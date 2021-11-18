Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:15

По данным ВОЗ, в Венгрии при населении 9,75 млн переболели COVID-19 987,2 тыс. человек. В конце сентября там начался быстрый рост ежесуточно выявляемых новых случаев заболевания. Если 27 сентября в стране было выявлено 1183 новых заболевших, то 15 ноября число выявленных случаев заражения превысило 21 тыс. Смертность от COVID-19 за это же время выросла с 20 до 304 человек в сутки. По данным Reuters, в Венгрии вакцинировано 67,7% населения.

О Венгрии, если пройти по ссылке Вкладчика.Подробнее на РБК:Проверим по ворлдметру.Зафиксировано случаев 998 488 при населении 9 626 485 человек. Смертей за всё время 32 780. Активных случаев на сегодня 128 124. Новая волна у них началась в конце сентября-начале октября. За это время с 01.10 175.104 новых случая и 2581 смерть.Если отбросить выбросы по понедельникам, то их рекорд смертности 17.11 178 смертей. По новым случаям (с той же оговоркой) максимум 11 289 сегодня.Доля вакцинированных 01.08 - 56,50+1,88%; 30.09 - 58,66+2,49%; 17.11 - 60,05+2,37%. Т.е. с августа (а, может, и раньше, не стал смотреть) у них вакцинация практически остановилась.Предыдущие волны у них были примерно в то же время, что у нас.Сравнивать текущие волны с нами пока не представляется возможным - они ещё не закончились, а Венгрии ещё даже не прошли пик.