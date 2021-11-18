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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4399440044014402

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:03

Есть куда поехать на НГ или Рождество ;)

Полностью запретили въезд туристам из Украины только четыре государства - Беларусь, Болгария, Сан-Марино и Мальта. В части других государств ограничили въезд только при наличии полного курса вакцинации от коронавируса. Среди них, напр., Франция, Чехия, Германия. В некоторых государствах оставили возможность пребывания невакцинированным туристам, но обязательным является либо тест на коронавирус, либо он же в сочетании с самоизоляцией. К ним относится, например, Норвегия.

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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:13

  ЛАД написав:Можете почитать - https://www.fontanka.ru/2021/11/06/70237082/.
Об эпидемии чёрной оспы в Москве в 1959.
Болезнь, конечно, значительно опаснее ковида. Но вакцина была.
Представляю себе сегодняшних антиваксов тогда.
Кроме известных слов Лаврова вспомнить нечего.

Спасибо очень познавательно, вы один из тех кто думает а потом пишет.

Я во взрослом возрасте 35+ перенёс ветрянку, болей никаких не было или там проблем с дыханием, но перенёс нелегко, лютый упадок сил, туман в голове, месяц после "стреляло в голову" кратковременная нервная боль в голове, доля секунды но очень неприятная, вызывающая страх перед каждым "выстрелом", по силе равна зубной, Потом прочитал оказывается вакцина от ветрянки есть, блин я же не медик, почему мне никто не предложил? Вакцины от гриппа рекламируются на каждом углу

Имхо базовое медицинское образование нужно вводить в 11классе школы, с описанием симптоматик разных заболеваний, первой помощи, правил приема медикаментов и вакцинации. Чтобы входя в дееспособный возраст человек уже мог принимать те или иные решения.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 19 лис, 2021 21:30, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:14

  ЛАД написав:Можете почитать - https://www.fontanka.ru/2021/11/06/70237082/.
Об эпидемии чёрной оспы в Москве в 1959.
Болезнь, конечно, значительно опаснее ковида. Но вакцина была.
Представляю себе сегодняшних антиваксов тогда.
Кроме известных слов Лаврова вспомнить нечего.

Зображення
1947 г, немецкие врачи и ученые на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса выслушивают предъявление им обвинений в бесчеловечных экспериментах над узниками нацистских концлагерей
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:15

О Венгрии, если пройти по ссылке Вкладчика.
По данным ВОЗ, в Венгрии при населении 9,75 млн переболели COVID-19 987,2 тыс. человек. В конце сентября там начался быстрый рост ежесуточно выявляемых новых случаев заболевания. Если 27 сентября в стране было выявлено 1183 новых заболевших, то 15 ноября число выявленных случаев заражения превысило 21 тыс. Смертность от COVID-19 за это же время выросла с 20 до 304 человек в сутки. По данным Reuters, в Венгрии вакцинировано 67,7% населения.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/19/11/2021/6197b3f99a7947465c5b4d4e
Проверим по ворлдметру.
Зафиксировано случаев 998 488 при населении 9 626 485 человек. Смертей за всё время 32 780. Активных случаев на сегодня 128 124. Новая волна у них началась в конце сентября-начале октября. За это время с 01.10 175.104 новых случая и 2581 смерть.
Если отбросить выбросы по понедельникам, то их рекорд смертности 17.11 178 смертей. По новым случаям (с той же оговоркой) максимум 11 289 сегодня.
Доля вакцинированных 01.08 - 56,50+1,88%; 30.09 - 58,66+2,49%; 17.11 - 60,05+2,37%. Т.е. с августа (а, может, и раньше, не стал смотреть) у них вакцинация практически остановилась.
Предыдущие волны у них были примерно в то же время, что у нас.
Сравнивать текущие волны с нами пока не представляется возможным - они ещё не закончились, а Венгрии ещё даже не прошли пик.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:20

Давайте розглянемо вакцинацію в групі 0-40
Група складається з приблизно 15млн осіб=1000смертей за 600днів епідемії в групі
Я під час вакцинації втратив 2 дні(доби) життя , валяючись з температурою в 39+
Якщо б група в 15млн була вакцинована..то кількість смертей впала б в 10 разів до рівня 100, таким чином вакцинація зберегла 900 осіб , які б в середньому прожили ще 50 років, тобто 50 років*900 осіб=45 000 людино років
Тепер що в цій групі могла забрати вакцинація
Нехай всього 2 доби як в мене
15 000 000 * 2 = 30 000 000 діб/365=41 096 року....

Якісь дивні співпадіння, в яких вакцинація дає рівно стільки ж скільки й зберігає...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:23

  ЛАД написав:Зафиксировано случаев 998 488 при населении 9 626 485 человек. Смертей за всё время 32 780.
Тобто в нас при
4 рази більшому населенні
3 рази меншій вакцинації
в 2 рази більше смертей...

А куди ще 6 разів( 4*3/2=6) пропало?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:24

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Можете почитать - https://www.fontanka.ru/2021/11/06/70237082/.
Об эпидемии чёрной оспы в Москве в 1959.
Болезнь, конечно, значительно опаснее ковида. Но вакцина была.
Представляю себе сегодняшних антиваксов тогда.
Кроме известных слов Лаврова вспомнить нечего.

...........
1947 г, немецкие врачи и ученые на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса выслушивают предъявление им обвинений в бесчеловечных экспериментах над узниками нацистских концлагерей

Ромасик, что Вы продемонстрировали этим фото?
Кроме... не буду писать чего, а то ещё обидитесь. :)
В Москве в 1959 надо было рассуждать об опасности вакцины, или рассказывать о "соплевирусе", или ждать "само пройдёт"?
Вы следуете указу Петра I:
РЕЧЬ В ПРИСУТСТВИИ ДЕРЖАТЬ НЕ ПО ПИСАННОМУ, А ТОКМО СВОИМИ СЛОВАМИ, ДАБЫ ДУРЬ КАЖДОГО ВИДНА БЫЛА ВСЯКОМУ
?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:34

ЛАД, напомнил вам об ошибках истории и базисах, на которых построено современное общество. Австрия, вероятно, уже забыла.
Ромасик
 
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