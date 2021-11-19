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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4400440144024403>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:23

  ЛАД написав:Зафиксировано случаев 998 488 при населении 9 626 485 человек. Смертей за всё время 32 780.
Тобто в нас при
4 рази більшому населенні
3 рази меншій вакцинації
в 2 рази більше смертей...

А куди ще 6 разів( 4*3/2=6) пропало?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:24

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Можете почитать - https://www.fontanka.ru/2021/11/06/70237082/.
Об эпидемии чёрной оспы в Москве в 1959.
Болезнь, конечно, значительно опаснее ковида. Но вакцина была.
Представляю себе сегодняшних антиваксов тогда.
Кроме известных слов Лаврова вспомнить нечего.

...........
1947 г, немецкие врачи и ученые на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса выслушивают предъявление им обвинений в бесчеловечных экспериментах над узниками нацистских концлагерей

Ромасик, что Вы продемонстрировали этим фото?
Кроме... не буду писать чего, а то ещё обидитесь. :)
В Москве в 1959 надо было рассуждать об опасности вакцины, или рассказывать о "соплевирусе", или ждать "само пройдёт"?
Вы следуете указу Петра I:
РЕЧЬ В ПРИСУТСТВИИ ДЕРЖАТЬ НЕ ПО ПИСАННОМУ, А ТОКМО СВОИМИ СЛОВАМИ, ДАБЫ ДУРЬ КАЖДОГО ВИДНА БЫЛА ВСЯКОМУ
?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:41

  Ромасик написав:ЛАД, напомнил вам об ошибках истории и базисах, на которых построено современное общество. Австрия, вероятно, уже забыла.

А какая связь Австрии с чёрной оспой в Москве 1959 года?
Вы когда хотите продемонстрировать свои глубокие познания в истории, которые, похоже. ограничиваются уровнем фотографий, не прицепляйте их к моим постам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:50

Немного дополню о Венгрии.
Вакцинация у них началась практически точно на пике весенней волны, так что на её течение не повлияла.
За лето с 01.06 по 01.09 у них было 208 смертей.
У нас за это же благополучное время было 3134 смерти.
С учётом вчетверо большего населения результат у нас в 3,8 раза хуже.

Сейчас, если верить данным Израиля, действие вакцины у первых привитых падает. + 40% невакцинированных.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:00

  vitaliian написав:...........
Имхо базовое медицинское образование нужно вводить в 11классе школы, с описанием симптоматик разных заболеваний, первой помощи, правил приема медикаментов и вакцинации. Чтобы входя в дееспособный возраст человек уже мог принимать те или иные решения.

Курс первой помощи, считаю, нужно было бы обязательно.
Остальное вряд ли. Скорее, надо поднимать уровень медобслуживания.
Всё же в советское время он был выше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:например, Норвегия.

При всем богатстве выбора Флер ждут только в Осло?))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:08

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  Ромасик написав:ЛАД, напомнил вам об ошибках истории и базисах, на которых построено современное общество. Австрия, вероятно, уже забыла.

А какая связь Австрии с чёрной оспой в Москве 1959 года?
Вы когда хотите продемонстрировать свои глубокие познания в истории, которые, похоже. ограничиваются уровнем фотографий, не прицепляйте их к моим постам.

а какое отношение имеет черная оспа 1959 года в Москве к коронавирусу в 2021? Просто кремлевская методичка попалась?

Если Вы даже этого не понимаете, помочь ничем не могу.
Проводить ликбезы надоело.
Причём даже не понимаете, что "кремлёвской методичкой" для Украины руководствуетесь как раз Вы.
Похоже, Вы очень строго соблюдаете процитированный выше (viewtopic.php?p=5338821#p5338821) указ Петра I.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Тому не копай яму

Собі. Коли Яма з Флер розказували про 0.1% повторних, а решта років на 10 з імунітетом, Будівельник промовчав. Що сьогодні трапилось? Я повірив вашій компанії. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:вибачаюсь
1 А іспанка це грип чи ні?

А іспанці - це звірі, чи пернаті?? Вмикаємо? Продовжуємо? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Признаєш що ти свідомо дискредитував мої здібності

Признаю, коли в таблиці не через 10-20 років, а щороку,я побачу "середній вік померлих від всіх причин", а потім "середній вік померлих від Ковід".
І коли прийде розуміння, що вони в одній графі, тоді розкажу про свої признання академіка)). А оте сказане я навіть не читав. Я сканую і зразу бачу дурню. Далі навіть не читаю.
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