а також закладів фізичної культури та спорту, мистецьких шкіл і закладів мистецької освіти. Відновити очне навчання заклади можуть за умови дотримання протиепідемічних вимог, що встановлені урядом для «червоної» зони».
https://skeptik.com.ua/kiev-s-ponedelni ... avedeniya/

Начебто для відновлення очного навчання у вишах, мають бути вакциновані не лише їх працівники, а й студенти. МОН якусь бумажку розсилав про це. Цікаво як воно буде на практиці :roll:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:54

  fler написав:И второй вопрос вдогонку - каждый год колоть будут или как?


каждые пол года
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П'ят 19 лис, 2021 11:41
serp6769

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