Hotab написав:
Якщо ж брати його хибну методику, то відразу попадаєш в калюжу , якщо передчасно померлі були старші, ніж ОСТЖ (71 рік).
Така калюжа його очікує і на прикладі Німеччини чи Бельгії, де співвідношення цифр цифр якраз таке.
Отже
1 Людина так і не зрозуміла , що ОСТЖ( очікувана середня тривалість життя) вираховується так само як і СВС( середній вік смерті)
мої алгоритми/таблички це довелиЭпидемия коронавируса в мире
2 середнє значення ОСТЖ=СВС з точністю 99,2% вираховується як середнє для різних вікових груп
Тобто
рік_ ЗКС____ _ СВС(Б) _ Держкомстат _ Точність _ 0-40 ____ 40-60 __ 60+
.....
2014 ___ 632 296 __ 70,76 __ 71,37 ____ 99,15 ____ 28,35 ____ 52,47 ____ 77,95
2015 ___ 594 796 __ 71,16 __ 71,38 ____ 99,69 ____ 28,24 ____ 52,48 ____ 77,95
2016 ___ 583 631 __ 71,31 __ 71,68 ____ 99,49 ____ 28,56 ____ 52,48 ____ 77,94
2017 ___ 574 123 __ 71,54 __ 71,98 ____ 99,39 ____ 28,73 ____ 52,48 ____ 78,10
2018 ___ 587 665 __ 71,52 __ 71,76 ____ 99,67 ____ 29,46 ____ 52,37 ____ 78,10
2019 ___ 581 114 __ 71,74 __ 72,01 ____ 99,62 ____ 29,67 ____ 52,28 ____ 78,16
ковід _26/10/21_ 62 402 ___ 69,90__ _____ ____ ___32,19 ____ 52,36 ____ 74,33
Таким чином
а - в групі 0-40 створюється враження що ковід навіть піднімає середній вік смерті...але це тому, що ковід вбиває хронічно хворих( яких в цій групі мізер) а є в цій групі параметр , як нещасні випадки..який до смертей має відношення, а до ковіду ні
б - в групі 40-60 ковід вбиває на 0,09 року швидше ніж в середньому помираютьвід усіх смертей( 10000 померлих від ковіду*,0,09року=900 людино*років втрат)
в - а от в групі 60+ ( яка згідно чинної статистики в середньому може прожити ще 15 років) ковід вбиває на 3,83 року швидше ніж середній вік смерті
50000 померлих * 3,83роки=200 000 людино років втрат....
3 200 000 людино*років/600 000( померлих в рік)=0,33 роки в середньому забрав ковід.
4 Про втрати і здобутки вакцинації - напишу в наступному повідомленні.